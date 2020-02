Melissa Pérez: "Soy una candidata atípica; mamá y entrenadora de lucha"

Melissa Pérez Alfonso, de 34 años, lucirá en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife la fantasía T'Zalah, de la firma Cavi Lladó Diseñadores.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Hace tres años me presenté al casting de los diseñadores Carolina Hernández y Víctor Díaz, de la firma Cavi Lladó, pero no me escogieron. Para estos Carnavales, se pusieron en contacto conmigo y me propusieron que fuera yo su candidata, sin casting ni nada. Yo pegué un gran brinco, no me lo esperaba. Ese día no paré de llorar. Me emociono al contarlo.

¿Por qué cree que la eligieron?

Este año, la fantasía ha sido diseñada por el hijo de Carolina y Víctor. Ellos me dijeron que el traje, esta vez, estaba hecho para mí. Cuando me presenté al casting hace tres años, y aunque entonces no resulté elegida, les gusté, sobre todo por mi forma de ser, porque dicen que soy una mujer con una personalidad fuerte, muy guerrera. No se olvidaron de mí y ahora estoy aquí. Y les estaré eternamente agradecida, porque la verdad es que soy una candidata a Reina atípica. Ya tengo 34 años; soy mamá; soy empresaria, pues tengo mi propia peluquería, y también soy presidenta y entrenadora del Club de Lucha Canaria Chacayca Guanches del Malpaís.

¿Y por qué quería participar en la Gala de la Reina?

Porque soy carnavalera y siempre me ha gustado la Gala. Soñaba con subirme a ese escenario con una gran fantasía. También me encanta el mundo de la moda, de los desfiles, pero siempre me han dejado fuera de él por mi estatura. Para mis diseñadores, afortunadamente, esto no importa.

¿Cree que los diseñadores del Carnaval, en líneas generales, buscan para sus fantasías chicas guapas, altas y delgadas?

La mayoría buscan modelos. Ellos dicen que no, pero no es cierto. Quieren una cara bonita y un cuerpo diez. Pero también hay otros diseñadores, como los míos, que son valientes y que rompen con esos estereotipos. Yo creo que cualquier chica puede ser candidata. Solo es necesario que tengan ganas de vivir esta experiencia y que sepan defender la fantasía de su diseñador.

¿Ha visto su traje al completo? ¿Podría describirlo con una palabra?

Ya lo he visto todo. Es muy guerrero. Me siento muy identificada con mi traje. Me encanta.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso de la fantasía?

Soy luchadora canaria, por lo que fuerza sí tengo. Pero es cierto que estoy reforzando algunas partes, como las abdominales, pues aún me queda un poco de barriguita tras el embarazo.

¿Mejoraría algo de la Gala?

Le daría más protagonismo a las candidatas. Solo tres minutos me parece muy poco. Yo propondría que se creara un espacio para las fantasías durante el espectáculo, de manera que el público se pudiese acercar a admirarlas.

¿Le gustaría que el público votase desde casa?

A mí sí me gustaría. Hay mucha gente que me dice que le encantaría votar desde casa.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería tener un Rey?

Claro que sí.

Tres defectos.

Soy cabezota, muy ingenua y tengo mucha empatía.

Tres virtudes.

Soy humilde, noble y muy cariñosa.

Una comida.

Carne de cabra.

Una película.

Million dollar baby.

Una canción.

Aleluya.

Aficiones.

La lucha canaria, cantar e ir al gimnasio. También adoro a los animales.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

Pues siendo una estilista y peluquera reconocida; siguiendo con mi lucha canaria y dedicándome a la fotografía.