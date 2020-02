Aroa Cuesta: "Cualquier chica puede ser candidata; yo soy bajita"

La candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife Aroa Cuesta Vega lucirá la fantasía Tajinaste, del diseñador Yeray Díaz Fernández.

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Mi diseñador, Yeray Díaz, contactó conmigo a través de las redes sociales. Yo llevaba intentando ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz desde hacía muchos años. Me presenté a un casting y pedí una oportunidad, en ediciones anteriores, a varios diseñadores. Pero no tuve suerte. Cuando Yeray me propuso que fuese su aspirante para este año, yo no me lo podía creer. Evidentemente, ni me lo pensé, enseguida le dije que sí. Sentí mucha emoción.

¿Por qué cree que la eligió?

Porque cuento con las características que él buscaba para su fantasía, según me explicó. Quería una chica que tuviese mucha fuerza y que le gustase el Carnaval, además de que mostrase una gran ilusión por participar en la Gala. Y todo esto es lo que yo voy a transmitir en el escenario, el próximo 19 de febrero.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores buscan, para sus trajes, chicas guapas, altas y delgadas?

Yo pienso que no. Creo que lo que quieren son chicas carnavaleras y que cumplan con las características necesarias para lucir sus fantasías. Cada diseñador buscará una candidata diferente, en función del diseño que haya creado. Cualquier chica puede ser aspirante a Reina. Yo soy bajita y aquí estoy.

¿Es usted muy carnavalera?

La verdad es que sí, muchísimo. Estoy vinculada al Carnaval desde que soy una niña, pues llevo en la comparsa los Danzarines Canarios desde que tengo 10 años. Y cuando tenía solo cinco, me sacaron como mascota en Los Tabajaras.

¿Ha visto su fantasía? ¿Podría describirla con una palabra?

Sí la he visto. Es impresionante. La verdad es que me la imaginaba así. Desde que vi el boceto, sentí que el resultado iba a ser maravilloso. Y no me equivoqué.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso del traje?

Con las ganas que tengo de salir al escenario y desfilar con mi fantasía, yo creo que ni me hace falta preparación física, pero sí voy al gimnasio.

¿Está muy nerviosa?

De momento no. De todas formas, ya estoy acostumbrada, gracias a la comparsa, a subirme al escenario del Carnaval. La verdad es que me siento segura.

¿Cambiaría algo del espectáculo de la Gala de elección de la Reina adulta del Carnaval?

No cambiaría nada. Me gusta tal y como está. Este año hay directores nuevos, los diseñadores Marcos y María, y estoy segura de que lo harán genial.

¿Qué le pareció la gala de presentación celebrada en la parte trasera del Auditorio?

Me encantó. Además, nos dieron el protagonismo que nos merecemos. Lo único malo es que hacía muchísimo frío.

¿Cree que el público también debería votar desde casa para elegir a la Reina?

Creo que para elegir a la Reina el traje debe verse de cerca.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería tener un Rey?

La tradición es que tenga una Reina. Yo lo dejaría así.

Tres virtudes.

Soy perfeccionista, muy puntual y ordenada.

Tres defectos.

Soy algo cabezona, un poco insegura y muy estricta.

Una comida.

El pulpo.

Una película.

La vida es bella. Me transmite mucha felicidad.

Un libro.

Mi mejor amigo.

Una canción.

Tu mirada.

¿Cuáles son sus aficiones?

Entrenar en el gimnasio, ir de tiendas y comer sano.

¿Cómo se ve en un futuro?

Me veo dedicándome al cien por cien a los animales, trabajando de lo que estudié, Auxiliar Veterinaria.