Lorena Gómez: "Mi diseñador quería una carnavalera con curvas"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Mi diseñador, Tin Quintero, es amigo de la familia, pero hacía años que no nos veíamos, desde que yo era pequeña. Una tarde le comenté a mi madre que quería ser candidata a Reina del Carnaval de Santa Cruz y le dije que en 2021 iba a intentarlo. Casualmente, dos días más tarde, recibí un mensaje de Tin. Yo no me lo podía creer. Me propuso que fuese su candidata y yo, por supuesto, ni me lo pensé.

¿Por qué cree que la eligió?

Él buscaba unas características concretas para la fantasía que está diseñando y yo las tengo. Quería una chica morena y con curvas, que llamara la atención. Además, soy muy carnavalera. Tanto es así, que todos los años desde octubre me estoy preparando un disfraz para salir en Carnaval. Cojo unas telas y yo misma me lo confecciono.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores van buscando para sus trajes chicas guapas, delgadas y altas?

Creo que no buscan dichos cánones de belleza, eso ya ha cambiado. Yo pienso que para ser candidata a Reina del Carnaval da igual el peso y la estatura que tengas. Los diseñadores se guían por las características del traje y por la ilusión que demuestren las chicas. Para ellos también es muy importante cómo te mueves sobre el escenario y cómo te diriges al público. Sin una sonrisa, no hay nada que hacer.

¿Ha visto su fantasía? Sin desvelar detalles, ¿podría describirla con una sola palabra?

Lo he visto todo. Mi fantasía es muy original y espectacular. Es enorme. Me encanta.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso del traje?

He estudiado entrenamiento personal y nutrición, por lo que llevo toda mi vida entrenando. Ya estoy preparada, aunque es cierto que estoy fortaleciendo algunas partes de mi cuerpo, como el cuello.

¿Está nerviosa?

No. Realmente no estoy nerviosa, pero sí siento mucha emoción. Quiero ponerme el traje ya y salir al escenario del Recinto Ferial.

¿Mejoraría algo de la Gala del Carnaval?

Me encanta tal y como es. No cambiaría nada.

¿Qué supondría para usted ser proclamada Reina de esta fiesta?

Ni me lo imagino. Para mí sería algo muy importante. Y le dedicaría el premio a mi diseñador, por apostar por mí, y a mi abuela, porque soy igual que ella, le encantaba el brillo y las lentejuelas. Si estuviese aquí, estoy segura de que se subiría al escenario conmigo.

¿Cree que para elegir a la Reina, el público también debería votar desde sus casas?

Creo que no. Puede ser que una chica tenga muchos seguidores y otra muy pocos. No sería justo.

¿Considera que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también debería tener un Rey?

No. Siempre ha habido una Reina. Pero en el caso de que finalmente lo haya, que se elija en una gala independiente.

Tres virtudes.

Soy simpática, organizada y constante.

Tres defectos.

Tengo muy poca paciencia, soy un algo cabezota y tengo mucho carácter.

Una comida.

La lazaña.

Una película.

Bad Boys for Life.

Un viaje.

Tailandia.

Una noticia que le haya impactado.

Todas las relacionadas con el coronavirus.

¿Cómo se ve dentro de algunos años?

Me veo con mi propio gimnasio y centro de fisioterapia y nutrición, especializándome en gente con obesidad.