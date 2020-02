Carolina Barroso Pérez: "Me eligieron por mi manera de ser y de comunicarme"

¿Cómo se convierte en candidata a Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Mi diseñador, Alfonso Baute, contactó conmigo a través de las redes sociales. Me propuso que me presentará al casting que el Grupo Fedola iba a llevar a cabo para elegir a su candidata. Ya había probado suerte hace dos años con otro diseñador y con otra empresa, pero no me eligieron. Enseguida me animé, pues el Carnaval me encanta y llevo tiempo deseando participar en la Gala de la Reina. Cuando me dijeron que yo era la elegida, no me lo podía creer. Lo primero que pensé es que había llegado mi oportunidad.

¿Por qué cree que la eligieron?

Creo que fui la elegida entre tantas chicas por mi manera de ser y de comunicarme. Dicen que soy muy simpática y cercana. Esto supongo que ayudó. Además, tengo algo de experiencia en este mundo, porque, además de estudiar Farmacia, que ya estoy en el último año de la carrera, también trabajo en el mundo de la moda. En 2015, fui elegida Reina de la Belleza Canaria y en 2016, Miss Universo Tenerife. Esto me ha ayudado a perder la vergüenza y a expresarme tal y como soy.

¿Considera que, en líneas generales, los diseñadores van buscando para sus trajes chicas guapas, altas y delgadas?

Yo creo que eso ha cambiado. Pienso que antes los diseñadores se fijaban más en unos determinados cánones de belleza, pero ahora se buscan candidatas que tengan ilusión y ganas, y que disfruten con esta experiencia.

¿Ha visto su traje? Sin desvelar detalles, ¿podría describirlo con una palabra?

Me eligieron como candidata en el mes de septiembre y la fantasía la vi por primera vez en octubre. Ya me lo he probado y he caminado con él. Mi traje es arte.

¿Cree que tiene posibilidades para convertirse en Reina del Carnaval de Santa Cruz?

Por supuesto. En la gala inaugural del Carnaval y de presentación de las candidatas, que se celebró detrás del Auditorio y en la que conocimos el orden de participación, fui la primera en coger el número; me salió el 1, y ahora solo queda que también sea la primera para el jurado. Me encanta mi fantasía. Es un gran trabajo.

¿Se está preparando físicamente para soportar el peso de la fantasía?

Corro y voy al gimnasio. En estos días, estoy trabajando sobre todo las cervicales y las piernas.

¿Está nerviosa?

Solo de pensar en la Gala, se me pone un nudo en el estómago, pero es de emoción.

Tres defectos.

Soy un poco cabezona. También soy algo distraída y muy indecisa. Hasta para elegir lo que voy a comer, me cuesta tomar una decisión.

Tres virtudes.

Soy simpática, muy cercana y me considero una persona feliz. También me gusta que todo el mundo que esté a mi alrededor se encuentre bien.

Una comida.

Los champiñones empanados.

Una película.

Bajo la misma estrella. Me siento muy identificada con la historia que cuenta.

Un libro.

Leo sobre todo libros para estudiar, relacionados con la medicina.

Un viaje.

Tailandia

Aficiones.

Nadar, correr y viajar.

¿Cambiaría algo de la Gala del Carnaval?

Le daría más protagonismo a las candidatas, pues solo salimos tres minutos.

¿Qué supondría para usted ser elegida Reina?

Sin duda, esa experiencia marcaría mi vida.

¿Cómo se ve dentro de unos años?

Dedicándome a la nutrición, ayudando a la gente a sentirse bien.