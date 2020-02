Adriana Toledo: "Llevaba siete años intentando que alguien me eligiese"

riana Toledo Álvarez, de 25 años, desfilará en la Gala en duodécima posición.



L Diseñador

Juan Carlos Armas.



L Fantasía

Manana-Cananoa.



L Procedencia

San Miguel de Abona.



L Profesión

Trabaja en el sector de la restauración.



L Patrocinio

El Gusto por el Vino y Atlántico Auto.

Adriana Toledo Álvarez, de 25 años, desfilará en la Gala de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, que tendrá lugar el miércoles 19 de febrero, en duodécima posición, luciendo una fantasía del diseñador Juan Carlos Armas.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Las galas de la Reina de Santa Cruz me encantan y yo quería estar ahí, ser una de las candidatas. Comencé a presentarme a casting a los 18 años, pero hasta ahora no había tenido suerte. Para estos Carnavales, ya con 25 años, vi la convocatoria del casting del diseñador Juan Carlos Armas en las redes sociales y no dudé en acudir. Eran un montón de chichas y fui yo, por fin, la elegida. Me considero muy afortunada, porque no solo me voy a subir al escenario del Recinto Ferial, sino que lo voy a hacer con la fantasía de un gran profesional.

¿Por qué cree que la eligió?

Soy muy carnavalera, me apasiona esta fiesta y quería ser candidata a Reina sí o sí. Yo creo que a Juan Carlos Armas le gustó que tuviese tantas ganas de participar en la Gala y que fuese tan carnavalera. Además, soy una persona muy sencilla y natural. Para mi diseñador también era importante que la chica tuviese una sonrisa bonita.

¿Considera que los diseñadores, en líneas generales, buscan para sus trajes chicas guapas, altas y delgadas?

No creo que sea así. Yo pienso que los diseñadores buscan a las candidatas en función de la fantasía que hayan creado y no según unos estereotipos de belleza.

¿Ha visto ya su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una palabra?

La he visto y, además, he participado en su confección. Mi fantasía es muy hermosa.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso del traje?

Intento ir todos los días al gimnasio y también salgo a correr. Es muy importante que fortalezca sobre todo las piernas y las cervicales.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina?

Para mí sería todo un orgullo y sería una de las experiencias más bonitas de mi vida. Ya con solo participar estoy como una nube. También sé que a mi diseñador le hace mucha ilusión ganar este año, porque hace 20 que consiguió su primera Reina. Sería como un bonito y merecidísimo homenaje a su trayectoria.

¿Mejoraría algo de la Gala del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Las galas me gustas mucho, pero quizás haría todo lo posible para que todas las candidatas se pudiesen subir al escenario al final del espectáculo, cuando eligen a la Reina y damas de honor.

¿Le gustaría que el público pudiese votar desde casa?

Creo que esto sería un arma de doble filo. Estaría bien, pero pienso que también sería injusto porque hay chicas que tienen más amigos, seguidores y familia que otras. Creo que no se elegiría realmente al traje más bonito.

¿El Carnaval de la capital debería también tener un Rey?

Si se elige en una gala diferente a la de la Reina, pues me parece estupendo, claro que sí.

Tres defectos.

Soy despistada, algo indecisa y un poco torpe. Me voy tropezando con todo.

Tres virtudes.

Tengo mucha empatía, soy muy sensata y también muy risueña.

Una comida.

Arroz a la cubana.

Una película.

Un paseo para recordar. Cada vez que la veo, lloro.

Una canción.

Aurora, de Juanes.

Aficiones.

Mis aficiones son el deporte, bailar y también ir a la playa.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

La verdad es que no pienso demasiado en el futuro, prefiero vivir el presente y disfrutarlo. Pero si tengo que decir algo, pues espero estar igual de feliz que en la actualidad, solo eso.