Laura Sierra: "Antes no oían a las femeninas y ahora nos tienen miedito"

Años buenos y malos hacen de Laura Sierra una directora con suficiente energía para afrontar cualquier circunstancia que ocurra en las tablas. Una experiencia al frente de Ni Muchas que le sirve para ver el concurso con perspectiva: ahora se oye más a las murgas pero queda por hacer.

¿Cómo se enfrenta Ni Muchas a este Carnaval?

Con ganas, a pesar de que va a ser un año triste por la falta de Óscar, que es el marido de nuestra presidenta. Es un año complicado emocionalmente, porque es evidente que se le echa en falta sobre todo en el día a día, cada vez que se me rompe una trompeta me pregunto qué hacer. Para Carmita, su mujer, también es duro, pero se subirá con nosotras en el escenario.

En lo que se refiere a la murga, ¿qué podemos esperar de ustedes?

Vamos poco a poco subiendo escalones, tenemos buenas letras y musicalmente estamos bien, cada vez trabajamos más y con muchas ganas.

¿La idea es seguir dentro de ese avance que menciona?

Sí, el año pasado ya fue un poquito y este año vamos a por un poquito más. El objetivo es pasarlo bien, siempre ir con humildad, y hacerlo bien que al final estamos seis meses trabajando para subir al escenario . Tenemos un grupo bueno y queremos más.

¿Esas ganas de más significan aspirar a estar entre las finalistas?

Siempre se aspira a eso. Somos muchas murgas, hay muy buenas y vamos trabajando igual que todas para ir subiendo poco a poco.

¿Qué le falta a Ni Muchas?

Creo que cada murga tiene su cosa, tenemos un buen grupo de gente, somos una piña, pasamos muchas horas juntas. No te las cambio por nada. A lo mejor nos falta llegar más pero para eso la gente debe involucre con todas las murgas y no siempre con las mismas.

¿Cree que hay prejuicios?

Cada vez menos. Llevo en esto 21 años y al principio a las murgas femeninas no nos oían y ahora cada vez se quedan más y más "miedito" nos tienen. Te dan más ganas de seguir cuando ves un Recinto que se para a escucharlas y eso hace 15 años no pasaba, así que se ven que las cosas han cambiado. Hace años estuve en una fase de murgas en la que cantó Diablos Locos y el resto femeninas y la grada estaba vacía. Cada vez hay menos diferencia, pero también es que cada vez se van metiendo más en la final, como Triquikonas y Burlonas en los últimos años. Ahora hay más gente en general que escucha a las murgas, no solo a las femeninas, sino a todas. A las nuevas las esperan a ver qué hacen o las que se supone que son fuertes.

¿Y de Ni Muchas qué cree que esperan?

Llevábamos un par de años malos y creo que ya el año pasado se notó un cambio, musicalmente no es que fuera un boom pero sí que se nota. Supongo que esperan algo más.

¿Con un estilo crítico siempre?

Sí, el humor que lo haga el que sepa. Todo es ponerse a trabajar, pero para escribir y cantar humor hay que saberlo hacer y trabajarlo mucho para que guste. A mí me gusta pero siempre tiro más a cantar crítica.

¿El concurso en general cómo lo ve?

Este año a ver qué pasa con las entradas, por el tema de estar de pie que es lo que me preocupa, de resto ya se verá cómo está organizado. Lo de las entradas numeradas es lo que no sé como será porque mira que llevo 20 años yendo al Recinto y seguro que no tengo claro dónde tendría que sentarme o qué es cada sector. Y confío en que las entradas que dan si no pasamos no sean de pie, porque al menos los murgueros sí que vamos a escuchar a las que están en el escenario.

Este año celebran su vigésimo aniversario, ¿se imaginaban llegar?

No pensábamos ni pasar del quinto año. Hemos tenido años malísimos, los primeros son muy bonitos para todo el mundo, es muy fácil, pero a la hora de la verdad cuando los años van pasando la gente va cambiando y después te tienes que ir haciendo tu propio hueco. Es más duro.

¿Llegó a pensar que la murga desaparecería?

Hace un montón, el séptimo año, creí que no podríamos salir. Era octubre y éramos cinco pero luego fue llegando gente y logramos remontar poco a poco y así a día de hoy guardo una base buena de entre 15 y 18 personas que llevan siete o diez años. Al final con ellas cuentan, saben lo que hay, con las que tiras. Luego hay gente nueva que también es así pero al principio no sabes y te cuesta más arrancar.