1x1 Trapaseros

Lo mejor: Hilvanaron un buen final en su primera canción, con mucha garra, ritmo trepidante e ingenio (aunque con licencias incluidas) para crear las siglas de S.O.S. Tiraron de sello propio para el segundo, con los componentes convertidos en carteles vivientes que cambiaban cada vez que se bajaba el telón improvisado en una interpretación que querían fuera de película.

Lo peor: Su tema de las siglas se salió, y no pocas veces, de la lógica, con supuestos acrónimos (Coalición Canaria o Club Deportivo Tenerife) que no eran tales. Tardaron mucho en apoyarse en 'cartelería' para evitar que la grada se perdiera, y cuando lo hicieron, en algunos casos, su mensaje no alcanzaba a leerse. Pasajes extemporáneos, como "Coalición Canaria sigue mamando". Su epílogo estaba ideado para darles un impulso, pero dicho empujón no alcanzó la fuerza de años anteriores.

El detalle: Su 'Semos' a modo de presentación engancha como siempre, principalmente porque los de Juanka López lo siguen saltando como si les fuera la vida en ello. Pero como le ocurrió a La Traviata, su cambio de director musical les ha hecho perder cierta identidad, en especial cuando tratan de explotar vocalmente. Trapaseros sigue siendo un cañón en el micro, pero por momentos parece no tener una pegada tan directa

Trapaseros

Director: Juan Carlos López

Fantasía: Los que vienen del Norte con escudo y espada.

Diseñador: la propia murga.

Director Musical: Josito Suárez

Letristas: Ragüel Chávez y Emilio Romero

Temas: