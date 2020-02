Candelaria suprime este año la gala drag en una apuesta por un Carnaval familiar

La alcaldesa de Candelaria, Mari Brito, presentó ayer la programación del Carnaval del Circo, que abrirá su carpa el sábado 7 de marzo, con el concurso de disfraces, que se celebrará en el Centro Comercial Puntalarga, si bien la apertura oficial de las carnestolendas marianas tendrá lugar el domingo 8 de marzo, también en la plaza del Centro Comercial Punta Larga, con el festival inaugural que permitirá presentar a las candidatas al cetro de la reina.

Junto a la regidora municipal asistieron al acto de presentación del programa el concejal de Fiestas, Manolo González; el director de la gala y los principales actos, Jonathan Barroso, y el autor del cartel anunciador, Jonás Emmanuel, que firma en Candelaria ¡el séptimo! reclamo al que ha dado forma y color para promocionar esta edición a don Carnal en diferentes lugares de la geografía. Precisamente Jonás Emmanuel ya fue el autor del cartel de Candelaria de la pasada edición.

La programación de las carnestolendas de la Villa Mariana incorpora tres grandes cambios. El primero, que comenzará -los más esperados, como las murgas, la gala y el coso- quince días después de que concluyan los actos en la capital tinerfeña. La segunda gran novedad del Carnaval de Candelaria 2020 se refiere a la supresión en esta oportunidad de la gala drag, una consecuencia de la decisión del equipo de gobierno de condensar en una semana toda la programación a diferencia de lo que ocurrió en las ediciones anteriores, cuando se repartían los festivales, galas y desfiles en dos fines de semana. En este sentido, la alcaldesa explicó que no se descarta de eliminarlo del calendario, sino que este año se ha apostado por esta fórmula, dejando abierta para futuras ediciones la incorporación al programa festivo.

Por último, la tercera novedad se refiere al cambio de día del Certamen Regional de Murgas de Canarias, que se adelanta del sábado al viernes -13 de marzo- para combinar las agendas de los grupos e incorporarlos también dentro de la nueva programación condensada de esta edición.

El concejal de Fiestas, Manolo González, explicó que el cambio fue consensuado con los representantes de las murgas -a falta de que se conozca a los ganadores de Las Palmas-, y precisamente el hecho de retrasar una semana la programación de Candelaria obedece a la necesidad de cuadrar las actuaciones en el viernes 13 de los tres ganadores de Santa Cruz -Zeta-Zetas, Diablos Locos y Bambones-, a los que se sumarán los tres premiados en Las Palmas el próximo sábado, más la formación crítica local, Arremangados. Manolo González explicó que de cara al próximo año, cuando el certamen celebrará su vigésimo aniversario, Candelaria confía en volver a organizar el Carnaval la semana siguiente al último acto que se desarrolle en la capital tinerfeña. También precisó que el objetivo de la organización ha sido mantener las mismas condiciones a los grupos llegados de Gran Canaria referidas al alojamiento en Tenerife. La alcaldesa destacó el espíritu familiar del Carnaval de Candelaria, una faceta que se impulsó la pasada edición y que se quiere desarrollar con la nueva programación. "Hoy mismo me paró una señora que me dijo que espera el Certamen de Murgas de Candelaria porque no tuvo la oportunidad de ir a ver a los grupos críticos en Santa Cruz. Y además no solo verá a los mejores de la capital tinerfeña, sino que también tendrá la oportunidad de disfrutar de los mejores de Las Palmas".

Para Mari Brito es necesario que en el Carnaval de Candelaria se aúne la oferta de las actuaciones con las demandas de los vecinos, para que disfruten de la programación, y a su vez se combine con los establecimientos comerciales de la Villa.

La alcaldesa agradeció también la entrega del director de la gala, Jonathan Barroso, de quien elogió su entrega e implicación no solo en Carnaval sino también en otras actividades que han cobrado gran protagonismo en la oferta lúdica de la Villa en los últimos años, como la celebración del espectáculo de la víspera de Reyes. En la gala de la reina de Candelaria que dirigirá Jonathan Barroso desfilarán cuatro candidatas: Belzabeth González Ávila, Vanessa Rodríguez González, Elizabeth Rivero Beltrán y Ana González Fernández.

Mari Brito dedicó palabras de reconocimiento a la labor que desarrollan los grupos de Candelaria, tanto en Santa Cruz como en el propio municipio, caso de la comparsa Infantil Tropicana, la agrupación de Mayores Antón Guanche, la batucada Almagec y la comparsa Tropicana.