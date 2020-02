Amanda Hernández: "He pasado de ayudar a crear fantasías a ser yo la candidata"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Conozco a mi diseñador desde que era pequeñita. Somos vecinos, pero nos tratamos como si fuésemos familia. También he formado parte del equipo que le ayuda a confeccionar sus fantasías para el Carnaval. Este año me dijo que quería que yo fuese su candidata. No me lo podía creer, pues se lo llevaba insinuando desde que tengo 12 años, incluso, le decía como quería que fuese mi traje. Cuando me lo comunicó, sentí muchos nervios y emoción, no sé cómo explicarlo. No me lo esperaba. He pasado de ayudarle a crear las fantasías para otras chicas a ser yo la candidata.

¿Por qué cree que la eligió?

Mi diseñador me dice que yo era la chica adecuada para el traje de este año. Además, es que yo tengo muchísimas ganas de participar. Estoy viviendo esta experiencia con una gran ilusión.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores buscan, para sus fantasías, chicas guapas, altas y delgadas?

El mío busca candidatas carnavaleras, que tengan muchas ganas de disfrutar de esta experiencia. Y para mí esto es lo más importante.

¿Ya ha visto el traje por completo? ¿Podría describirlo con una palabra?

Es un traje muy familiar y muy brillante. Tanto la familia del diseñador como la mía se han volcado en la confección de la fantasía.

¿Cree que tiene posibilidades de ganar?

La esperanza es lo último que se pierde. Pero yo me subiré al escenario carnavalero del Recinto Ferial para pasármelo bien y disfrutar. Y si cae algún premio, pues bienvenido sea. Y si no es así, no pasa absolutamente nada.

¿Está nerviosa?

Estoy histérica.

¿Se está preparando de alguna manera para soportar el peso de la fantasía?

Me estoy preparando físicamente, sobre todo las piernas y el cuello.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina?

Me gustaría que el escenario del Recinto Ferial fuese más grande, con el fin de que durante la coronación de la Reina todos los trajes pudiesen estar sobre él. Cuando llega el final de la Gala, solo se pueden subir al escenario ocho fantasías. Es lógico que después de tantos meses de trabajo y de esfuerzo, todas queramos estar ahí, aunque no ganemos nada.

¿Le gustaría que el público pudiese votar desde sus casas?

Me parecería estupendo.

¿Cree que el Carnaval de Santa Cruz debería tener un Rey?

Pues sí. Creo que ya ha llegado el momento de que también tengamos un Rey. El Carnaval debe promover la igualdad. Y, además, esto convencida de que habría un montón de candidatos.

Tres virtudes.

Soy muy alegre, risueña y bastante creativa.

Tres defectos.

Soy muy nerviosa, cabezota y desordenada.

Una comida.

Papas fritas, huevos, arroz y kétchup.

Una película.

Un paseo para recordar.

Un libro.

Tengo ganas de ti.

Un viaje.

Me gustaría visitar tantos sitios... En mi lista se encuentran, entre otros lugares, Londres, Egipto y París.

Aficiones.

Bailar y cantar.

¿Cómo se ve usted en un futuro?

Me veo con la carrera de Educación Infantil ya terminada y convirtiéndome en profesora. Y si esto no es posible, pues me gustaría abrirme camino en el mundo de la música. Quisiera ser cantante. Algún día me presentaré a un casting.