Una 'anciana' de 5 años, reina infantil en un musical de Carnaval

Había acabado la gala de la reina. La alcaldesa, Patricia Hernández, le había entregado un "palito plateado pequeño", la felicitó el concejal de Fiestas, Andrés Martín Casanova, y una "niña más grande", Ylenia Rodríguez Domínguez, se puso al lado de Violeta García que, ya fuera del traje de la máquina de coser que le hizo su diseñador Alexis Santana, le preguntó a miembros del equipo del artista de Santa Úrsula: "¿La reina soy yo?". Con esta pregunta la pequeña Violeta buscaba una respuesta a qué había pasado cuando le empezaron a sacar fotografías y el público se puso en pie.

La niña Violeta García, que el pasado 27 de enero cumplió 5 años, fue proclamada anoche reina infantil del Carnaval chicharrero con la fantasía "La más anciana de la vieja fábrica", con una creación ideada por Alexis Santana, creador que suma su segunda reina infantil. La primera la logró en 2013 con su hermana Marta, en la segunda oportunidad que presentaba un traje en Santa Cruz, con el paso de los años en 2016 concurrió con su abuela en la gala de la elección de los mayores y logró el título de segunda dama. Violeta no es familia de Alexis, sino una pequeña que conoció en una de las galas que él dirige y que conoció en verano, en La Orotava. "Cuando la vi sabía que tenía magia y que era la candidata que necesitaba", explicó ayer después de ganar el cetro. De hecho, Alexis Santana había diseñado un traje y cuando conoció a Violeta -vinculada a Benijos y vecina de Valle de Guerra-, desde anoche reina infantil del Carnaval, lo cambió y dio forma a aquel recuerdo de la costurera que cose con su máquina, con todos los complementos y, cuando se va a dormir, aparecen todos los ratoncitos liderados por la ratona abuela, según explica.

La corte de honor de la anciana de 5 años la integran Allegra Sebbe, con diseño de Borja Abreu para La Santa, Tasca Aquí y Ahora y Marisquería Nicomedes; segunda dama María Eugenia Meza, de Sedomir Rodríguez de la Sierra -diseñador ganador del cetro adulto en el Carnaval 2019-, para la forma Tomás Meza Clínica Dental; Paula González Sánchez, de Riverol Creaciones -diseñador palmero que con un amplio historial en Los Llanos se estrena en Santa Cruz-, con el patrocinio de Diseñadores del Carnaval Ahuarita; y cuarta dama, Diannella Saraith Viloria Abreu, de Ruymán Pérez Jorge -diseñador curtido en el mundo de las comparsas- para la firma Plus Hogar Tenerife.

Junto a las cinco miembros de la corte de honor, completan la relación de las once aspirantes participantes en la gala infantil Nayara Vera, de Cavi Lladó, para Vera Instalaciones y Diablos Locos; Ainhoa Torres, de Juan Carlos Armas, para Centro Comercial Alcampo; Valentina Alejandra Pérez, de Carlos Alexander Padrón -diseñador que ha iniciado su trayectoria en solitario-, para Decoración y Piñata C.P.; Larissay Beatriz Catarine, de Patricio Morales, para Amor por los Zapatos y La Ta'Berna; Chloe Breban, de Daniel Mena -creador que se coronó drag en Arona y da el salto como creador en la gala infantil-, para C.B., Euromandarina y Arona Turismo; y Paula Mallorquín, de Frank Romero, para Hospital Parque.

La primera gala de reina de M&M de esta edición. Violeta García fue coronada en la primera de las tres galas de reina que dirigirán en la presente edición del Carnaval. Fue un espectáculo diferente al modelo que defendió Enrique Camacho en las últimas cinco ediciones que prefiere las pinceladas de Carnaval a números multitudinarios.

Como ocurrió en la gala inaugural de la fiesta de la máscara, María Díaz y Marco Marrero se muestran como responsables de escena minimalistas, capaces de cuidar hasta detalles que pueden pasar desapercibido para el público, como los acomodadores que estaban disfrazados con trajes de gala de arlequín y que se encontraban ayer en el patio de butacas, el aforamiento total del escenario, de punta a punta, sellando los camerinos por completo, o sufrimiento las vallas de protección a las escalinatas que quedaron abiertas al escenario de Javier Torres, que lució ayer más elegante aún.

Fue una gala diferente pero de Carnaval y para niños. Sin muchedumbre sobre el escenario, pero con un hilo conductor, donde los maestros de ceremonia, Natalia -de Operación Triunfo, que ya estuvo en una gala en Santa Cruz en 2007- y Daniel Sanginés protagonizaron un musical de Carnaval que tuvo como hilo conductor un recorrido por la historia de la fiesta a través de la máquina del tiempo, donde la calidad del atrezzo superó el desarrollo del argumento. Pero el Carnaval es fantasía.

Sin valoraciones subjetivas, dos detalles ya avalan los buenos resultados de los nuevos directores artísticos: la solvencia de celebrar una gala de elección de la reina infantil en la que participan once candidatas y dos horas después de haber comenzado ya está resuelta, por lo que consiguieron acaparar la atención del público que veía la sucesión de canciones del musical de Carnaval. Otra apuesta con la que sorprendieron los responsables artísticos: el desfile de las once candidatas en un solo bloque, y aún así no se partió el ritmo del musical. Otra cosa fueron algunos problemas de sonido, el tiempo que tardó en montar la murga infantil Castorcitos o la idoneidad de la canción que eligieron y el resultado de su interpretación. Detalles a valorar.

Pero, en su conjunto, fue una gala dinámica, con once candidatas en dos horas, y atractiva en su presentación, con la cantante Natalia integrada en el personaje inicial de Campanilla y haciendo tándem con el actor tinerfeño Daniel Sanginés, que dio vida al personaje de Krono.

De la Bella y la Bestia. En la memoria de parte del público del recinto ferial, que hace 25 años acudió a la plaza de España como niño y ayer tal vez como padre, en más de una oportunidad se le tuvo que venir a la memoria la representación del musical La Bella y La Bestia en el escenario de la plaza de España en la década de los noventa.

Anoche, la gala de la reina infantil evolucionó de La Bella y La Bestia de la plaza de España a Frozen, una producción de Disney de vanguardia. El espectáculo arrancó con Natalia, en el personaje de Campanillas, en un lateral del escenario proponiendo un recorrido por el Carnaval a través de una máquina del tiempo. En ese viaje, arrancan de la mano del ballet del Colegio Echeyde, que ponen en escena hasta dos números musicales: el primero un rock and roll, para seguir al ritmo de Carnavalero, en un contraste de cómo eran los ritmos hacen cincuenta años y cómo ha evolucionado el Carnaval cinco décadas después.

El cuento avanza. Y el musical da paso a un episodio con los protagonistas del Mago de Oz, con los personajes perfectamente caracterizados, tanto como dos elementos escénicos que se sucederán sobre el escenario: una especie de cochito eléctrico y un globo que utilizarán Natalia y Daniel (Campanilla y Krono) en su paseo por el Carnaval de Santa Cruz.

De la mano del grupo Loli Pérez, la gala de elección de la reina infantil hace un segundo guiño a los grupos coreográficos, que llevaron con la puesta en escena de Funkyguachi. La fantasía que luce este colectivo que es filial de la murga infantil Guachi, de la familia Coello Padrón, recrea a unos aviadores, lo que permitió sacar partido a los directores de la gala con el globo que utilizan para hacer un recorrido para conocer el Carnaval.

De nuevo, otra vez los directores accionan la máquina del tiempo y se trasladan al ¡año 837! donde aparecen una murga infantil disfrazada de elefantes y el grupo coreográfico Crew of Dream, que luego se sucede la actuación del grupo Moana. Los colectivos parecen adaptar sus bailes a la selección musical que camina de la mano del espectáculo, si bien el argumento de la máquina del tiempo es un hilo conductor endeble que en algunos momentos da unos saltos casi tan altos como la distancia que separa el globo del suelo al echarse de menos una mayor coherencia en el argumento. Son detalles que se sortean desde el principio de que el Carnaval es fantasía, y la gala es un musical dedicado a la fantasía.

Además, la intervención de Natalia y Daniel logra atraer la atención del público una y otra vez. Con actuaciones musicales y con un dialogo fluido con el público. En otro momento, del Mago de Oz... al cuento de Blancanieves, donde aparece el personaje aparece en plan gigante entre unos enanos. Pero este cuento tiene adaptación en Carnaval. Es Blancanieves, los siete enanitos -exquisitamente caracterizados (traían al recuerdo las cabezas de Redoblones y Mamelucos)...- y un par de centenares de murgueros que salieron a desfilar de derecha a izquierda del escenario. Ni se les anunció, ni iban a ritmo de caja, bombo y platillo... pero su participación estaba integrada en el espectáculo musical de Carnaval, que el que Natalia y Daniel se dejaron su buen hacer en el escenario. Actuación del grupo coreográfico Odali, que llenó el escenario y llamó la atención de nuevo por su baile y su sencilla pero fantasía en consonancia con el motivo del Carnaval: Los Coquetos años 50. En ese momento, parecía que los directores del espectáculo habían apostado por hacer un festival coreográfico con el desfile de las aspirantes al centro infantil.

Cuando el espectáculo llevaba ya 45 minutos de duración, y se temía porque el crono se le fuera de las manos a los directores porque todavía no había desfilado las candidatas, las protagonistas de la tarde tomaron el escenario. En una fórmula poco habitual, pues pocas veces se recuerda que todas aspirantes -en este caso once niñas- salieran en un solo bloque, lo que resultó un éxito porque acaparó la atención, permitió al público disfrutar de cada fantasía y valorar los detalles de uno y otro, contrastando detalles...

Acabó el festival coreográfico y el desfile de candidatas y los directores de la gala retomaron su musical de Carnaval con Natalia y Daniel, que en esta oportunidad echaron mano de un Caracol mecánico para seguir su recorrido por el tiempo. Precisamente llegó al escenario la reina infantil del Carnaval, Ylenia Rodríguez Domínguez, que vino con su uniforme de majorette, con el que ya participó en 2019, cuando fue elegida soberana de la fiesta de la máscara.

El cuento musical enfilaba su recta final. De nuevo, otro guiño a los grupos coreográficos, de la mano de Ibaute, para dar el protagonismo a la única comparsa infantil del Carnaval, Tropicana de Candelaria, que ha vivido un fin de semana intenso, pues el pasado sábado estuvo en el concurso de comparsas infantiles de Las Palmas de Gran Canaria.

Del ritmo y el color de la comparsa Tropicana que estrena este año coreógrafo David Gómez -que precisamente ayer celebraba su cumpleaños-, el cuento musical de Carnaval de María Díaz y Marco Marrero llegó al "colorín colorado" con la proclamación de la reina y su corte de honor.

Al final, fue una gala para niños, en forma de cuento musical. Los directores del espectáculo, como ya ocurriera en la apertura del Carnaval, han demostrado que prefieren mimar los detalles, a la medida de los niños.

Digna de mención es la caracterización exquisita de los personajes que recrearon algunos de los cuentos de Disney, como el Mago de Oz o Blancanieves, a lo que se suma los elementos del atrezo que se utilizaron como máquina del tiempo o para hacer un recorrido por el Carnaval y que permitió que el tiempo se le fuera volando a los niños entre las canciones de Natalia, arropada por un anfritrión exquisito como el artista tinerfeño Daniel Sanginés, que ayudó a combinar música, puesta en escena y Carnaval en la primera gala de elección de la reina.

Al final: ¿Mejor o peor que la gala infantil de 2019? Diferente, sin tanta gente, un cuento musical y todas las aspirantes en un bloque. El tiempo pasó volando.