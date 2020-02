Yanira Morales: "Mi traje es mágico, puedo pasar horas admirándolo"

Yanira Morales Plasencia, de 18 años, lucirá en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife la fantasía Espíritus en el Pacífico , del diseñador Daniel Pages

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Me presentaron al diseñador Daniel Pages hace dos años, en el Carnaval de Los Cristianos, después de que terminara mi actuación con mi grupo de baile. Meses después, participé en un desfile suyo, de diseños del Carnaval. Fue cuando me planteó que si me gustaría ser candidata a Reina. Ni me lo pensé. Me estaba dando una oportunidad que no iba a desaprovechar. Y aquí estoy. Cuando veía las galas de la fiesta chicharrera, soñaba con ser una de las chicas. Pero nunca antes lo había intentado ni me había presentado a un casting porque no tenía la edad. Y es que ahora tengo 18 años. Me siento muy afortunada.

¿Por qué cree que la eligió?

Pienso que Daniel Pages vio en mi características que estaba buscando para su fantasía, porque el traje y la candidata deben complementarse. Creo que encajo con los colores. También quería a alguien que supiese representar la historia que quiere transmitir son su diseño.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores del Carnaval quieren, para sus trajes, chicas guapas, altas y delgadas?

Yo creo que no van buscando eso, sino que quieren chicas que encajen con sus fantasías y que las sepan defender.

¿Ha visto ya su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una sola palabra?

Sí la he visto al completo. Mi traje es mágico. Me encanta, me puedo pasar horas observándolo.

¿Cree que tiene posibilidades?

Todas las candidatas y todos los diseños tienes posibilidades. Por mucho que tu creas que tu fantasía lo tiene todo para ganar, nunca se sabe cuál le va a gustar al jurado. Pero por supuesto que pienso que yo podría ser la Reina.

¿Es usted carnavalera?

Sí, mucho. El Carnaval lo he vivido muy intensamente desde que soy pequeñita, pues estoy en un grupo de baile.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso del traje?

Llevo varios meses acudiendo al gimnasio. Tengo que reforzar sobre todo las piernas y el cuello. La verdad es que mi fantasía pesa mucho.

¿Está nerviosa?

Ahora mismo no estoy nada nerviosa. Lo que siento son ganas e ilusión por subirme al escenario.

¿Cómo lleva lo de ser una de las candidatas más jóvenes de este año?

Pues lo llevo muy bien. Sé que, a pesar de mi edad, podrá dar lo mejor de mí sobre el escenario. El Carnaval no tiene edad. Nos podemos presentar tanto chicas de 18 como de 40.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina?

El Carnaval de Santa Cruz es perfecto y único. La Gala de la Reina me gusta tal y como es.

¿Le gustaría que el público también votase desde casa?

Creo que no sería justo, porque hay candidatas que tienen más apoyo que otras.

¿El Carnaval de Santa Cruz debería tener un Rey?

Yo pienso que sí. Se podría hacer una gala diferente.

Tres defectos.

Soy perfeccionista, impulsiva e impaciente.

Tres virtudes.

Soy muy persistente, respetuosa y también muy responsable.

Una comida.

La pasta.

Una película.

El curioso caso de Benjamin Button.

Un libro.

El diario de Ana Frank.

Un viaje.

Me encantaría ir a Nueva York, sin duda.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Me veo dedicándome a lo que me gusta, a la Educación Infantil, y trabajando en la moda.