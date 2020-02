Zeta-Zetas gana la Eurovisión murguera

Interpretación

1º Zeta Zetas

2º Diablos Locos

3º Bambones

Acc. Mamelucos

Presentación

1º Mamelucos

2º Diablos Locos

3º Zeta Zetas

Acc. Burlonas



Diablos Locos quedó en segundo puesto en Interpretación, un puesto que dejó sabor a poco entre los aficionados que acogieron el galardón con una sonora pitada. El tercero, para Bambones, y el accésit, para Mamelucos. Los de la Casa del Miedo revalidaron el primer premio de Presentación con el diseñador grancanario Josué Quevedo, que lo gana todo en murgas, sean adultas, o infantiles.

Zeta-Zetas revalida su primer premio de la pasada edición y se proclama como la mejor murga de los últimos cinco años, al desempatar el mano a mano que tenía con Mamelucos en las últimas cinco ediciones, cuando los de la Casa del Miedo y la murga 3D había acaparado dos primeros cada uno.

Diablos Locos recibió el segundo que para el público dejó sabor a poco, a la vista del abucheo con el que el recinto acogió el premio El tercero de Interpretación, para Bambones, de El Cardonal.

El accésit de Interpretación fue para Mamelucos, que tuvo que por su actuación saber mucho más.

En la categoría de Presentación, Mamelucos volvió a revalidar el primer premio, que consolida a Josué Quevedo como el rey de las fantasías murgueras de 2020, pues ya acaparó el primero y segundo en las murgas infantiles. El segundo fue para Diablos Locos, de Lito Díaz, mientras que el tercero se fue hasta La Salud, a la fantasía de Zeta-Zetas. También en el mercado tiene su cuartel general las ganadoras del Accésit: Burlonas.



Premios de las murgas

El Tom Carby, trofeo de Diablos Locos que conmemora en esta edición las bodas de oro de los trónicos, fue para Klandestinas, que dirige Cintia Prendes.

Ni Pico-Ni Corto entregó el premio al mejor director de murga, con el nombre de Borja Reyes, a la responsable de la formación crítica femenina Tania Fernández, de MasQLocas.

La murga infantil Triqui-Traquitos concedió el premio Sonrisa de un Niño, en su modalidad infantil por su simpatía, a Retorciditos, de Fran y Amanda Conde, llegados de Granadilla.

El programa Crónicas Murgueras, de Alí (Guachi) de Factoría del Carnaval, fue para Juan "Cabeza", histórico componente de Diablos Locos.

El premio al mejor presidente en memoria a José Manuel Guiance, quien estuvo la frente de Trabas hasta su fallecimiento, correspondió a Salvador Quintero, uno de los responsable de murga decano; en su caso, como presidente de Cascarrabias, del Puerto de la Cruz.

El galardón Jorge Palmero que también otorga Los Trabas, recalló en la percusión de Tras Con Tras.

La murga Chinchosos entregó por primera vez el galardón Samuel Armas, que viene a reconocer al componente de fila que se sacrifica por pertenecer a la murga sin tener un cargo en la directiva. En la primera edición de este galardón recayó precisamente en la familia del propio Samuel Armas.

Una entrada inicial inusual

El recinto ferial registraba una inusual media entrada a las 20:30 horas, momento del inicio de la gran final de murgas del Carnaval ¡Arrancaba la fiesta del pasacalle! Lo más llamativo, precisamente, la falta de público, tal vez por el nuevo sistema de control aplicado de la organización, con entradas numeradas tanto en sillas como en gradas. Se confiaba que con el paso de las horas, incluso con la inauguración del tiempo de concurso con Diablos Locos, el recinto ferial presentase su habitual ambiente. Llamativa la ausencia de prisas y hasta discusiones por la reserva de sitios. Algunas personas aseguraron que antes de la final se podían adquirir localidades en taquilla porque algunas murgas las habían devuelto.



Ni Fú-Ni Fá (1960).- Con 59 años dando la murga se presentó ante el público, y fuera de concurso como es habitual. La Afilarmónica made de Canarias que estrenaba director: Agus Marrero, que ya el año pasado militó como ponente en la Fufa después de su llegada de Los Que Son. La Fufa reivindicó su protagonismo en "Estamos de moda", para seguir con una canción dedicada a la Televisión Autonómica, donde el director pareció más crítico en la dedicatoria que en la letra. Siguieron con un tradicional "Cubanito", en el que incluyeron una mención, entre otros, al CD Tenerife. Antes de concluir la Ni Fú-Ni Fá, anunció que compartirían escenario con la Masa Coral Tinerfeña, que celebra 90 años, bastantes más que su director, Javier Jonás, que también celebraba su cumpleaños. No hubo que esperar a Zeta-Zetas para ver instrumentos reales sobre el escenario. Habían transcurrido 50 minutos. Y se esperaba el inicio del tiempo de concurso. Fue un tiempo nuevo con cambio en la dirección y también de presentador, Raúl García -con una llamativa chaqueta-, y un recital de besos que animó el propio presentador... Parecía que se hacía tiempo por la conexión de la Televisión Canaria, que emitía en la provincia de Las Palmas el Pregón de aquella fiesta.



Diablos Locos (1970).- Llegaron y en ese momento se estremeció el recinto ferial. En el escenario, máxima emotividad. La murga sorprendió a Maxi Carvajal con una presentación que le dedicó con motivo de sus 25 años como director y que ahora deja la batuta a la tercera generación Carby. Entrañable los abrazos de padre e hijo y del propio Maxi con Víctor Asensio, los que han llevado a Diablos Locos precisamente los últimos 25 años. Y de ahí, a alimentar el opio del pueblo, con un pasacalle que hizo bailar a los cimientos del Centro de Feria y Congresos de la capital.

Primer tema en concurso. Al frente Tomi Carvajal, "El congreso un musical de risa", que comenzó con una exhibición musical con el sello en las voces de Acaymo Correa. Apoteosis musical. Era el musical de "Libro de la Selva" versión Congreso de los Diputados. Y simularon el "juego de la bolsa" entre Echenique y Errejón, con parodia incluida. A continuación llegó la declaración de amor entre Pablo Iglesias y Pedro Sánchez, hasta que tomó el tiempo de concurso Santiago Abascal, de Vox, que hasta hizo resucitar al mismo Franco en el repertorio al salir de un féretro. Y acabaron con un canto conjunto en el que recordaron que "esto no es Democracia". Un excelente tema de fase con la mejor musical de los últimos años y una letra para degustar.

De Tomi Carvajal, a Maxi. Segundo tema. "La purga". Luces. Influencia Zeta-Zetas. Despertaron la pasión del público cuando la canción comenzó a reprochar la decisión de la organización al poner las entradas numeradas: "Vaya cagada de tu concejal", le cantaron a la alcaldesa, mientras pedían al público que se subiera a las sillas. Desafían a la seguridad con una lluvia de confetis reprochando el daño que ha hecho al Carnaval el exceso de seguridad. A continuación recriminaron la obsesión de estar contando a los componentes de las murgas para que cumplan un mínimo. "Lo importante es la letra, contenido". Y el recinto ferial se hizo murga. Al inicio de una nueva estrofa una de los componentes de Diablos tapó una cámara de la televisión canaria para reprochar que el Ente Público no emita los concursos de las murgas infantiles y las agrupaciones. Cantaron con más garra en ese momento. Un tema dirigido al Carnaval. No para promocionar la Fiesta sino para el orgullo de las aficiones que se hicieron murga con Diablos, desde la grada al escenario. Diablos hizo justicia de Carnaval. Orgullo. Corazón y punto. Excelso el momento que renuncian a los micros y se ponen al borde el escenario a cantar a capela para el público. Diablos eleva el infierno al cielo. Espectacular segundo tema. Diablos descubre el uso de la escalinata, como antaño. Toca corazón. La Televisión Canaria conectó con la final de murgas de Santa Cruz cuando a Diablos le quedaba 5:35 minutos de actuación.



Mamelucos (1980).- Arrancaron con una presentación con las voces temblorosas al principio, pero poco a poco fueron ganando seguridad. Rápidamente lo mejor de Mamelucos se adueñó del escenario, con ese popurri de pasacalles que son perlas engarzadas que hacen vibrar al murguero.

Primer tema, Mamelucos hizo "spoilers". A las órdenes de Xerach Casanova, habló Manolo Peña que adelantó que iban a darle en los tobillos a los murgueros chivatos que cuentan en septiembre el repertorio de su murga. "Spoiler" comenzó contando cómo acaban las serie; "ahora está de moda los spoilers murgueros", se lamentaron, porque "el murguero no es caballero" porque no guarda el secreto del repertorio. Guiño genial al "Spoilers", cuando un componente se adelanta al Medusa y hace su grito de guerra: Duro. De ahí, hacen "spoilers" advirtieron a Patricia Hernández lo que le va a pasar con el pacto de Ciudadanos, e incluyen un batiburrillo político con letra atropellada. La voz de José María Tejera puso orden pidiendo aplausos para la época del Carnaval de la plaza de España, y hace "spoilers" en un guiño a la plaza de España, porque allí no se puede encerrar el Carnaval chicharrero. De la misma forma cantan al recinto ferial, que dicen en otro "spoilers" que seamos poco pero murgueros. Una idea original y atropellada por momentos en la dicción. Desde el año pasado intentaron emprender un camino a ninguna parte tras la borrachera de éxito de la era Sarymánchez. Tal vez confundieron potencia con volumen, porque el sonido desbordaba el recinto.

Segundo tema. "Me pongo en tu lugar" que arrancó cantando qué hubiera hecho cada persona del público de haber sido Manny Manuel y le hubiese pasado lo mismo. A continuación 30 segundos de música original incrustada mientras la murga ponía la coreografía. Otra murga, como Zeta-Zetas, que bordea la legalidad de las bases del concurso, al hacer uso de música original; eso sí, nunca cantaron ni interpretaron, solo bailaron. El tema se partió y la voz de José María Tejera intentó poner orden para cantar a los vecinos de la zona centro que han denunciado el Carnaval. Y como si fuera un todo, pasan a defender a las murgas que con un mínimo de 40 componentes actúa -llamativo ver a Mamelucos entrar en ese juego- aunque sin tanta aceptación popular. De ahí, con proyección de imágenes, canto a dependientes. E incrustan una referencia a Zeta-Zetas, en un intento de ganar con méritos propios el favor del público mientras sostienen un corazón de Tenerife para seguir lamentando la pobreza infantil. El tema ir a peor y acabaron pidiendo tiempo al final. Parecieron haber ensayado como si el tema se hubiera roto y lo clavaron. No habían salido las críticas en las redes sociales y ellos hicieron spoilers a la puntuación del jurado a su repertorio. Mamelucos opta a presentación.



3.- Desbocados (2006).- En el paso de Mamelucos a Desbocados, Raúl García, el maestro de ceremonia de la final, se acercó al general de pie que estrenaba el espectáculo y llevó al límite la broma que le hizo a un joven que estaba en la zona cuando le dijo que lo veía "un poco desbocado". Los chicos de Juani Padilla bajaron de la nube en la que quedaron sumidos el pasado miércoles cuando conocieron que por primera vez en once años de historia pasaban a la final.

Con su director emocionado y la murga dedicando la actuación a "El Guanche", desgranaron primero la presentación, que solo fue una anécdota frente al pasacalle que, aunque muchos habían aprovechado para ir a la cantina, hizo bailar al público que se quedó a escucharlo.

Su primer tema, "El cambio climático" con una entrada larga para defender al planeta. La mejor parte llegó cuando empezaron a desgranar los contenedores: el amarillo, al canarión; el verde, al botellón del Carnaval... y hasta propusieron reciclar tanta rivalidad entre los grupos. El ingenio lo dejan atrás, multiplican las voces en calidad y se lanzan a convencer a la Consejería de Política Territorial y Medio Ambiente que su canción es perfecta para una canción de conciencia del medio ambiente.

"La calculadora humana" fue una crítica al reparto presupuestario del Gobierno mientras la situación vive otra realidad en la calle. Echan mano de la calculadora para saber cuánto dinero cuesta salir en una murga, desde que compra la trompeta, el suéter o el maquillaje, pasando por la costurera, el letrista, o el percusionista... Un negocio es lo que es, sentenciaron. "La calculadora" se le tuvo que quedar sin pilas porque acabaron cantando al Carnaval para pedir el regreso de Distraídos y afirmaron que algunos responsables de la Fiesta sobra. "Los carnavales no son del pueblo, están politizados". El premio de Desbocados, disfrutar por primera vez del ambiente de una gran final. De Distraídos, a Rebeldes y su 50 años; y luego Cabalgata sobre el escenario con miembros de Bohemios, y otros tantos de Cariocas. Pusieron alto el listón a la gala, solo falta que se anunciara el desfile de candidatas. Bonito cameo de Tomi y Maxi Carvajal, de Diablos en la canción de Desbocados, y más bonito dando ánimo a la murga. Lección de compañerismo.

4.- Zeta-Zetas (2003).- Ganadores de dos de las últimas cuatro ediciones hasta esta noche, comenzaron con una presentación espectacular que, como hicieron en fase, volvieron a poner al límite las bases. En esta oportunidad, la música comenzó en las sillas, donde se encontraban unos músicos y no comenzó a contar al tiempo porque en realidad la murga no estaba cantando. Pletóricos en su presentación, con Besay Pérez dándolo todo. Tres minutos que define lo que es el Carnaval: murga, rondalla, agrupación y comparsas... cualquier primer premio de esas modalidades podrían ganar. y de ahí, a un pasacalle que dejó sabor a poco.

Primer tema, "Un tema con letra", un juego en el que la puesta en escena de las palabras parecía más ambiciosa que la letra, aunque musicalmente eran exquisitos. La tarima parecía haberse estirado respecto a la fase aprovechando este espacio para formar palabras y frases con las letras casi del tamaño de una persona. Frases con las faltas de ortografía que se ven en los mensajes de Whatsapp. Continuaron pidieron al público si quería que le cantasen a los canariones, y entraron un golpe a los murgueros de Gran Canaria, para seguir cantando a las murgas y a quienes le cuestionan sus letras, y reprochan el valor del premio Criticón: "Un criticón no cambiará mi estilo", sentenció la murga que siempre se caracterizó por el espectáculo.; eso sí, hicieron un guiño a Burlonas, y a su repertorio. Musicalmente impecables.

En el segundo tema montaron su propia valla publicitaria. De nuevo, Zeta-Zetas bordeando las bases porque la valla aparecía montada detrás de la murga. Y se hizo la luz. En oscuro se leían las letras "Sin voz", en luces. Mientras la murga estaba sentada de espalda al público. En la valla, diez miembros de la Brifor, que bajan de la valla de la trasera de la murga. La murga es un espectáculo. Música, sentimiento, pidieron bomberos forestales con una brigada delante. La voz de Ivo López anunció las formaciones de las alineaciones de la UD Las Palmas y del CD Tenerife. Con la formación deportiva delante de la murga, en la parte de la valla salieron las mujeres aficionadas del fútbol. El director de la murga, Javi Lemus, eleva la intensidad mientra arropa a la árbitro que fue amenazada. Del fútbol... a la valla del talento canario, como los bailarines de bachata o cantantes, y aparecen los Sabandeños, Pepe Benavente y hasta Manolo Vieira, incorporando un vídeo que acerca a los artistas que no pudieron venir. "Canario es lo que soy", sentenciaron. Orgullo. Se quedaron a 30 segundos. Igual... mucho ruido y poca murga. Si todos los artistas canarios hubieran actuado en Eurovisión, ellos hubieran ganado; aunque hubiera dejado a Manolo Vieira contar un chiste. A 30 segundos acabaron el tiempo, sin tiempo para la despedida. Hasta el momento, claros vencedores. Según las bases, "se podrá disponer de un máximo de 85 figurantes". Son unos bombones preciosos con licor.

5.- La Traviata (2004).- Los componentes comenzaron con una presentación en la que hipotecaron sus voces para reencontrar los tonos en el pasacalle, una de las sinfonías del Carnaval. Tras el pasacalle empiezan a desgranar "protagonistas", como los murgueros que se dan codazos por ocupar la primera fila. Y comienza la cabalgata de La Traviata, hasta con una mujer lactante que lucha por conciliar la vida laboral y familiar, siguiendo con la mención a quien se gana la calle en la calle e incluyen un "gol" cuando dicen que hay que marcar un gol al machismo. La murga, dirigida por Josechu Álvarez gana enteros según avanza con el montaje de su nuevo responsable musical, Adrián Montes de Oca. Josechu Álvarez le deja el protagonismo a Minguito que personifica cómo puede subsistir con 300 euros y los problemas que debe soportar para acceder a unas oposiciones. Enlazan el final con un tema que bien podría ser un himno al Carnaval con los personajes del cartel de Javier Nóbrega. Una joya de Carlos Casanova que escenifica el sentimiento de pertenencia y orgullo al Carnaval. Finalizan con un brindis a Protección Civil y, ya más rajadas las voces, recordar que el pueblo es chicharrero es el protagonista de la fiesta de febrero. Concluyen formando el cartel viviente del Carnaval. Solo ese fragmento merece ser el anuncio del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife 2020.

Su segundo tema, "Las esquelas", con el riesgo de no cavar su tumba. Comienzan a desgranar sus argumentos con un rajazo a CC, después de leer una esquela en la que citan a los familiares de CC, Bermúdez y Clavijo... Y se encontraron con otra esquela, la de Manny Manuel, para recordar el desaire del año pasado, con un clásico murguero: "canarión te jodes, soy del Tenerife". Siguieron con un canto al autónomo, y la canción se paró, para intentar a remontar vuelo con el tributo a Enrique González, Carby, Abelardo Díaz, Suspi, Peggy, Popeye, el cartel viviente, Manolo Bello, Manolo Monzón... otra de las joyas "made in Carlos Casanova". Un tributo al corazón: "Gracias a ellos brilla en el cielo nuestro Carnaval". Más comercial que nunca. Al límite, para celebrar el día de finados en la final de murgas.

6.- Bambones (1982).- Llegó la murga. Con 7.597 y uno desde el cielo, Falo Santana, a quien hicieron presente con la proyección de unas imágenes en las pantallas. Y luego, otra de las bandas sonoras del Carnaval: el pasacalle, que Primi Rodríguez, el director más antiguo de cuantos participan en las murgas del Carnaval, demostró altura y se lo dedicó al amigo y maestro Maxi Carvajal, para luego dedicarle el pasacalle al "diablo que usted quiera", en un guiño a la murga que celebra sus bodas de oro.

Llegaba la murga a la que acompaña la fama por cuidar sus letras. El primer tema, "Los porcentajes", en los que desgranan los componentes que no van a ensayar... Luego sacan porcentaje con los autónomos, o de aquellos que hacen más obras de más... y de toda la murga... solo hay un 1% que vive bien: el vividor, que es el concejal. Bambones apoya la canción con una parodia de cartones. Siguen con el 40%, el tanto por ciento de pobres en Canarias, y lamentan que ni te nombran en un debate electoral. Y se vienen arriba para cantar a los políticos y reprochar su mala gestión... Pero para joyas... el "viaje" a la alcaldesa: "La próxima vez te pones tu de pie y todo el pueblo sentando", en referencia a las dos zonas de general de pie que estrena la final este año.

Bambones comienza su segundo tema, y dicen que arrancan el tema con unos papeles... Y hay un apagón por un cero energético, que deja oscura a Zeta-Zetas. Perdón, a Bambones. Y empiezan a desgranar argumentos, mientras se encienden las unas linternas. Rápidamente el público echa mano de sus móviles. El tema despunta ingenio, con referencias al Ayuntamiento, afirmando que Patricia Hernández no tiene luces, con recado también para Bermúdez y simulan la cola de la autopista del Norte con unos perfiles de neón. Y también unos letreros de hoteles. Es la demostración de cómo la luz puede estar al servicio de la murga, y no viceversa. Lo mejor, van a sacar a la luz situaciones como el concierto de Juan Luis Guerra, con una selección musical del artista, las oposiciones en la sanidad en la que habrían favorecido a algún familiar del presidente del Cabildo, y acaban recrimando la situación del apagón y los abusos de la compañía. "Y a oscuras vamos a acabar". Para encender el escenario con "A la marcha Bambones".

7.- Burlonas (2012).- Tenían que tomar el testigo a Bambones, un reto complicado. Pero sonaron como una bomba y su pasacalles está ya en la lista de los grandes éxitos del Carnaval. El primer tema, a las órdenes de Adela Peña, una ristra de pasodobles que interpretan a la carta del público. Lo peor, mantener el "cénit" en el que Bambones había sumergido al público. Los espectadores se decantaron porque Burlonas dedicaran la primera estrofa al Carnaval, hicieron referencia al concierto de Juan Luis Guerra y abogaron por la tradición de la fiesta. La segunda estrofa elegida por el público: el pueblo. Cargaron contra los políticos que se encargan de enfrentar a los vecinos, después de recordar que la Patrona de Canarias está en Candelaria. El tema da un giro y se vuelve en contra de Burlonas, que canta fuerte, pero... las horas pasan factura. Y eso que cantan al Carnaval, y hasta hacen un guiño a Diablos Locos. Un tema que lejos de sumar, podía sumar. Faltaba el segundo, pero era cuestión de comenzar de cero.

De forma plástica, Burlonas forman el cartel anunciador de Javier Nóbrega. La imagen, preciosa. Como si el mismísimo comenzase a cantar sobre el escenario del recinto ferial. Agradable el montaje musical, y sacan a una mujer enfundada en bata y con rulos para recordar noches de fantasía del Carnaval. Dicen que el autor del cartel pintó a la alcaldesa, y demuestra ingenio cuando dicen que es un carnavalero disfrazado de vaca, porque quiere ordeñar. Sacan a un extranjero que va a visitar el museo del Carnaval y piden que le den un meneo para cerrar cantando al concejal de Fiestas a quien le reprocha los cambios, lamentando que ponga al público cinco horas de pies y el edil sentado. El tema al final se desploma porque, como le pasó en el primer, el letrista de Burlonas argumenta bien pero su fuerte no es el cierre de las canciones. En cualquier caso, es una letra para disfrutarla. Dignas finalistas.

8.- Trabachones (Refundacion 2019).- Dirigidos por Yone Expósito, la murga revelación del Carnaval 2020. Su peor enemigo era el puesto que les deparó la suerte para cerrar en octavo y último lugar en la final de anoche. Apostaron por su presentación, para sacar punta a su fantasía y calentar voces. Luego, su pasacalles, una joya llamada a mayores logros y que si no los ha alcanzado solo es porque lo acaban de estrenar hace tres días.

Con el tándem que forma Yoné Expósito y el director musical Judo Lorenzo, llegado del Norte, comienza con la canción más original de la noche: "El síndrome de Truman", en el que lamentan como se van haciendo sus sueldos más chicos o que no quieren poner sus fotos en las redes sociales. Y de ahí, viaje al presidente Pedro Sánchez por su visita a Canarias por el último incendio, o canto al fracaso escolar. El síndrome, que consiste en aquella persona que cree que su vida forma de un "reality", también da cabina a quienes ayudan a gente muy necesitada, y a protectoras de animales..

La final, o mejor el final de la final, se ponía cuesta arriba, y no precisamente por el alto nivel. Ocurrió en fases, que Fiestas pudo haber convocado este año una final a seis. Pues la pasada madrugada, parecía claro, a falta de que Trabachones cantara su segundo tema, que el jurado solo tenía tres murgas y media para repartir cuatro premios de Interpretación: Zeta-Zetas, Bambones, Diablos y... Trabachones cerró su tiempo de concurso con "El Congreso de los disgustados". Era el segundo congreso de la noche; ocurrió también con el cartel viviente, con el que coincidieron otras murgas. En "El Congreso de los Trabachones", Yoné Expósito mostró su dominio del lenguaje y el pareado para reprochar la falta coherencia de los diputados en la que los componentes se habían convertido, detrás de sus escaños. También lamentaron la impunidad, o pasaron a aquellos que protagonizan delitos de violencia de género... El tema, correcto, parecía montado igual cada estrofa lo que hacía cuesta arriba el camino a final del tiempo de concurso. Trabachones celebró su premio: cantar en la final, sonando bien.