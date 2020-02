Murgas vs. Got Talent

El concurso infantil de la semana pasada confirmó el nacimiento de la Generación Zeta-Zetas, por la incorporación de efectos a repertorios de los niños. Desde hoy y hasta el miércoles, en la tercera fase, desfilarán por el recinto ferial un total de 22 formaciones críticas en un pulso de estilos: de la crítica tradicional al espectáculo; y a mitad de camino aquellos que buscan el pódium adaptándose a los nuevos tiempos. En la última década, cuatro ganadores (Diablos, Bambones, Mamelucos y Zeta-Zetas). En los últimos cuatro, mano a mano entre la Casa del Miedo y la murga 3D. La supremacía está en juego.

Llega el concurso más esperado del Carnaval. El recinto ferial acoge esta tarde-noche la primera de las tres fases de murgas adultas, por las que desfilarán un total de 22 grupos críticos que comenzaron sus preparativos desde el pasado mes de septiembre. Destacan cambios de calado, caso de los directores musicales, como ocurre en tres de las formaciones que se subirán:

La Traviata, que agradeció los 15 años de José Antonio González el Flaco y de Juani Febles, para dar cabida al frente del grupo al hijo pródigo del Norte: Adrián Montes de Oca. Su principal tarjeta de presentación, hacer sonar el pasacalle de Chinchosos, Soñé, en su primera incursión en Santa Cruz. Luego colaboró con la infantil Chichositos y esta edición se estrena con una murga de media tabla que tocó el cielo años atrás. Entre los responsables musicales con L (como en el carné de conducir), Josito Suárez, de Nietos de Sarymánchez, que suple la baja de de Julio Alexis Fernández Calzadilla después de 13 años en Trapaseros.

Una curiosidad. Julio Alexis Fernández se subirá esta noche dos veces al escenario. La primera, con su propia murga, Bambones, que actúan en séptimo puesto; y casi sin tiempo para cambiarse de disfraz dará los tonos a Marchilongas, con la que se estrena como responsable musical.

Otra cara nueva al frente de la dirección musical afecta a Triqui-Traques. En busca del ansiado pase, la murga en concurso más antigua del Carnaval no solo cambió de presidente, José Castilla -después de 34 años, lo reemplaza Javi el Gaviota-, sino de director musical, tarea que asume Javier Suárez Plata. El que fuera director de la desaparecida formación mixta Rebotados, de María Jiménez, y años atrás montador de la infantil Sofocados, militó las últimas temporadas en Zeta-Zetas, hasta que esta edición decidió su independencia en la Tribu del Carnaval, donde se incorporan casi una docena de supervivientes de Los Que Son, que decidieron no volver a concurso. Además, Suárez Plata tiene en la fila a uno de sus soportales que bajó de La Salud a La Noria con él: Alberto Bonilla, y algún aval en las letras, de Airam Bazocchi, autor de los temas de Mamelucos.

Esta noche será el reencuentro con el público de Marchilongas, la murga femenina decana del Carnaval, después de que el año pasado decidiera tomarse el año sabático. Entonces no concursaron, aunque sí subieron a cantar en las filas de Bambones en uno de sus temas. Este año volverán, juntos pero no revueltos, porque Bambones serán séptimos y ellas, con tiempo de concurso propio, en octavo lugar. Al frente no estará Keila Jerez, la directora antes de su año sabático, sino que toma el testigo Sofía Gómez, quien fuera directora de Pita-Pitos.

E De La Traviata a Marchilongas. Las puertas para la primera fase de esta noche se abrirán a las 19:30 horas, para dar comienzo sesenta minutos después con la actuación del tercer premio de Interpretación de murgas infantiles, Rebobinados. El tiempo de concurso lo abre La Traviata, en primer lugar, seguida de Diabólicas, Trapaseros, Triqui-Traques, Burlonas, Klandestinas, Bambones y Marchilongas.

Detrás de La Traviata, que estrena dirección musical, pero al frente siempre su referente Josechu Álvarez, seguirá Diabólicas. Tercer año de la murga femenina que dirige Lali Carvajal, la formación que rescató para el Carnaval a Richar Casanova, tras su formación en Mamelucos y luego su desembarco en la rondalla Mamel's. Precisamente este año Richar Casanova hace doblete de murgas. Primero, esta noche con Diabólicas, para volver al escenario al cierre de la tercera fase con Zeta-Zetas, al frente de la dirección musical que dejó Pablito Moreno, quien esta noche se sube con Bambones. Otra de las murgas que apuestan por pelear por un pase, Klandestinas, con repertorio del javi El Pechi y Aíto y monta de Lolo Tavío.

Desde hoy se miden estilos. El tradicional, al que se vincula la crítica más dura, frente al espectáculo. En los últimos diez años, cuatro ganadores (Diablos -2011 y 2015-, Bambones -2012, 2013 y 2014-, Mamelucos -2016 y 2018-, y Zeta-Zetas, 2017 y 2019). Los últimos cuatro años el primero ha estado en manos de dos Mamelucos y Zeta. Este año, desempate. O no.