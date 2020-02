Bambones y Burlonas sientan cátedra en la primera fase

Era la fase más larga de las tres previas y en teoría, la más fuerte. Solo los de Primi Rodríguez y Adela Peña parecen haber logrado su "pase de oro"

El recinto ferial de la capital tinerfeña acogió ayer, desde las ocho y media hasta casi seis horas después, la primera fase de murgas adultas del Carnaval chicharrero. Bambones confirmó las expectativas que siempre despiertan con unas Burlonas sobresalientes que dejaron en el olvido el tedio en el que había entrado la fase inaugural hasta que ellas subieron.

1.- La Traviata (2004). Después de la actuación de la murga telonera, Rebobinados -tercer premio de Interpretación en su certamen- abrió el tiempo de concurso La Traviata, accésit de Interpretación en la edición anterior.

Arrancaron con un himno del Carnaval, su pasacalle, para seguir desgranando las perlas de su repertorio 'made in Carlos Casanova'. Su primera canción la dedicaron a "La memoria", en el que precisamente hacía falta buena memoria para recordar que empezaron hablando al apagón de Endesa antes de seguir tocando el corazón con los personajes del Carnaval.

Carlos Casanova y los 65 componentes se vinieron arriba en una búsqueda por la conquista del público cantando a los colectivos más desvalidos de la sociedad. Y subió un escalón en busca de la emotividad, la demagogia, cuando recordó La Traviata que 80 personas mueren al día esperando la resolución de la Ley de Dependencia.

El letrista incrementó las dosis de magia al corazón. Rimó todos los sentimientos, y no se olvidó ni se despistó cuando volvió a declarar amor al público, en especial a quienes tienen familiares que padecen alzheimer. Ponían a prueba la memoria. Y en la recta final... en algún momento se olvidaron del tono para volver a dar esplendor a su final de la mano de Adrián Montes de Oca, que se estrenaba en la dirección musical de La Traviata. Buena prueba de sonido.

Segundo tema,"Los infiltrados", donde Crístofer y Estefanía fueron personajes que amenizaron el tiempo de espera. Apareció la murga, cada componente enfundado en una bata para desgranar los asuntos desde la óptica de un murguero. Primera estrofa: un canto que buscaba corazón, con una poesía de Carlos Casanova sobre cómo se apaga la vida. Actuación ajustada al concepto de que las fases son para deleitarse en las letras. El tema evoluciona con un 'bolo' de Bolorino Armani, disfrazado de murguero; brindis de La Traviata en defensa de Bolorino, "infiltrado una vez más".

Y de nuevo, otro guiño al corazón, al hablar de la integración, la igualdad y el rechazo... Y dieron protagonismo a un joven autista que pidió ayudar para integrarse. ¿Cabía el más difícil todavía en busca de robar corazón?

De la Sanidad, a un brindis por las murgas. De nuevo, otro giro en un canto por ganarse el favor del público y de cada una de las aficiones cuando descubrieron en su fila a un representante disfrazado de cada murga adulta del Carnaval para pedir: "¡Basta ya de piques ensayos!". Su segundo tema vale por cinco por la cantidad de asuntos abordados. Y si faltaba algo, una apuesta por la unidad de las murgas con el grito de Ni Fú-Ni Fá.

Un repertorio desesperado para evitar que el jurado no tenga memoria y olvide que ellos abrieron la primera fase cuando el miércoles se suba la última, Zeta-Zetas. Suenan muy bien, como si fuera La Traviata. Si el objetivo es llenar el corazón de tapas solidaria, han puesto una banda sonora para un anuncio publicitario. Marcaron el listón.





2.- Diabólicas (2017).- Segundas de la primera fase. Sonaban bonito. Ya en su pasacalle, las chicas de Laly Carvajal contagian. Tres años y se han hecho un sitio en el corazón, y sin cantar al ídem. Primer tema, "Los intocables". Las voces, un coro bien armado por Richard Casanova, incorporado este 2020 a Zeta-Zetas. Anoche 'jugaba' en la alineación de las murgueras que ensayan en Luisa Machado.

En "Intocables", cabía desde el derecho de vivienda a la sanidad, los derechos de la sociedad y también el Carnaval. Y que no falte comida a los niños, y un brindis a los sintecho. Intocables. En plan genérico y cantado bonito. Lo mejor de su referencia a los abusos sexuales que imputan a religiosos: "No puede ser un Dios que los perdonará". Luego un viaje al matratador que sigue en la calle votando a Vox; referencia a la alcaldesa. El camino comenzaba a hacerse cuesta arriba. Restaban 17 minutos de actuación y estaban en el primer tema. Comenzaron bonito y el tema se apagaba. La canción acababa con un saco sin fondo, con una referencia incrustada al Carnaval que mezcla limpieza con defensa del ruido y de los grupos, a los que dicen que son intocables. ¡Árbitro, la hora!. Y finalizó el tema. Sin más.

Segundo tema. Menos de quince minutos. Arrancan con el "Reto", en el que hacen un intento de 'teletransporte' y se van a la terraza del recinto ferial para reclamar la atención de quienes están en la cantina, en vez de escuchar a las murgas; siguen con un canto a la igualdad de género o situaciones que rompen lo que algunos consideran prototipos sociales; y todo con voces bonitas. Y van a más, ponen en el 'horno' a quien estas líneas suscribe para hacer referencias por los comentarios de las murgas infantiles: "es gente mala y rastrera". Lo mejor, la capacidad de hacer en tres días una canción, una lección para quienes desfilarán sobre el escenario con un repertorio enlatado desde hace meses. Acabaron de nuevo con un remix de Carnaval, de la alcaldesa, al concejal y a los enchufados... Lo malo de cantar tan bien como ellas es que se entiende lo que cantan. Todo un mérito cuando se lleva seis meses de ensayo.





3.- Trapaseros (1991). Desde el Norte, en su segundo intento por el asalto a la final sin el trampolín de cartón del primer premio de la comarca, Trapaseros, Nuevo director musical, Josito Suárez, de Nietos de Sarymánchez, que sustituye a Julio Alexis Fernández Calzadilla, ahora en Marchilongas.

El primer tema, una buena letra que toma como hilo conductor "Las siglas". Cuando se refieren a Endesa dicen que pensaban que era quien les robaban el recibo de la factura, o "MM", Manny Manuel, sinónimo de Las Palmas. Cuando sienten que el tma empieza a hacerse cuest arriba, un guiño a Zeta-Zetas, aplausos, y de nuevo a levantar el vuelo: y cargan las tintas con las clases de religión, o la referencia a Chicote... Cuando acabaron con las siglas de "SOS" más que cantar a los políticos, como entonaban, parecían un grito de auxilio para acabar un tema que prometía y se desplomó. Su primer tema, un "SOS".

Siguieron con una letra de "Títulos de películas". Los componentes jugaban a los títulos de película mientras se cambiaban su vestuario con una especie de recortables. Primero, aparece un sillón para referirse a Gladis de León, y subtitulan a película: "Gladis se largó de un patadón en el c...". siguieron con una referencia Gonar -una oportunidad para hacerlo con garra, y lo hicieron como quien canta un pasodoble con la fuerza de un arrorró-, y luego canto a Clavijo y su "Ya nos vamos" que entonó con Mamelucos. Lo mejor: cuando se embuten en un cartel del Carnaval de Nóbrega. El efecto visual muy superior a la calidad de la letra. Mientras ellos se ponían cartones para caracterizarse de los asuntos que tocaban, sus voces hacían temer que la mejoría con Josito Suárez ha sido para peor. Eso sí, el mejor tema, su segundo de "recortables", acorde a su evolución; la sombra de aquellos pletóricos Trapaseros. Su pasacalle y despedida, lo mejor, a pesar de un rap que desvirtúa su final, pero alimenta el furor del público. Al acabar la fase, que se temía la mejor de las tres, nadie había sorprendido.



4.- Triqui-Traques (1968). Estrenan director musical, Javier Suárez Plata, y casi tardan tanto en montar las voces para arrancar que la peor época de Mamelucos. Eterna espera. Una y otra vez tonos. Parecía que intentaron hacer una presentación como la de Zeta-Zetas con Besay Pérez, hace tres años. Pero quedó en una caricatura. Superado el engorro de la presentación, mostraron sus garras en su pasacalle con el que rejuvenecieron quince años. Faltaba por ver si era un espejismo.

Dirigidos por José Otero, comienzan su primer tema, un canto al cambio climático al ritmo de burbujas de amor para hacer un reconocimiento a Gran Canaria y el incendio que sufrió en verano. Un tema que pivotaba más en la selección musical que en el compromiso de la letra. La esencia de su canción: un tema porque las plantas ya no crecen. Tal vez un buen soporte musical para Conocimiento del Medio en quinto de Primaria. Otra murga para hacer un monumento por estar seis meses ensayando para lograr el resultado visto anoche. A veces se desea que acabe un tema; con ello se temía que fuera a peor.

El segundo, aún por definir. Se convierten en colombianos y a partir de ahí... parecen hacer un intento de remedo de sus temas de humor cacofónico. Al final las personas que citan en sus letras se sienten más molestas por cómo "cantan" estos Triqui mas que le que dicen. ¿Plata o plomo?, interpretan. Es la esperanza para que el tema recupere cordura. Y van interactuando: Qué le dan a los vecinos, preguntan al público. ¿Plata o plomo?. Luego cantan al supuesto apaño de las oposiciones de las que se habría beneficiado la hija de Casimiro Curbelo. Y dan a elegir a Gonar entre plata o plomo, e intentan el humor: pata o lomo. Lo mejor hasta ese momento junto al grito de ¡Estefanía!. Y se atreven a escenificar que ahora el espíritu de Triqui están en Triquikonas. Hacen un repaso murgas, y mentan la cantidad de primeros que ha ganado Mamelucos. El tema no eran ni de la calidad de los apuntes que desestimaron en su época dorada. Mejor que no pregunten entre plata o plomo cuando llega su "golpazo": "Piñas como trancas". Tuvieron cortar su despedida porque hasta el reloj se agotó a dos segundos.





5.- Burlonas (2012). Habían desfilado cuatro murgas y ninguna se había bajado con un pase bajo el brazo. Llegaron Burlonas, con una fantasía preciosa. Entraron por los ojos, lástima que su pasacalle se le subiera diez tonos... Peligraba que pasaran de Burlonas a Gritonas. Su directora, Adela Peña, puso orden y arrancaron un primer tema, sobre "Bufonadas", en las que comenzaron con una crítica a los políticos, advirtieron de los enchufados, para fajarse cantando al Puerto de Granadilla, que no ha sido terminada y ha sido inaugurada. Su primer tema, un repaso a la actualidad política, con las primeras menciones a los nuevos presidentes del Gobierno canario y del Cabildo.

Arrancaron su segunda canción con una referencia a la venta de entradas: gente que no se puede sentar junta por el nuevo sistema de venta o el público de pie. Y a partir de ahí comenzaron a cantar para impartir una lección de periodismo, después de poner una entradilla sobre las colas, luego ponen el título sobre los chachullos políticos, para desarrollar el texto de la canción mientras ponen ladillos sobre los transexuales y el daño que soportan. El tema da un giro brusco en el enfoque pero la intensidad lo deja en el olvido. Y colocan un sumario de su artículo en forma de canción para dedicarlo a la homofobia con una retahíla sobre "el bicho eres tú" que enamora: "Más tolerancia en libertad". Menos mal que cantaron. Todavía hay esperanza en las murgas. Burlonas parecía haber logrado su pase de oro, que sería el cuarto consecutivo. Y ya puestos, en el más difícil todavía, hasta se cortaron el pelo en una crítica a los recortes en Sanidad.



6.- Klandestinas (2014). Tomar el relevo a unas pletónicas y contundentes Burlonas era misión compleja. Y llegaron Klandestinas, con el montaje musical de Lolo Tavío. Nada más escuchar su presentación... una reflexión: ¡Qué daño hizo Zeta-Zetas cuando puso en escena su espectacular presentación! Fue un intento de encantar, pero eso. Un intento porque los tonos dejaron en evidencia a la solista.

A partir de ahí, el pasacalle. Y luego primer tema, de la factoría de Javi "Pechi" y Aíto García. Un canto a la sanidad, en el que conjugan "qué tiene que ver defraudar con salvar a Juan". Una de esas perlas que pasar desapercibida por quien la canta y por los tonos excesivamente altos. Las murgas ha acabado por convertir el escenario en una pasarela, como si ellas no fuera la voz del pueblo. Pero necesitan sacar a una familia ahora para ahondar en el contenido de la crítica. Según desgranan su tema, sacan enteros en calidad de crítica. Un tema a la sanidad que acaba por mandar al público al otorrino por la intensidad de sus voces, e incorporan una referencia al supuesto enchufismo de los familiares de Casimiro Curbelo en las oposiciones para acabar pidiendo una OPE justa.

Su segundo, "El estatuto murguero", en el que reprochan que se cobre por las letras, reinvidican que un murguero nació para criticar a ritmo de batucada. Y de nuevo pasarela de Carnaval, con el desfile de Retorciditos, murga infantil de Granadilla. Se cayó la murga y cantaron los niños de Fran Conde y su hija Amanda y sorprendieron. Luego recrearon el diálogo entre "entendidos" de murgas. Luego cedieron su protagonismo a los grupos coreográficos. Seguía la pasarela de Carnaval, para acabar con una retahíla con ingenio y garra. Con méritos para soñar con pasar y "no solo por los pelos". Sentenciaron: "Una murga nació para criticar y no para ser comercial". A tres segundos acabaron de los 30 minutos para la canción.





7.- Bambones (1982). Los de Primi Rodríguez lograron en su presentación que el público se hiciera murga desde la presentación, dedicada a Falo Santana, componente que desde este año los acompaña desde el palco celestial. Enamoraron y conquistaron al público para luego hacer el más difícil imposible, su pasacalle, en el que se convirtió en un himno. Su primer tema, "Elecciones", arrancó lento como justificando el tema. Y el recinto, que estaba en plena ebullición, se hizo un silencio cuando se vio que sacaron el cartel anunciador. Metieron el dedo en la llaga. Precisamente Bambones, y su letrista, Javier Nóbrega. La primera vez que el cartel del Carnaval es autor y letrista. Y la letra del cartel es para ir corriendo a comprar el CD. Una genialidad para justificar por qué eligió Nóbrega los personajes: Bermúdez se quedó fuera porque saltaba y no llegaba. Y siguieron con otra estrofa de la factoría Bambona, canto a la gestión política. Y acabaron eligiendo ser murga, con un canto social.

Cerraron su tiempo de concurso con "Una alegre despedida". Cuando por el tonode Primi Rodríguez parecía que era una canción de homenaje en el último adiós a algún componente, la letra se giró. "Sin ti nada va a ser lo mismo, a ver dónde se van a ir todos los enchufados", proclamaron mientras cantaron. "Se acabó la fiesta de la mortadela". E insinúan que "el que hacía los chachullos acabó en el trullo". Criticaron que CC buscaba votos en cada fiesta de barrio, Bermúdez y Gladis querían ser "Fufa en el coso y reina en la gala". Un rajazo en do mayor, mirando incluso a los murgueros que se vendieron al poder, y "ahora tienen 4 años para que vuelvan a ser murgueros". Y se despiden: "Adiós, vida mía" mientras hacen un repaso por las principales selecciones musicales como "vete, no quiero verte", o "adiós, papá", "vete de mi casa tu no eres mi amigo", con "y ya nos vamos". Ingenio delirante. Bambones pontifica, una intensidad a la que le sobraron los ultimos segundos, quizás agotados por vivir la actuación al límite de las sensaciones.





8.- Marchilongas (1987). Tomar el testigo a Bambones debe hacer tanta ilusión como cantar el primero de la primera fase. Desde San Luis Gonzaga, la murga femenina decana en concurso que estrenaba directora: Sofía Gómez tomó la batuta que dejó hace un año Keila Jerez. No fue el único cambio: también en el apartado musical una incorporación de cinco estrellas, por su trayectoria: Julio Alexis Fernández Calzadilla.

Con su presentación del disfraz para invidentes, tocaron corazón. Según avanzaba el pasacalle, temblaron los tonos por momentos. Sobre el escenario, una murga con presencia.

El primer tema, un intento de combinar crítica y humor, con el toque de humor cuando se dirigen al público llamando la atención porque se iban a la cantina. Y de ahí, a Neptuno en un intentopor no hacer agua con la letra, en la que cantan a la limpieza del litoral, y luego las obras que hizo CC, y las vibraciones de las máquinas se dejaron sentir hasta en las voces. Y mezclaban crítica y humor, al recordar los consejos de su madre. Ya a partir de ahí, cuando recuerdan el Carnaval de Día, fue un camino a ninguna parte para resurgir estos superhéroes y poner fin al tema cuando cantan al "político rastrero". De más a menos.

Se despidieron con "El sindicato de la realidad", era cuestión de ver si la realidad era más dura aún de lo que ellas habían mostrado en el primer tema. Mucho mejor cantado y con argumentos sobre la conciliación familiar. No fue un canto a la desesperada como pareció el primero, sino un homenaje a su familia en una crítica a los abusos que viven en el entorno, desde los empresarios hasta a los sindicatos. Lo mejor, su despedida. Feliz regreso.

Esta noche, segunda fase con la actuación de Mamelones, ganadores de Interpretación en las murgas infantiles, en calidad de telonera. Ya en tiempo de concurso: Mamelucos, Tras Con Tras, MasQLocas, Diablos Locos, Ni Pico-Ni Corto, Chinchosos y Trabachones.