Diablos Locos abrirá la final en la que entran Trabachones y Desbocados

Diablos Locos abrirá la final de murgas que se celebra este viernes, a las 20:30 horas, en el Recinto Ferial. En segundo lugar participarán Mamelucos; Desbocados, que logró el primer pase a una final en once años, subirá al escenario en tercer puesto. Los ganadores de 2019, Zeta-Zetas, los mejores de las tres fases, cantarán en cuarto puesto en la final, mientras que La Traviata subirá en quinto puesto, para segur Bambones, sextos; Burlonas, que suma ya cuatro finales ininterrumpidas, y... cerran los refundados Trabachones, la murga revelación de esta edición.

Respecto a 2019, no estarán Triquikonas, la murga femenina más laureada en la historia del Carnaval y que mostró ayer síntoma de agotamiento.

Trabachones se incorpora a los "ocho fantásticos" del Carnaval, en la que se suma Desbocados que, sin ser su mejor año, recibe el premio a la constancia. El Norte se queda sin representación en la final del viernes.



1. Desatadas (2018).- Después de la telonera murga infantil, Castorcitos -primer premio de Interpretación de murgas infantiles-, abrió la tercera y última fase de murgas adultas Desatadas, una formación que lidera Tatiana García y que lleva un año y medio ensayando para hacer realidad anoche su sueño. Prepararon una presentación para tocar el corazón en la que el director musical, Romén Soriano, se puso al frente para apuntalar la interpretación antes de dar la batuta a la directora titular que marcó el compás.

A partir de ahí comenzaron a desgranar argumentos, "Mi protesta hoy también es tu protesta", de Cris Alonso, un canto en favor de la igualdad sexual y respetar todas las tendencias, para seguir poniendo en valor a las mujeres que separadas o divorciadas tienen que conciliar la vida laboral y familiar y son mujeres corajes. Y volvieron a cargar contra los maltratadores. Por momentos las voces recordaban a las murgas infantiles. E intentan tocar a fibra del público en un más difícil. Así, salen unas mujeres que han luchado contra el cáncer y una de ellas se descubre el torso, maquillado.

Segundo, un canto a "Superhéroes de carne y hueso". Su primera a la referencia, a las donaciones como las de Amacio Ortega después de recordar la sanidad que acaba con este pareado: "Basta de robar". De milagro no montaron un quirófano y simularon un trasplante. Del hospital s echaron al monte, para rendir tributo a los bomberos. "En el mundo hay muchos anormales que usan a sus mascotas para sus barbaridades y luchar por un mundo mejor sin maltrato animal". Y de los animales, al padre que en solitario entrega la vida por su hijo porque su compañera se fue. "Ese es el orgullo que tiene el canario, parapará paparapá". Hicieron realidad su empeño de salir al Carnaval. Lo mejor su despedida. Abren una reflexion sobre la necesidad de una selección antes de llegar al recinto ferial. No hacía falta decir que era su estreno.

2. Triquikonas (2005).- Presentación de Triquikonas, que celebran 15 años dando la murga en el Carnaval. Con Almudena Domínguez y el montaje musical de Lolo Tavío activaron el play y se escuchó una de las bandas sonoras de la fiesta: su pasacalles. Su primer tema en concurso, "Inocentes o culpables", en el que decían estar en una prisión, enfundadas en un mono amarillo. ¡Y con lo que le había costado acabar su fantasía, que tuvieron a amigos, familliares y otros murgueros trabajando en el local hasta avanzada la madrugada!. Empiezan a dar vez a reclusos, como la mujer que robó para darle de comer a su hija, y lo justifican frente al político que hurta. Ella si está en la cárcel, y el político no, dicen. Luego extrapolan la situación a la condenada por homicidio, pues mató a su maltratador que vulneró la orden de alejamiento. Y luego intensifican la critica cuando señalan a aquellas mujeres que han robado a mayores o maltratado a niños... "Deberían estar encerradas y que nunca vean más el sol" y ponen música a la descripción de la vida de una prisión en la cárcel. Cumplieron el trámite. Cantaron un tema. Y de crítica. Ahora a por el humor, la especialidad de la casa.

Segundo, "Las tres comadres hadas", que van a arrancar con los maleficios de la "brujas" en la que, fieles a su estilos, alternan la interpretación rezada con partes de entonación. A ellas acuden en busca de un novio, o ponerle pelo a Alfredo para acabar bailando Triqu bachata. Y en sus conjuros no falta hasta el "satisfyer", referencia en un intento de humor a la implicación en redes sociales en un intento por sacar su maldad que contagia su repertorio. Triquikonas arriesga su pase huérfanos de humor y desdibujadas.

3. Cascarrabias (1984).- Arrancan con un fugaz pasacalle, lo que hace intuir que vienen con un repertorio apretado a los 30 minutos de tiempo de concurso. Saluda al público David Padilla, director musical de la murga embajadora del Norte después de ganar el primer premio de Interpretación en la pasada edición. Su primera canción, "Un cómic", en el que regalan ingenio. Arrancan con humor: comienzan poniendo un "bocadillo" a Gonar, para empezar a enlazar perlas cuando hablan de los superhéroes, y desgranan viñetas sobre diferentes situaciones: desde las oposiciones a la emigración, y juegan con la jerga: "para que no sea más que un cuento". Mucho argumento, más ritmo, a veces atropellada la letra por la dicción. Un tema para volver a disfrutar en youtube, porque la letra prometía cuando se entendía.

Su segundo tema, "Nunca he estado tan arbusto". Visualmente era como el hombre "posit" de Zeta-Zetas de 2017 pero con hojas, en forma de árbol. Cascarrabias canta con fuerza pero no da tregua a asimilar lo que cantan, y es que abordan tantos asuntos como hojas tiene su traje. Del concierto de Juan Luis Guerra a aquellos canarios que viven fuera del Archipiélago y el coste que supone. Suena bien pero al final dejan sensación de vacío por no disfrutar todo lo que han ensayado. Se les cuela una referencia una hoja con los problemas en la sanidad para abordar el "problema de raiz", y prefieren no "andarse por las ramas" para pedir una muerte con dignidad. Al finalizar cuadran una actuación que suena bien, por más que falta tiempo par similar todo lo que cantan, pues abordan tantos asuntos como hojas tienen su "pósit". Faltaba que no se quedaran plantados y volvieran el viernes.

4.- Arremangados (2018).- Segundo año en concurso de la murga Los Arremangados con cambio al frente de la dirección, tanto musical como artistica. Marcando el compás, Graci Martín, guachi de corazón y fundador de la infantil Lenguas Largas. En las voces, haciendo equilibrio entre los componentes de la murga que fundó Tino Expósito 'Papuchi', el murguero Fito Sosa, un niño de El Cabito que se ensoleró en Diablos y colabora con la murga de su pueblo.

Ha conseguido un milagro nada más comenzar, lo cual tiene su parte positiva: Suenan bien. ¿Lo malo? Que después de la presentación y el pasacalle, hay que mantener el nivel. "¿Qué apostamos?", llegaba el primer tema, en que combinan crítica e ironía cuando cantan a Bermúdez, o a la corrupción... Un intento de canción para demostrar el esfuerzo que cuesta sacar una murga. No solo hacen falta componentes, sino también letras.

Su segundo tema, "Por allán, por aquín...". Si ya es difícil llevar el hilo conductor lanzan el más difícil todavía cuando intentan hacer reír. Empiezan a repartir tartazos, como el que dirigen al del sonido por lo que le ocurrió a Diablos Locos el año pasado en la final. Y... "piñas como trancas", y tartazo para quienes con 40 años viven con sus padres... La canción es un saco sin fondo. En la recta final mejora su calidad musical. Han mejorado. Y para concluir, "coso de Carnaval", en esta oportunidad para dar protagonismo a personjes del Carnaval con una imágenes que proyectan en pantalla.

5.- Desbocados (2006).- Con Juani Padilla al frente, vienen a romper el maleficio de 10 años privados de la final (tantos como su participación en Carnaval). Su presentación deja buen sabor de boca y elevan el nivel cuando afrontan el pasacalle, dedicada al Guanche, su mascota celestial. Su primer tema, con el que quieren abrir "Ciclo". Arrancan recordando el paso de la Virgen Morenita por la Cuesta Piedra, o recordando su colaboración solidaria. El tema gira para abordar el ciclo de CC, más de 30 años gobernando. Elevan el tema cuando demuestra su capacidad musical y meten una retahíla para recordar el desaire de Manny Manuel en Las Palmas en 2019 frente al éxito de Juan Luis Guerra. Y abordan otro ciclo, y de nuevo pasarela de Carnaval con los grupos del Carnaval con un ritmo trepidante en un tributo a cada murga que recordaba la canción de Trabachones la noche anterior. Y abren otro ciclo con la estrofa que dedican al CD Tenerife, otro de los iconos en la vida de Juani Padilla. Acaba el tema con más sentimiento que calidad musical. Desconcertante cuando venían con garra.

Llegó "El indeciso" con Maxi López en la fila; letrista que comparte repertorio con Nando Galván. El arranque ya dejaba indeciso al público, hasta que Maxi López busca la complicidad del público y juega a que respondan cuando pregunta a qué murga pertenece el concejal de Fiestas (Ni Pico), y dicen que con este cambio mojan... E incorporan un Cubanito que previamente habían distribuido en folios entre las localidades del recinto ferial, que se hizo murga. Desbocados lo intenta de todas formas para evitar que el jurado le escriba un Cubanito. El tema hace un giro al contenido social justo en el mejor momento musical del montaje de Rubén García. De menos a muchísimo más mientras alguno cantaba... "sí se puede". Y eso que no es su mejor año .

6.- Ni Muchas-Ni Pocas (2000).- Penúltimas de una tercera fase decepcionante que no acababa de arrancar y, lo peor, afrontar una final sin nota de corte. Difícil tarea para el jurado reunir a ocho murgas en la llamada fiesta del pasacalle. Las chicas de Laura Sierra sorprendieron musicalmente desde su presentación y con la poesia de su puesta en escena, con una pequeña que parecía revivir el cuento de ser murguera. Y de ahí, al pasacalle que después de 20 años ya tiene un sitio en el corazón de los murgueros incondicionales.

No habían comenzado a cantar y se notaba la mano de Urbano García, su director musical que ha puesto orden en las voces de la murga que preside Carmen Rosa Déniz. A partir de ahí, el problema podría ser empezar sacar argumentos. El primer tema, "Siempre juntas, siempre unidas... ¡a luchar!", en el que parecen nombrar a la alcaldesa para seguir con referencias a los políticos a los que responsabilizan de la situación de los mayores. Tema de Yone Expósito, director de la murga rebelación de la segunda fase. Pero el tema se comienza a poner cuesta arriba en el tributo a la mujer. Lo mejor, sin duda, el tributo a Óscar Hernández, esposo de la presidenta de Ni Muchas y artesano y componente de Mamelucos.

El premio de Ni Muchas, el homenaje a Osquita, un murguero eterno.

Siguieron con "Estás bonito tú pa pasar la ITV". La murga de Laura Sierra demuestra notable mejoría musical. Como cuando están pasando la revisión de un vehículo, dicen que la izquierda o la derecha da lo mismo, y se lamentan de la repetición de las elecciones. Cuesta seguir y llevar el hilo conductor del tema. Han mejorado y demuestran mimbres de estar llamadas a mejores logros. Hacen un juego de términos propios de la ITV con situaciones de la vida real lo que complica disfrutar de la intencionalidad. Han salido y han peleado por mejorar.

7. Zeta-Zetas (2003).- Cerraron las fases previas y sorprendieron llevando al límite la interpretación de las bases del concurso de murgas, pues sobre el escenario aparecieron acompañados por la Joven Orquesta de Canarias aprovechando tal vez el vacío legal en la normativa.

El resultado de la apuesta de Javier Lemus y Santi Martel fue una banda sonora propia de una producción cinematográfica gracias a su nuevo director musical, Richard Casanova. Y se reivindican en las presentaciones que ahora todos intentan igualar. La voz de Besay Pérez, primer premio de solistas 2019; con la orquesta, y Zeta-Zetas que precisará subtítulos si la repiten el viernes para entender el contenido de la letra. Ajustado o no a bases, un arranque de película, hasta el punto que hizo temblar el pasacalle, que pareció sonar a casi tantas voces como componentes, pero con voces armadas. Mejorar la presentación en su repertorio parecía misión.

El primer tema, "El fantasma del Carnaval", destacó más por la calidad musical que por la intencionalidad de la letra. Zeta-Zetas, nacida con el arrope de Bambones -el nombre se lo dio Luis Suspi "Hormiga". el pasacalle fue ayudado a hacer por Primi Rodríguez y hasta el logo mantiene el sello de Javier Nóbrega, y hasta de ellos se dijo que eran la marca blanca de Bambones-. Zeta-Zetas pidió la independencia y renunció a sus orígenes cuando se desmarcó de Bambones, hasta el punto de reprochar que Nóbrega aceptara el encargo del cartel cuando Bambones cantó años atrás que tenía que ser por votación popular. Rajazo en do mayor. Musicalmente precioso. Con mucha garra, pero descarnada con Bambones.

Siguieron con una joya: "Los monumentos", una letra con una presentación propia; una maravilla escénica con los personajes como el monigote, el hombre espejo o el hombre fuego, con el escenario apagado y con cañones señalando esos personajes. Pero lo mejor arranca cuando la murga Got Talent parece convertida en estatuas y le reprocha a la Justicia que "siendo iguales, tan lejos está". El tema roza el cielo cuando Zeta-Zetas hace una declaración a la mujer; enamoran con la voz y con la letra cuando reconocen a la mujer en cualquier faceta. Es la Polifónica Zeta-Zetas, con sentimiento y llevando al límite las bases. Ganadores de las tres fases a años "luz". Fiestas deberá de aclarar si la actuación se ajusta a la novena claúsula al haber utilizado instrumentos reales:



NOVENA.- Será condición indispensable que el instrumental, que obligatoriamente deberá ser de imitación, esté confeccionado en cartón, papel, madera, plástico o metal, no permitiéndose instrumentos verdaderos a excepción de los propios de percusión como pueden ser tambores, bombos, platillos, cencerros y bongós y otros cualquiera que no se especifique en el presente artículo y que el Organismo Autónomo considere que puede ser conceptuado como de percusión.