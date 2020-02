La murga infantil Tiralengüines, de Icod, se queda al borde del pódium

La murga infantil Tiralengüines, que se estrenó este año en el concurso de la crítica de la cantera, quedó en quinto puesto entre las diecinueve formaciones que protagonizaron las tres fases celebradas entre el jueves y el sábado de la pasada semana.

Cabe recordar que Castorcitos se alzó con el primer premio de Interpretación -en cuarto en cinco años-, con un 9,65; el segundo fue para Mamelones, con 9,25; Rebobinados, terceros, con 8,76, y Redoblones, accésit, con 8,30. La quinta posición recayó en Tiralengüines, que en su estreno en la capital logró un 8,10.

En su perfil de Facebook, el representante de Tiralengüines, José Ricardo Suárez, dedicó unas emotivas palabras a "estos locos bajitos....", en las que asegura que "ni en el mayor de los sueños pensé subir a una nube de la que no me quiero bajar. Esa idea de recuperar, sacar y salir con una murga infantil. Demostrar que hay cantera, y con ello futuro murguero. Ellos, ellos solitos han demostrado que los sueños se cumplen, paso a paso, sin prisa pero sin pausa, Llegamos, lo saboreamos y lo disfrutamos. No hay mejor premio que verlos felices Y sus caras son reflejo de ello. Gracias a todos", para concluir con un recuerdo a un incondicional apoyo que esta edición los precede desde el cielo.

Los amantes de la buena crítica tendrán la oportunidad de disfrutar el próximo domingo del festival de murgas infantiles que se desarrollará en el Puerto de la Cruz, que reunirá a los grupos del Norte.