Manotazo de Trabachones en su estreno en la segunda fase

Diablos Locos fue un remanso murguero en una segunda fase de murgas que recuperó el pulso al final, con la refundada Trabachones. Con argumento musical y en sus letras. De la fase de ayer, de los mejores junto con Diablos, frente a unos desdibujados Mamelucos y un Ni Pico que aspira al "reintegro". el viernes.



1.- Mamelucos (1980).- Ponen el escenario una puesta en escena para "jugar al pie" de su nuevo diseñador, Josué Quevedo, el creador grancanario que en su regreso a Tenerife ya acapara el primero y el segundo de Presentación del certamen infantil (Redoblones y Mamelones). Tras una puesta en escena con solista -que ahora se atribuye a Zeta-Zetas, con Besay, pero que lleva años interpretando ya Mamelucos- alimentaron el opio del pueblo. Eso sí, Mamelucos disfrazó sus voces frente a o que es habitual con Xerach Casanova.

Desgranan un primer tema intentando ser la voz del pueblo, aunque más parecer ser investigadores secretos. Comienzan a desgranar que el pliego de la contratación del concierto de Juan Luis Guerra lo firmó un interventor y militante del PSOE, para seguir "tirando de la manta" y recriminar que se juega con la salud, pues cuestionan cómo se tira la basura en el hospital. Y de ahí, los de la Casa del Miedo "estrenan" al concejal de Seguridad, Tino Guzmán Plasencia, por su gestión de Protección Civil. Parecen más ambiciosos de lo que realmente espera el público.

El segundo tema, "Expectativas", en sintonía justo a lo que sentía el público, que elogiaba el compromiso de la crítica pero... Mamelucos tenía más magia en el pasacalle que en su repertorio. En la primera estrofa, salen del Palacio de Justicia en el que parece que se habían metido en el primero para tocar la realidad de la calle, al reprochar la mala ubicación del público en la final del viernes, con el general de pie; o referencia a las murgas de Las Palmas. Luego meten intensidad con una retahíla dedicada a la cantidad de reservas de aparcamientos en Santa Cruz, para cantar al presidente del Gobierno, al que culpan hasta de la calima para lamentar. Viajes al presidente de Gobierno, a la alcaldesa de Santa Cruz a la que dicen que todo lo que anuncia como gestión es gracias a su antecesor. Poco importaba lo que cantaban. Mamelucos convirtió la segunda fase en un circo romano a cuya arena de la letra entregaba a las víctimas de sus canciones en busca de conquistar el aplauso del público. Y eran el segundo de Interpretación 2019. Se busca a Mamelucos. Depositan la intensidad de la murga en la virulencia del repertorio. Mucha letra pero poca química; con ellos se innova estilo: premio a quien diga la mayor denuncia.

2.- Tras Con Tras (1996).- Abren su tiempo de concurso con una presentación que nunca podrá rivalizar con su pasacalle que pone música al latir del corazón de un murguero. Tras esa historia por el Carnaval, se adentraron a desvelar "Un tema tabú". Enorme mejoría musical de la mano de Cristo Casas y buena selección musical. Solo el ritmo trepidante y cómo combinan la respiración para no desfallecer demuestran un enorme trabajo para sacar brillo a Gara García, una letrista que comenzó "jugando" a hacer una letra interactiva al Twitter hasta fajarse en un tema de máximo compromiso social como el que interpretan.

Desgranan detalles del concurso de murgas del año pasado y cuestionaron la actitud de algún miembro del jurado o el cuidado que le presta la organización a las murgas infantiles De Carnaval, a la vida real, para decir que son mercancía para un medio de comunicación para referirse a la violencia de género con una perífrasis y una sentida selección musical. Otro episodio que sacan del tabú: mezclan al abuelo que esta en una residencia con abortista, o las listas del paro.

A veces, junto a la buena crítica y la mejor interpretación hay que sumar magia.

Segundo tema: "Una vida por la que vivir", de Santi Martel. El sentimiento de la maternidad en forma de canción, que casi no 9 meses pero sí 9 minutos en desgranar sus argumentos. Buscan el más difícil todavía en la selección musical, hay mucho trabajo, buena vocalización pero no terminan de conectar. En sus bodas de plata, han demostrado una gran evolución, pero le falta ese plus de final. Innova con un nuevo estilo: está la crítica, el humor... y ellas cuentan su historia a ritmo de caja, bombo y platillo. El tiempo pasa y se les echa encima. Segunda murga en participar y comienza el coso del Carnaval: aparecen unos jóvenes y, a falta de traducción simultánea, parece que recrean un mano a mano a mano entre las madres y sus hijos: "Siempre tu alma y la mía estarán unidas". Intentan superarse. Lo mejor el primero. El segundo tema... cargado de motivos para desmontar la mejoría del primero.

3.- MasQLocas (2014).- En tercer lugar, la formación que dirige Tania Fernández. Un pasacalles, contagia y conecta por el ritmo. A partir de ahí, desgranan el repertorio. El primer tema, "Los enterados", arranca con un ajuste de cuentas al estilo de la directora que cuestiona la buena gestión de los responsables de grupos del Carnaval y también el talante de algunos compañeros de la modalidad. Sigue con referencia a Bolorino y a los políticos del Cabildos, a los abusos de menores... Gran trabajo en el apartado musical y de vocalización. Y de nuevo, vuelven a cantar a los murgueros, en este caso al canarión, al "murguero viejo" que no le gusta la innovación de Zeta-Zetas, o el que no escucha a femeninas, ni le gusta Bambones. Fanatismo murguero del Carnaval, sentencia. Endogamia en un ajuste de cuentas entre compañeros para seguir cantan a los vecinos del centro. El tema, un saco sin fondo. Pero ahora se hace un coso con los personajes del Carnaval y... temazo.

La presentación del segundo tema, "MasQlocas se trans forma en su voz" hace temer lo peor. "Crecer en un cuerpo que no es para mí", comienzan. El trabajo de Sergio González, su director musical, logran hacerse escuchar y mantener la tensión; alimenta la capacidad para dejarse sorprender. Y de ahí al bulling o a las operaciones de cambio de sexo. Cantan con corazón y lanzan el pulso sobre si cualquier tema puede ser argumento de canción de murga. Terceros de la noche. Si alguien por la tele seguía despierto merecía un premio. La fase del lunes, una joya. ¡Por favor, que alguien traiga a Triquis! Fiestas debería plantearse incluir un psicólogo en el jurado de cara a futuras ediciones su los repertorios siguen estos derroteros.

4.- Diablos Locos (1970).- Se hicieron de rogar en los preparativos para comenzar a cantar. Y demostraron que en la fase había vida. Arrancaron con una presentación infernal en la que desvelaron que el diablo que presentaron como disfraz en la plaza de la Candelaria tenia sorpresa. Dentro del diablo tenía alma de Carnaval. Una particularidad: Maxi Carvajal y su hijo, Tomi, visten el mismo traje de director.

Si primer tema, "La agencia de colocación" que da cabida a Bermúdez trabajo de de duende, para Carlos Alonso un trabajo en Buenavista para ver cómo "se mama" las colas de la autopista, o también curro para Bolorino, de Torrente, o a la anterior alcaldesa de Güimar, de bailarina. En la bolsa de trabajo, da un giro en un canto a Canarias, con el escudo con el Teide y el Roque Nublo, un símbolo de cada isla que hacen un frente ante el "godo".

El tema aborda los problemas de los parados mayores de 50 años, después de 30 años cotizados que dicen que no valen para nada. Entra la canción en plenitud musical por obra de Víctor Asensio. También ponen voz a aquellos recién titulados en la Universidad, que trabajan en la gasolinera, en el McDonal's, en el tranvía... Tocan la fibran. Se hacen voz de pueblo en el escenario. Acaban llenando de orgullo que hay murgas buenas y la defensa de Canarias.

En su segunda canción, "El autocorrector", en la que Víctor Asensio prometía crítica e ironía. Y se presumía mucho ingenio. En los tonos se escuchaba dando la entrada a Acaymo Correa. En el primer tema, Maxi Carvajal. En el segundo, Tomi. Cincuenta años de historia.

Simulan un diálogo de whatsapp en el que cambia el texto que quiere poner José Manuel Bermúdez, que acaba más quemado "que la calva de Manolo Peña". Y le mandan un mensaje a la presidenta de la asociación de los vecinos del centro y le recuerda que solo hay tres noches de Carnaval y recrean la actuación de Manny Manuel en Las Palmas: y logran carcajadas cuando saluda a Güímar. Se contagia la murga de la calidad musical del intérprete y pierde tonos. Pero echan mano del feeling cuando cantan a Gran Canaria por el incendio y piden un hidroaviones, no más visitas de Pedro Sánchez. Sin maravillas, un oásis en a segunda fase. La idea del tema parece más ambiciosa según el planteamiento de Víctor Asensio, pues al hilo conductor en algún momento pareció perder cobertura. En la fase de anoche, Diablos pasa de tacón con pasacalle y despedida y esos guiños que enamoran al público con solo decir: Diablos Locos.

5.- Ni Pico-Ni Corto (1973).- Arrancan con un pasacalle archiconocido que entusiasma y que todo el publico canta, una banda sonora del Carnaval de ayer y aunque parezca que no cuadran los tonos.

Carlos Estévanez, el director, dedica el repertorio al fallecido murguero del Norte Samuel Armas, amigo del letrista de la murga -Nino Bello-, y entran con el primer tema: "La primera vez". La murga parece que canta hacia dentro del escenario. Y la primera vez... "que fuiste a un fiestón, o con la piba que te fuiste de acampada y te hizo una empanada de carne mechada". Aprovecharon la oportunidad para dar un consejo a la alcaldesa, en su primer concurso de murgas al frente del cargo, "aunque digan que gobiernas no por votos sino por chanchullos". Incluyen un tributo al personal que apagó el fuego en Gran Canaria, para añadir críticas a Pedro Sánchez por su visita. De la primera vez... a la primera vez que CC pasó a la oposición, "y que no vuelvan a mandar más en nuestra tierra".

Su segundo, "El tema de los efectos". De nuevo, la murga, montada por Óscar Gomez, parece que "canta para adentro". El primer efecto, el eco: hay que repetir las últimas tres letras de la frase: Patricia Hernandez es sincera... y el público respondía "era"; o cómo son los de Ciudadanos (las últimas letras). Despertan carcajadas y se atreven con el "satisfyer" mientras tiran unas pelotas entre el público a la vez que el director muestra una urna. Y acaban haciendo un cartel viviente con los personajes de Nóbrega en un tributo al Carnaval. Y en busca de los efectos, canto al canarión que vive efecto invernadero, para cerrar el tema con los personajes del cartel. Acabaron siendo "políticamente correcto". A esta fecha, vistas ya más de la mitad de las murgas inscritas, ya no se trataba de lograr el pase a la final, sino murgas para rellenar las ocho plazas.

6.- Chinchosos (1987).- Nada más llegar, y con el tiempo que tardaron, permitieron hace apuestas por conocer si volvería a emular la mejor interpretación del "Soñé". Su disfraz llama la atención. Casi tanto como el primer tema, el "Lagarto milenario". Chinchosos demostró tanta pasión por el Carnaval como para pasar medio año ensayando y que sea tan poco lucido. Y eso que a veces hasta llamaban la atención sus voces por el contraste con el resto de la actuación. La letra de "Lagarto milenario" seguro que e vale de atenuante para que el letrista que escribió en letras de oro la historia de Chinchosos inicie el periodo de divorcio. Chinchosos siempre con el ingenio. Lo hizo años atrás con "p... para todos", y anoche con un difícil humor con el rabo del lagarto. Y eso con paréntesis bonitos, como el guiño a Canarias tocando corazón, en el estreno del letrista Cristian Beltrán. Lo mejor de su primer tema, que acabó.

El segundo tema, según lo definió su director Lolo García, no es de crítica ni de humor, sino homenaje. Así nací "Héroes sin capa". Su repertorio combina las voces y la letra como el rojo y el verde de su disfraz. Con el montaje musical de Gustavo Pomares, empiezan a cantar que ahora se rinde el homenaje a alguien cuando protagonizan algo anormal. La letra, de Paco Padilla. Luego se solidarizan desde el escenario con un chico que precisa ayuda en la Península, y luego con mujeres que defienden un puesto de trabajo.

Lolo García dedica la despedida a Samuel Armas y a su familia. Lo mejor de toda su actuación.

7.- Trabachones (2019).- Lo peor de Trabachones, actuar en séptimo puesto y después de Chinchosos, en el sopor de la recta final. En la refundación de Trabas, presididos por Domingo López Fumero, estrenan al frente a Yone Expósito, el letrista talisman de Castorcitos. Hicieron una presentación en la que enseñaron sus garras musicales. Aunque para poesía, su pasacalle. Por primera vez que lo interpretan en la nueva era de Trabachones, y ya enamoran. Contagian el talento y el talento de Yone Expósito, director artístico y letrista, que tiene en Judo Lorenzo, llegado de las murgas del Norte, ha sacado oro en las voces a estos "Guerreros de Terracota". Este precisamente fue el título de su primera canción en concurso.

Arrancan de forma espectacular, con una formación que parecen avanzar sobre el escenario en defensa de todos los temas que desgranan en su repertorio para reprochar los desaires de Podemos -el tema se hace una bola y se pierde el detalle de la letra-, o una mejor Sanidad -con rapado de pelo- para seguir cantando a los mayores en un brindis por sus pensiones y reclamar honor para los abuelos. También recuerdan a los guerreros que dejaron su corazón en la guerra y enamoran con un declaración de amor a Javier Nóbrega y al Carnaval, con perlas engarzadas, cuando dicen que el lápiz es el arma de Nóbrega y le sacan los colores a los murgueros "cobarde" que cuestionan su trabajo. Tocaron corazón. Intensidad. Fuerza.

El segundo tema, "Buscando estilo", mejoraba aún a calidad musical de su primer tema, cuando ya habían dado un manotazo en una segunda fase para olvidar con la excepción de Diablos. La refundada Trabachones ejecutó un segundo tema que fue un guiño a cada murga del Carnaval, un brindis por la fiesta en el que Yone Expósito se reinvidicó como letrista no solo de infantil sino también adulta.

En la búsqueda de estilos, cantaron a los vecinos del Sur como si fueran Bambones; luego jugaron a innovar, y un detallazo de Zeta-Zetas, con el mismísimo Javier Lemus actuando de "padrino" junto a una decena de Zeta-Zetas, con su antología de disfraces 3D, y a quienes defendieron y elogiaron por buscar siempre lo mejor por el Carnaval.

Pero el tema solo acababa de desbordar ingenio. Luego cantaron a Trapaseros, en defensa de venir del Norte; o pedir un premio para Desbocados; elogiar las letras de Burlonas. Simplemente arrolladores. Fue una retahíla en la que rindieron un homenaje a todas las murgas, saliendo en defensa de cada estilo y cada grupo. Emocionante. Orgullo murguero. Salvo error u omisión del jurado, hasta el viernes en la final.