Rebobinados "toca el cielo" en su regreso

El veredicto del concurso de murgas infantiles avala que la tercera fase del sábado fue la más fuerte. De hecho, su mentor, Romén Soriano, aseguró que se veía fuera del pódium, máxime después de ver las actuaciones de Mamelones y Castorcitos. Logra un cartón con sabor a primero.

Vuelve a sacar su murga infantiles después de un año de descanso, sin el vértigo con el que vive el mundo del Carnaval. La paternidad y un trabajo que le obliga a comenzar la jornada muy temprano de madrugada parecen haber transformado a Romén Soriano en un murguero más reflexivo. Para él, este género de la fiesta es pasión y lo lleva como uniforme mañana, tarde y noche. Es un murguero serigrafiado. Lleva tatuado un micrófono, porque canta; una guitarra, porque monta; un ojo, porque solo mira por las murgas; un pito de murga, una máscara que parece mantener un payaso, otro diseño de payaso, dos corcheas donde las notas son Sara Febles y él, una clave de sol... Todo eso en un brazo donde espera hacerse un pentagrama de unirlos; y a la altura del hombro prevé hacerse el escenario de 2018, cuando ganó con Rebobinados el primero de Interpretación. Y en el muslo derecho... el logo de su murga, que diseñó Javier Nóbrega. Con tanto tatuaje podría aspirar a un premio de Presentación.

En el día después de análisis, Romén reconoce que vive en una nube. Y sentencia: "Rebobinados ha tocado el cielo". Aunque antes del concurso mostraba una tranquilidad atípica en él, ya después de conocer el veredicto admite que pensó que no iba a estar en los premios. "Venimos de un año sabático, de la nada; con un cambio de ciclo total. De aquellos Rebobinados del primer premio solo continúan cinco o seis", respecto a 2018, explica. Sin embargo, hace suyo el análisis que compartió la noche y la madrugada del sábado al domingo, cuando se reunió con los directores y representantes de las murgas, entre ellos, los ganadores Castorcitos y Mamelones.

"El público elogió la calidad musical y la vocalización impresionante de Castorcitos. De Mamelones, la espectacularidad de su interpretación, y de Rebobinados solo me han llegado muchos elogios por las letras". Romén Soriano elogia la implicación tanto de la directora musical Sara Febles, con quien comparte responsabilidades, y también de Carmen Rita, que se ha incorporado este año y ha asumido las tareas de representación.

Nacido en Santa Cruz en 1990, después de salir en Chiripitifláuticos -invitado por su hermano Alexis-, Romén Soriano echó a andar Rebobinados junto a Leroy Casañas y la aportación fundamental de José Luis Güisy. Después de 2018, "un año duro, cuando tomaron la decisión de no salir por la enfermedad de Güisy", volvieron a dar la murga con su letrista de cabecera, Juan Bazocchi, que volvió cuando se le comunicó que Rebobinados salidría este año, en su tercer Carnaval. "Ha logrado cuatro premios: dos Criticones, un primero y un segundo de Interpretación". Con Rebobinados le faltaba un tercero, que llegó el sábado. Romén no oculta su admiración por Juan Bazocchi y sus estilo. "Son letras con moraleja, con mensaje; y eso es lo que la distingue". "Ahora ya no estoy pendiente de ganar o perder; ¡claro que me gustaría! Pero solo quiero disfrutar de una experiencia que hasta ahora no he podido saborear por estár más preocupado de los premios". La clave, dice Romén, es "no fijarse en ninguna murga, sino solo en lo que tienes, y que la suerte nos acompañe a todos".

Sobre la ausencia de Distraídos, murga que abrió un estilo que secundó Rebobinados, lamentó su ausencia este año. "La ausencia de Distraídos quita calidad, pero no interés en el concurso. Es una murga que todos esperábamos". En su regreso, estrenan directora, Jessika Hernández, en sustitución de Jeremi Soriano, que ha decidido cerrar su etapa en las murgas; la responsable artística, una componente que cogió la batuta y llegó a la dirección este año, pero con la vista puesta en sus estudios, pues prevé estudiar Criminología.

Romén se muestra satisfecho de la entrega de su murga y de sus letras, de Juan Bazocchi.