Lo mejor: Parecen sonar cada vez mejor, con seguridad y aún mayor dicción. Fruto del trabajo y consecuencia de un director, Juani Padilla, que es puro ímpetu. Y eso les permite vender sus temas. Buen golpe Manny Manuel vs Juan Luis Guerra en el primero, para unirse con la grada, ya en el segundo, cantando un particular Cubanito. Tiraron de aspectos sociales en su final y se ganaron el calor de la grada, que les acompañó hasta su despedida. Minutos que levantaron la calidad de su fase, pero quizá sin llegar al nivel de otros años más notables.

Lo peor: Su canción de los ciclos no terminó de explotar, quizá porque tiraron de hemeroteca para recordar a murgas y personajes que tal vez le quedaban muy lejanos en el tiempo a la grada. Referencias temporales erróneas sobre Coalición y, como no, el tema estrella de las fases: nombrar y sacar a las tablas cuantas más murgas mejor. En este caso, las que están y las que ya no existen. Lejos de conformarse con esa ración, repitieron en el segundo algunas píldoras de la misma temática... y eso que en su presentación dicen no ser ombliguistas. Pincharon en sus primeros intentos de conectar con la grada.

El detalle: Antes de que la murga empezara a cantar, su afición entonó varias veces el ¡Sí se puede, sí se puede! Evidente síntoma, a partes iguales, de confianza en sus armas y de sus ganas por desquitarse después de 10 años sin pasar a la final. El cántico se repitió, ya con la propia murga de acompañamiento y en el frente del escenario, al término de los 30 minutos.

Desbocados

Director: Juani Padilla

Fantasía: Azul para los niños, rosa para las niñas, y fluor para todos.

Diseñador: Jonathan Suárez

Director Musical: Rubén García

Letristas: la propia murga

Temas: