Sara Cruz Tejeda: "Mi fantasía es muy emotiva; sé que va a gustar mucho"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Cuando era pequeñita, fui tres veces candidata a Reina infantil en el Carnaval de Santa Cruz. Conseguí los títulos de primera y de segunda dama de honor. También formé parte de murgas infantiles. El entusiasmo por esta fiesta lo heredé de mi abuela. Ella fue presidenta de la agrupación Chaxiraxi. Por lo tanto, llevo viviendo el Carnaval desde que tengo uso de razón. Pero siempre había soñado con subirme al escenario de la Gala de la Reina adulta. Para estos Carnavales, y como ya tengo 18 años, decidí presentarme al casting convocado por mi patrocinador y, afortunadamente, fui la elegida. La verdad es que no me lo esperaba. Era la primera vez que participaba en una selección para poder ser aspirante a Reina adulta, pues hasta ahora no había podido, ya que no había cumplido la mayoría de edad. Aún no me lo creo. Fue mi primer casting y ya soy candidata. Tengo mucha suerte, porque sé que hay chicas que sueñan con esta oportunidad desde hace muchísimo tiempo.

¿Cuántas chicas participaron en el casting? ¿Por qué cree que fue usted la elegida?

Participaron unas 50 chicas y se hizo una selección de 10. Al final, fui yo la elegida. Creo que se quedaron conmigo porque cumplía con las características que mi diseñador, Sedomir Rodríguez de La Sierra, buscaba para su fantasía. Él no estaba en el jurado pero dio unas pautas a los componentes. Sobre todo quería una chica con ganas e ilusión.

¿Considera que, en lineas generales, los diseñadores buscan, para sus trajes, candidatas altas, guapas y delgadas?

Yo creo que no buscan un prototipo determinado de mujer. Considero que los diseñadores eligen a las candidatas en función de las fantasías que hayan diseñado. Para mí, cualquier chica puede ser aspirante a Reina. Puede ser que hace años si se quisiesen para la Gala del Carnaval mujeres guapas, altas y delgadas, pero eso ha cambiado. Por ejemplo, este año, las 16 candidatas somos muy diferentes.

¿Ha visto su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una palabra?

Sí la he visto. Para mí es muy emotiva. Por eso se denomina Sentir. Sé que al público le va a gustar mucho. Creo que tiene muchas posibilidades de conseguir algún premio. Me encanta.

¿Está nerviosa?

Sí. Los nervios forman parte de este tipo de experiencias. Pero tengo que decir que también me siento muy segura gracias al diseñador y al equipo que me respalda. Sé que lo tienen todo controlado. Y eso me tranquiliza.

¿Se está preparando para soportar el peso del traje?

Tengo un entrenador personal, pues se requiere de mucha fuerza para soportar el peso del diseño.

¿Mejoraría algo de la Gala?

Me gusta tal y como está, aunque seguro que hay que mejorar algún que otro detalle.

¿Le gustaría que el público también votase desde sus casas?

Por la televisión, los trajes no se ven igual de bien que como estando en el Recinto Ferial. Por eso, creo que un voto desde casa no sería justo.

¿Cree que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife debería también contar con un Rey?

Estaría muy bien. Todos tenemos el mismo derecho a disfrutar de esta fiesta, seamos hombres o mujeres. Lo que sí haría es elegirlo en una gala diferente a la de la Reina.

Tres virtudes.

Luchadora, empática y divertida.

Tres defectos.

Impulsiva, cabezona y un poco negativa.

Una comida.

La italiana.

Una película.

La ladrona de libros.

Un libro.

El mundo amarillo.

¿Cómo se ve en el futuro?

Me gustaría especializarme en la rama de criminología.