Pizzicatos renuncia a su plaza en la final de murgas del Norte

"Evidentemente aceptamos, celebramos y agradecemos enormemente el criterio del jurado de interpretación para hacernos valedores de estar en esta final y honestamente y sin que sirva de precedente creemos que lo merecemos. Pero también tenemos que reconocer que fuimos a la fase con nuestro mejor repertorio conscientes de que nuestro estilo no es el que prima en estos certámenes, preparados para hacer un buen papel en la fase y sobre todo colaborar para que el concurso no desapareciese. En ningún momento nos planteamos pasar a la final con nuestra filosofía de ensayar una vez por semana y simplificar el estilo hasta emular a las murgas más primigenias". Añade el comunicado de Pizzicatos que "concurrir en la final de murgas este año con los otros temas con evidente falta de preparación sería desmerecer un concurso y un espectáculo que sin duda merece todo el cariño, habiendo evidenciado ahora que la deriva de las exigencias de los cánones establecidos acabarán por fagocitar al propio concurso y a las propias murgas si no ponemos remedio".

"Para evitar el consecuente y lógico malestar del resto de murgas que participen así como las que se quedaron fuera, preferimos poner nuestra plaza en la final a disposición de la Comunorte y que el público pueda disfrutar de una final del nivel que se merece. Nosotros estamos más que satisfechos y premiados y asumimos nuestra responsabilidad y las molestias causadas, pero nos lo tomamos, como no puede ser de otra manera, con sentido del humor, con el mayor respeto y con responsabilidad. Está todo esto y además, en vista de que Sony, Facebook, Samsung, Lg han decidido no asistir por seguridad al congreso de móviles en Barcelona. Nosotros hemos decidido no asistir a la final por si las moscas, no vayamos a coger frio o algo. Reiteramos nuestro agradecimiento infinito pero creemos que evitamos un mal mayor y que contribuimos a mejorar el concurso más que a mermar su calidad. Agradecemos los apoyos y los ánimos para estar el sábado sobre el escenario pero decepcionamos menos tomando esta decisión. Nos vemos en las calles".

El presidente de la organización Comunorte, el concejal de Fiestas Alberto Castilla, confirmo que ha convocado una reunión extraordinaria y urgente para este mediodía estudiar si se cubre la plaza o se deja la final a cinco, tras el abandono de Pizzicatos.