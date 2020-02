No solo murgas

Tener una cantina abierta la noche de la final de murgas es lo más parecido que he visto al desembarco aliado de Normandía; cuando cerré casi a las seis, parecía que había pasado por aquí un auténtico tsunami... un tsunami murguero.

Y lo vengo haciendo en los últimos años. Como al día siguiente de la final, es el concurso de Agrupaciones Musicales, me paso la noche entera entre conversa y conversa, interrumpiendo a los murgueros y diciéndoles: Ya se acabó la final; déjense ya de Mamelucos, Bambones, Diablos o Zeta Zetas y háblenme de nuestras agrupaciones musicales, a las que, por cierto, tenemos que apoyar mucho más, por ejemplo, asistiendo en masa a su concurso. ¿A que a las murgas les encanta actuar con un recinto a reventar de gente?... pues a las agrupaciones también. Estos grupos, al igual que el resto, sacrifican noches de ensayo por amor a nuestra fiesta, se rascan su bolsillo sacando un gran disfraz con el que aportar su granito de arena para que nuestro Carnaval sea cada vez más grande y trabajan para salir a la calle a recibir el aplauso del público. Me gustó la sugerencia que aportaron, en la mesa del fondo, unos componentes de Desbocados que decían: "Podríamos ir esta noche al concurso, disfrutar de las Agrupaciones, y aprovechar para cambiar impresiones, entre una y otra, o bien sentados en la grada, o bien echándonos una caña en cualquiera de los kioscos que están en la terraza del recinto". Yo apoyé la idea entusiasmado, no solo porque así llenan gradas y sillas, y los grupos se sienten arropados, sino también porque, de esa manera, me dejan disfrutar una noche tranquila en mi cantina. Incluso, si no me dan mucho trabajo, guardo los calderos de garbanzas de las de mi madre en la nevera y tiro para el recinto yo también. ¡Será por ganas!

Como ya me conocen, y tengo confianza con ellos, en más de una mesa me permití el lujo de decirles: "Hoy sábado, toca dejarse de historias y apoyar a las Agrupaciones Musicales... ¡que el Carnaval no es solo murgas!"