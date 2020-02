Judith Miguélez Díaz: "Mi diseñador pensó en mí para este traje; es impactante"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Hace unos tres años, me llegó un mensaje del diseñador Daniel Pages a través de las redes sociales. Me preguntó que si me gustaría ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Yo le dije que sí, pues me encanta el mundo del Carnaval y de la moda. Además, admiro mucho su trabajo. Quedamos a la semana siguiente para conocernos en persona, pero me dijo que tenía que esperar hasta que diseñara el traje para el que había pensado en mí, Mararía. Él lo tenía en mente pero quería que llegara justo el momento adecuado para convertirlo en realidad. Hace unos meses, se volvió a poner en contacto conmigo. Este era el año. Yo estoy encantada y muy ilusionada. Es un honor que un diseñador tan profesional como Daniel me haya escogido, sin ni siquiera pasar por un casting y sin conocerme.

Desde que el diseñador Daniel Pages le planteó la posibilidad de lucir una de sus fantasías hasta que se lo ha confirmado, han pasado unos tres años. ¿Ha sido muy larga la espera?

Ha sido larguísima. Yo me preguntaba año tras año ¿pero cuánto más me va a hacer esperar este hombre? Por eso, cuando me confirmó hace unos meses que había llegado mi momento, yo salté de la alegría. Aún no me lo creo.

¿Por qué cree que la eligió?

Porque cumplo con las características que buscaba para esta fantasía. Entre ellas se encuentra que tengo rasgos muy canarios.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores del Carnaval de la capital quieren, para sus trajes, chicas guapas, altas y delgadas?

Yo creo que eso no es así, que no hay un estereotipo de belleza para la Gala del Carnaval. Pienso que cada diseñador busca a la chica adecuada para que encaje con su fantasía. También creo que es muy importante que te guste el Carnaval y que desees vivir esta experiencia, que te haga mucha ilusión. Es más, lo primero que me preguntó mi diseñador es que si me gustaba el Carnaval.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina de la fiesta chicharrera?

Ser proclamada Reina me haría muy feliz, sería un auténtico orgullo para mí.

¿Ha visto ya su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una sola palabra?

He visto algunas partes, pero completa solo la he visto en los bocetos. Es una fantasía impactante.

¿Cree que tiene posibilidades?

Por supuesto. Sé que hay mucha competencia y que todos los trajes son espectaculares, pero tengo un diseñador buenísimo y unos patrocinadores muy potentes. Tengo que subirme al escenario con una mentalidad positiva y entregar toda mi fuerza.

¿Cambiaría algo de la Gala?

Me gusta todo, aunque les daría más protagonismo a las candidatas.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería tener un Rey?

Si hay candidatos y patrocinadores que lo apoyen, por supuesto.

Tres virtudes.

Soy luchadora, alegre y extrovertida.

Tres defectos.

Soy indecisa, desordenada y algo despistada.

Una comida.

Me gusta todo, no le digo a nada que no. Pero si tengo que escoger algo, me quedo con las hamburguesas.

Una película.

Avatar. Es una película que me parece mágica.

Una canción.

La vida es un Carnaval, de Celia Cruz. Últimamente me la pongo todo el rato.

Aficiones.

La música y el deporte.

¿Cómo se ve en el futuro?

Cumpliendo todos mis sueños y mis objetivos, y siendo feliz.