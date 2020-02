Lo mejor: De los años en los que han dado la sensación de cantar con mayor convicción en un registro de crítica. Notable el intento por darle una vuelta de tuerca a temas como el maltrato. El cuidado y gracioso vídeo previo al segundo tema hizo presagiar algo grande, pero€ Siguen teniendo algo de chispa y cierta capacidad para hacer reír (lo que es un plus respecto al resto), al margen de convertir sus finales en una auténtica fiesta carnavalera.

Lo peor: La temática de su primero ya era algo arriesgada, y el final (solidarizándose con las familias de los presos) rozó las antípodas de lo reconocible. Y se notó en la respuesta de la grada. Un lastre del que no se pudieron desprender en su segundo tema, que además chirrió por momentos, ya que las hadas entradas en años no pararon de poner sobre las tablas gags inherentes a jóvenes. Lo que tratan de hacer no es sencillo, y cuando no les sale bien. O visto desde otra perspectiva: explotar siempre lo mismo acaba perdiendo fuelle.

El detalle: tres lustros después su pasacalles sigue contagiando energía. Agradecieron a todos los que estos días las ayudaron a terminar su disfraz€ aunque de él no quedara casi ni rastro en ninguna de las dos canciones.

Triquikonas

Directora: Almudena Domínguez

Fantasía: Cumpliendo 15 años, Triquikonas contigo viene a cleebrarlo.

Diseñadora: la propia murga

Director Musical: Lolo Tavío

Letristas: Nisamar, Erik Pérez y la propia murga

Temas: