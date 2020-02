Expectante criticón

Ya hay murgas infantiles y adultas ganadoras, agrupaciones musicales y coreográficas, y desde ayer, Reina infantil del Carnaval. Hoy se abre un paréntesis, hasta la gala de la tercera edad, en el que espero tener una tregua para limpiar, rellenar botelleros, comprar garrafones y gestionar un contenedor de cuarenta pies de garbanzas, para que mi madre me las prepare.

A pesar del paréntesis, hoy es un día importante para los murgueros, en especial para los letristas, ya que conoceremos las letras ganadoras del "Premio Criticón", un premio que, en ocasiones, ha venido rodeado de cierta polémica. Y no porque las canciones premiadas no lo merezcan, en absoluto; es más bien por determinadas iniciativas que los miembros del jurado han llevado a cabo y que no han sido del agrado de las murgas. El jurado de dicho premio, siempre ha cuidado con mimo sus actas a las que trata de quitar la solemnidad que pueda tener la de un premio oficial de la organización, por eso nos hemos encontrado con actas cargadas de humor, otras de ironía y otras en las que vierten su crítica hacia las murgas e incluso, como el año pasado, haciendo dos o tres estrofas de lo que se conoce como un "chío chío" para, de forma desenfadada, poner el dedo en la llaga sobre temas que afectan al colectivo murguero. Siempre he sido reacio a que los jurados se salgan de su cometido porque aún recuerdo años nefastos como aquel 1994 en el que, un comunicado del jurado, a punto estuvo de armar un follón de dimensiones incalculables; por eso, ese tipo de iniciativas no me gustan.

Pienso que los jurados deben ser libres para emitir su opinión siempre que sea respetuosa, y las murgas, expertas a la hora de criticar, deben encajar mejor la crítica, insisto, siempre que haya sido emitida desde el más profundo respeto. Porque está más abierto que nunca, y por ver si vuelve a estar acompañado de alguna "iniciativa" reseñable, hoy al mediodía, el mundo murguero estará pendiente a sus teléfonos, ávidos de saber el resultado de un más que expectante criticón.