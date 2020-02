Violeta García: "Mi traje es el más bonito"

El diseñador Alexis Santana se siente feliz y orgulloso de su fantasía

Aunque ya solo piensa en el regalo que su mamá le prometió si se portaba bien y en llegar a casa para descansar, la pequeña Violeta García, el día después de ser proclamada Reina infantil del Carnaval de Santa Cruz, intenta atender con su mejor sonrisa a todos los periodistas, ofreciendo besos volados a las cámaras. Solo tiene cinco años, pero tiene claro que ha ganado porque su traje "es el más bonito". Eso sí, aún le cuesta creer que es la Reina porque dice que no le han entregado su corona. Su madre le explica, sonriendo, que tiene el cetro. Su diseñador, Alexis Santana, comenta que "desde el principio" supo que Violeta "tiene ángel".

Está encantada con ser la Reina infantil del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife y con que le saquen fotografías. Lo que ya no le hace mucha gracia es que los periodistas le hagan tantas preguntas. Prefiere jugar con el cetro, que muestra con arte ante todas las cámaras, y pensar en el regalo que le va a comprar su madre, cuando ya se vayan para casa, por haberse portado bien. "Me va a comprar un muñeco bebé", dice. La pequeña Violeta García, de solo cinco años, proclamada Reina infantil el pasado domingo, tuvo que atender ayer, durante toda la mañana, a todos los medios de comunicación. Reconoció que estaba cansada, pero aún así no perdió la sonrisa en ningún momento.

Contó a ELDÍA que había ganado porque su fantasía, denominada La más anciana de la vieja fábrica, "era la más bonita" y dijo que lo que más le gustaba de su traje eran los "ratoncitos". Su momento preferido de la Gala de la Reina infantil, celebrada en el Recinto Ferial bajo la dirección de Marcos y María, fue "cuando se acabó", porque oyó su nombre y todo el mundo la aplaudió. También admitió que se puso algo nerviosa. Pero a Violeta García aún le cuesta creer que ella es la Reina del Carnaval porque dice que no le han entregado su corona. Su madre, Nazaret García, le explica, sonriendo, que tiene el cetro, que es lo que se entrega a la ganadora, y que ya tiene muchas coronas en casa.

La pequeña Violeta manifestó que dedica su reinado a su "mami" y a su "papi", y señaló que está deseosa de que llegue el día de la Cabalgata del Carnaval de Santa Cruz para subirse en una carroza y saludar a sus amigos. Aprovechó para dejar claro que, después de ser Reina, ahora quiere ser, cuando sea mayor, veterinaria, porque le gustan los animales. También quiere bailar. Y quiso informar a todos los presentes de que sus dibujos preferidos son Vampirina y Ladybug.

Cuando llega el momento en el que Violeta quiere que su madre la coja en brazos, las entrevistas se acaban. Nazaret indica que su pequeña se ha portado muy bien y que ya es hora de llevarla para casa, aunque antes tendrá que comprarle el "muñeco bebé" que le prometió. "Después de la Gala, se durmió enseguida, aunque antes me preguntó en varias ocasiones si realmente ella era la Reina del Carnaval. Y es que esperaba una corona y le dieron un cetro. Por eso no sabía bien si había ganado o no. Ya hoy es más consciente de que sí es la Reina y está contentísima", explicó su madre.

Esta admitió que estuvo a punto de rechazar la propuesta del diseñador Alexis Santana para que su hija fuese candidata en la Gala infantil de Santa Cruz. "Cuando me lo planteó, Violeta aún tenía cuatro añitos. Yo la veía muy pequeña para que se subiera al escenario del Carnaval con un traje de candidata. Me lo estuve pensando, pero Alexis me dijo una frase que me ayudó a tomar la decisión final. Me indicó que iba a dejar pasar una oportunidad que igual ya nunca más se iba a presentar. Pensé en Violeta, en que a lo mejor ella cuando fuese mayor se enfadaría conmigo por no haberle dejado vivir esta experiencia. Y, por supuesto, le pregunté a ella que si le gustaría ser candidata. Enseguida me dijo que sí, porque ella ha vivido de cerca el Carnaval y sabía lo que era la Gala infantil. Si Violeta no hubiese querido, pues no estaríamos aquí. Hoy me alegro de no haber rechazado la propuesta de Alexis", apuntó Nazaret.

Por su parte, el diseñador creador de la fantasía que ha convertido a Violeta en Reina infantil del Carnaval de Santa Cruz, Alexis Santana, aseguró ayer sentirse muy feliz y orgulloso tanto de su traje como de la pequeña. Indicó que desde que la vio, supo que ella era la candidata perfecta, porque "tiene mucho ángel". "La conocí en una gala infantil de las fiestas de Benijo. Entonces, le planteé a su madre que me gustaría que fuese candidata del Carnaval. Nazaret se lo tuvo que pensar, pero finalmente aquí estamos", apuntó.

Con respecto a la fantasía, Alexis Santana señaló que "su punto fuerte es que es un traje verdaderamente infantil". "Le hemos dedicado a esta fantasía muchas horas de trabajo y mucho esfuerzo, pero ha valido la pena. Mi equipo y yo queríamos un traje muy, muy infantil, que inspirara ternura e inocencia. Y yo creo que lo conseguimos", explicó.

Para Alexis Santana, que también participará en la Gala de los Mayores y en la Gala adulta, este ha sido un "arranque del Carnaval inesperado". "Para nosotros es un honor haber empezado así, pues había mucha competencia. Siento una gran admiración por todos y cada uno de mis compañeros diseñadores, porque con muy poco hacemos mucho, ya que no contamos con mucho presupuesto para nuestra creaciones", manifestó.

Ahora el sueño del diseñador Alexis Santana, según sus propias palabras, "es conseguir el triplete, ganando también en la Gala de los mayores y en la adulta". "Sé que es difícil pero no pasa nada por soñar", añadió. Esta es la segunda Reina infantil de Alexis, tras conseguir la primera en 2013. En la Gala adulta siempre se ha quedado justo a las puertas de conseguir premio.