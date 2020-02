Pues yo pensé que ayer iba a tener una noche tranquila pero no, al contrario. Supongo que será porque mi madre me bajó tres calderos de quinientos kilos de garbanzas y los olores llegaban hasta la calle. ¡Que será de mi cantina el día que mi viejita ya no me pueda preparar tan exquisito condumio!

El que se mandó tres platos fue Pipo "El palanca", que estuvo con su murga ensayando la final de hoy y pasó por aquí al terminar. Pipo está convencido de que, en mi negocio, siempre nos enteramos de todo y por eso vino a preguntarme por qué no estará Alexis Hernández como presentador en la gran final de esta noche. Le comenté que, por lo que me cuentan mis clientes, parece ser que la dirección artística, Marco y María, se plantea implementar un formato distinto al que hemos venido viendo los últimos años y prefieren a Raúl García porque es, además de buen presentador, conocedor del mundillo murguero. No dudo de los conocimientos y habilidades de Raúl, a quien también conozco, pero creo que Alexis funciona a las mil maravillas y, como dice el dicho, ¿por qué arreglar lo que bien funciona?

Alexis es un gran conocedor de murgas, no en vano fue componente, director musical y letrista, habiendo "mamado" murgas desde muy pequeño. No solo ha brillado en las finales que ha presentado, sino que ha tenido actuaciones cum laude en momentos delicados como el del problema con el sonido de Diablos Locos el año pasado, cuando, de no ser por Alexis, se pudo haber armado un follón de orden público considerable. "El palanca" dice, y tiene razón, que prescindir de Alexis en la final es como ir a un bar, pedir un barraquito y que no le pongan la leche condensada... no es lo mismo. Sí estará en la gala de la reina, pero en un espectáculo más encorsetado en el que el presentador no brilla de igual manera.

La final de este año pasará a la historia como aquella en la que la pregunta no fue ¿quién crees que va a ganar?, sino ¿Y Alersis?