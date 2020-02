Josito, el 'lustrador' que da brillo al estilo ZZ

Una idea atrevida, una forma de expresarla diferente, una puesta en escena deslumbrante? Así es Zeta-Zetas en concurso. Media hora de actuación marcando un estilo. Martel y Lemus paren la idea, pero luego es Josito Verdejo quien les da brillantez sobre las tablas gracias a su esmerada y cuidada parafernalia.

Gracias a los programas de Carnaval de El Día Televisión, a José Verdejo empezó a entrarle el gusanillo murguero. Su primera experiencia, un cameo con Triquis en 2010, aunque fue en Zeta-Zetas, una "murga humilde", donde recayó en 2012. Aquel año poco podía imaginar este chicharrero que su papel en el grupo de Javi Lemus iba a ser, como si de una contradicción se tratara, tan oscuro como brillante. "En aquel Carnaval ellos hicieron Bar El Consistorio, su primer gran atrezo, y como estaba en el paro, me metí a construirlo", recuerda.

¿Pero por qué él, un novato? "Estudié en la Escuela de Arte, y aunque mi fuerte es el Dibujo Técnico, en mi casa a mi padre [Miguel Ángel El Purpu, fundador de Rebeldes] siempre se le dieron las manualidades", revela Josito, que en su estreno tuvo que demostrar ser "un competidor nato" ante componentes que le decían que no se "esforzara ya que la murga no pasaría".

Ahora, ocho años después, y "cinco de ellos queriéndolo dejar" por sus ocupaciones laborales (trabaja en hostelería y vive en el Sur), Josito es pieza indispensable en Zeta-Zetas. Algunos quizá solo lo conozcan por ser el protagonista, al frente del escenario, en las presentaciones, o por "subir cantar uno de los temas de fase". Y es que por mucho que lo pretenda, Josito debe estar en la sombra, pendiente de que todo su trabajo previo se ejecute a la perfección. Una labor de "mucho sacrificio" y de "horas y horas", como "las 13" que "dos días seguidos", los de su libranza laboral, se pegó "en el local la semana pasada para terminar la parodia de este año".

De sus manos han salido prácticamente todas las creaciones visuales con las que cada Carnaval viene sorprendiendo Zeta-Zetas. Y todo pese a que "cada año las restricciones son mayores". "Cada vez uno intenta superarse, y aunque los letristas siempre me dicen que no hay que hacer casi nada, cuando empezamos veo que me han engañado", comenta entre risas, para acabar admitiendo que él mismo es el que quiere "ir un poco más allá" en sus construcciones.

Esas "vueltas de tuerca" en las que se ha especializado Josito son las que han permitido ejecuciones sobresalientes. Como "la del croma de 2019", en la que mucho tuvo que ver su "experiencia previa en televisión". O como la del Teletransporte, un tema en el que se las tuvo "que ingeniar bastante" para no sobrepasar la frontera de lo que estaba permitido por el Ayuntamiento. Un camino sobre el alambre que podría repetirse esta semana. "Hay una de ellas que me ha dado muchos quebraderos de cabeza este año; y la verdad que tenemos una final bastante complicada a la hora de ejecutarla", admite sin ofrecer mayores pistas.

Muchos esperan ya impacientes a lo que ofrecerá Zeta-Zetas el miércoles y el viernes. Seguramente habrá brillo en el escenario. Detrás, en la penumbra, Josito aguarda a que todo salga como lo ha maquinado su cabeza y lo han plasmado sus manos con el apoyo de "un buen grupito", que ha valorado su labor y le ayuda en la murga. "Los esfuerzos siempre tienen recompensa", augura con convencimiento el lustrador que da esplendor a ZZ.