Agradezco mucho la costumbre que tienen los murgueros de visitar mi cantina, una vez han terminado su actuación en el concurso; lo agradezco, aunque se enfrasquen aquí con sus conversas y les den las tantas jartándose a garbanzas de las de mi madre. Anoche pude cerrar a las cuatro de la mañana.

Aquí estuvo mi amigo Juan "El Breva", a quien le tocó anoche, con su "Traviata", inaugurar el concurso de murgas. Dos abrazos le di, uno por la alegría que me dio al verle entrar y otro, por esa gran iniciativa que han tenido de hacer, durante los cuatro días del concurso, una recogida de tapones solidarios junto con la Asociación Iraitza. Todo un ejemplo de solidaridad murguera. A tal efecto, instalaron una trompeta gigante a la entrada del recinto con la esperanza de que, al terminar la final de murgas, el instrumento esté lleno a rebosar. ¡Menos mal que alguien le da a la trompeta la relevancia que merece!... le dije a Juan con una mezcla de resignación y cabreo. Lo digo porque, a los que sentimos nostalgia del Carnaval de antaño, nos duele ver que cada vez se pierden más costumbres y usos murgueros, algo que es una auténtica pena. Ya vimos el concurso de murgas infantiles en el que, después de ver en acción a casi una veintena de formaciones de niños, tan solo dos usaron la trompeta en alguna de sus canciones; y en las adultas, me temo que llevamos el mismo camino porque, ya anoche en la primera fase, pudimos observar que algunas murgas no llevan la trompeta ni de adorno. ¡Que triste! Acabará por desaparecer en una demostración de que lo importante hoy es la comodidad porque claro, es menos coñazo hacer sonar un "parapapá" con la boca, que estar todo el Carnaval cargando con el instrumento colgado al cuello, por no decir el coste que supone la elaboración y mantenimiento del, otrora, tan ansiado instrumento. Lo dicho, una pena.

Anoche, al depositar mis tapones solidarios, me dieron ganas de poner un cartelito, a modo de homenaje, con la frase: Y la trompeta murió.