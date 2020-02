Ana Luisa Herrera: "Mi fantasía es diferente a todo lo que he visto hasta ahora"

La candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Ana Luisa Herrera García lucirá la fantasía Aware, del diseñador Miguel Ángel Castilla.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Descubrí el casting convocado por el diseñador Miguel Ángel Castilla a través de las redes sociales. Y ni me lo pensé dos veces, a pesar de que ya lo había intentando, con anterioridad, hasta en tres ocasiones sin tener suerte. Pero yo quería ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz, tenía tantas ganas que no me iba a rendir. Para mi sorpresa, esta vez sí resulté elegida. No me lo podía creer, había llegado mi momento. Cuando mi diseñador me llamó por teléfono para comunicarme la noticia, le pregunté que si era una broma. Desde que me realizó la entrevista personal hasta que me comunicó su decisión, solo pasaron unos días, pero para mí, la espera fue eterna. Aún sigo en una nube y disfruto mucho cada segundo de esta maravillosa experiencia.

¿Por qué tenía usted tantas ganas de participar en la Gala?

Siempre me ha gustado el Carnaval, sobre todo las galas . Yo quería estar ahí. Y al final, tras intentarlo muchas veces, lo he conseguido.

¿Por qué cree que fue la elegida? ¿Qué tiene usted que no tuvieran otras participantes?

Me escogieron a mí, entre tantas chicas, por mi forma de ser y por mis ganas de vivir esta experiencia. Les gustó como me desenvuelvo. Pero también pienso que habrá tenido algo que ver mi aspecto físico. Mi diseñador buscaba para su fantasía una chica con los pómulos muy marcados y con los ojos rasgados. Yo tengo esas características.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores buscan, para sus trajes, chicas altas, guapas y delgadas?

Creo que no. A mí me parece que las eligen en función del diseño que hayan creado. Buscan unas determinadas características, tanto físicas como de forma de ser. La Gala de la Reina del Carnaval no es un certamen de belleza.

¿Cómo compagina ser candidata a Reina con su trabajo de enfermera?

Lo puedo compaginar perfectamente porque ahora trabajo a media jornada. Esto me permite acudir a todos los actos y ensayos.

¿Ha visto su fantasía al completo? ¿Podría describirla con una sola palabra?

Miguel Ángel Castilla me ha hecho partícipe de su creación desde el primer momento. Es muy original y diferente a todo lo que he visto hasta ahora. La verdad es que estoy muy contenta.

¿Cree que tiene posibilidades de ganar?

Por supuesto. Además, está hecho con mucho cariño y esfuerzo.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso del traje?

Entreno todos los días. Soy monitora de gimnasia rítmica y también practico las telas aéreas, que es algo que me apasiona y me aporta mucha fuerza.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina del Carnaval?

Me gustaría que las candidatas tuviésemos más protagonismo durante el espectáculo, pues solo salimos al escenario durante s minutos, a pesar de que cada traje lleva muchos meses de trabajo y esfuerzo.

¿Le gustaría que el público también pudiese votar desde sus casas?

Podría ser una ventaja o un inconveniente, en función de lo grande que sea la familia de cada chica.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería contar con un Rey?

Pues no estaría mal.

Tres virtudes.

Soy muy positiva, perseverante y resiliente.

Tres defectos.

Soy cabezota, muy indecisa y maniática.

Una comida.

El pulpo y los chopitos.

Un libro.

Once minutos.

¿Cómo se ve en el futuro?

Haciendo lo que me gusta a través de mi profesión, es decir, ayudando a la gente.