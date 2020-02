Ana Benavides Castilla: "Se puede ser candidata a Reina con cualquier talla"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Mi diseñador, Alexis Santana, me había visto bailar, pues soy bailarina, pero no nos conocíamos de nada. Me buscó en las redes sociales y se puso en contacto conmigo. Yo pensaba que me quería para que le ayudara a preparar la coreografía de su candidata. Cuando me dijo que lo que pretendía era que yo fuera la chica que luciera su fantasía, no me lo podía creer, ni se me había pasado por la cabeza. Me confesó que le había llevado mis fotos a la empresa patrocinadora sin ni siquiera saber si yo aceptaría su propuesta. Quería que fuese yo sí o sí. Y yo, encantada.

¿Por qué cree que la eligió?

Porque yo era la chica ideal para su proyecto, según él mismo me contó. La intención de Alexis Santana era que su fantasía la luciese una mujer real. Quiere romper con los estereotipos de belleza que estamos acostumbrados a ver en las galas del Carnaval, pues no son un certamen para elegir a una miss. Pretende transmitir que cualquier chica puede ser candidata a Reina de la fiesta chicharrera, sea cual sea su talla. Además, me dijo que yo ya tenía experiencia sobre el escenario y que era muy guapa, que tenía cara de tocado.

¿Entonces, cree que, en líneas generales, los diseñadores buscan, para sus trajes, chicas guapas, altas y delgadas?

Sí. Muchos incluso organizan casting en los que se establecen una serie de requisitos para poder presentarte, relacionados con la altura y las tallas. Yo lo he visto con mis propios ojos. Los diseñadores dicen que no buscan chicas guapas, altas y delgadas, pero eso no es cierto. No hay sino que ver las galas. Alexis Santana quiere acabar con estos cánones de belleza en el Carnaval.

¿Ha visto su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una palabra?

Sí. Ya la he visto toda. Es única, diferente a todo lo que se ha hecho hasta ahora. Sin duda, es un traje hecho para mí.

¿Es usted carnavalera?

Mucho. Y siempre he estado relacionada con el mundo del Carnaval porque soy bailarina, sobre todo con el de Puerto de la Cruz, pues vivo allí. También ya he participado en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz, pero en la obertura del acto, no como candidata. Lo hice en uno de los espectáculos que dirigió Juan Carlos Armas. Yo era la chica que salía con una capa blanca y llevaba una bola en la mano. ¿Quién me iba a decir a mí que algún día iba a desfilar por ese escenario como candidata a Reina? Me siento muy feliz y afortunada, pues sé que muchas chicas sueñan con esta oportunidad.

¿Mejoraría algo de la Gala?

Lo único que mejoraría es el tamaño del escenario, para que los trajes luzcan más y para que quepan todos cuando se proclama a la Reina.

¿Le gustaría que el público pudiese votar desde sus casas?

Creo que no sería justo, pues hay chicas que tienen más seguidores o familiares que otras. No ganaría la mejor fantasía.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería tener un Rey?

Si se tiene que elegir en la misma Gala de la Reina, pues no.

Tres virtudes.

Cariñosa, amiga de mis amigos y muy trabajadora.

Tres defectos.

Soy un poco pesada, algo intensa y demasiado perfeccionista.

Una comida.

Costillas con piñas y papas.

Una película.

Moulin Rouge.

Un viaje.

Me encantaría ir a Nueva York.

¿Cuáles son sus aficiones?

Bailar e ir al cine.

¿Cómo se ve en el futuro?

Con un trabajo estable. También me gustaría seguir bailando.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina?

Me haría la mujer más feliz del mundo. Quedaría claro que no hace falta tener una talla concreta para poder ser Reina.