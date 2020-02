1x1 Bambones

Lo mejor: Vengan o no de ganar premios, la plaza siempre es suya. Y pese a no rascar el primero recientemente, se mantienen igual de fieles a su forma de ser. Y así lo plasmaron en el primer tema, sobrados de la fuerza y la contundencia habituales. Ironía para reírse de su componente Javi Nóbrega, autor del cartel. Aunque no destaquen, su nivel medio siempre es alto, y a poco que se saquen de la manga alguna perla, el tema brilla por sí solo. Y esa perla llegó en el ecuador de su segunda canción, una mezcla de melodías salidas de una radio (que en cierta medida recordó a La Gramola de Diablos) con la que Bambones marcó diferencias con el resto de la fase.

Lo peor: Quizá tardaron mucho en variar de registro en el arranque su primera interpretación y pincharon en alguna que otra estrofa, lo que se vio reflejado en la respuesta final por los aplausos de la grada. Su segundo pareció ser, durante no pocos pasajes, un ajuste de cuentas con Coalición. Lo mismo que han cantado durante años€ pero en pasado. Su ímpetu estuvo a punto de dejarles sin aire casi en el epílogo.

El detalle: Agradecidos y fieles como siempre con los suyos, su emotiva entrada es, esta vez, en recuerdo del malogrado Falo. Su pasacalles, un clásico y casi pieza de museo. Y así lo entiende la grada (y hasta el jurado) que inmortaliza el momento móvil en mano. Casi tendencia de la noche, Bambones también tuvo que cortar su despedida para evitar la descalificación.

Bambones

Director: Primi Rodríguez

Fantasía: Hoy le damos voz a los recuerdos, pero€ ¡Cuidado! Sigues en mi punto de mira

Diseñador: Carlos García Pérez

Director Musical: Julio Alexis Rodríguez

Letrista: Grupo de la murga

