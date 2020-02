Alexis Santana: "Mi fantasía está dedicada a la mujer real, de cualquier talla"

El diseñador Alexis Santana, según sus propias palabras, pretende acabar con los estereotipos de belleza asociados a la Gala de la Reina. Cuenta que la fantasía de este año, Me siento bien, "está dedicada a la mujer real, de cualquier talla". Además, también quiere este año "romper la maldición de la sexta posición, pues hasta ahora casi todos sus trajes han ocupado dicho puesto". "Mi fantasía tendrá mucha alma", añade.

Hasta ahora no ha conseguido ningún premio en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz, aunque también es cierto que usted forma parte de la nueva generación de diseñadores, pues comenzó en 2014. En la mayoría de las ocasiones, se ha quedado a las puertas de conseguir una dama de honor. ¿Será 2020 su año?

Esa es mi intención. En el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, he conseguido premios en la Gala de la Reina infantil, pero en la adulta no he tenido tanta suerte. Mis fantasías suelen quedarse en el sexto puesto. El seis ha pasado a convertirse en un número maldito para mi, pero me lo tomo con humor. Este año vengo con toda la fuerza para acabar con esta maldición y estoy convencido de que así será. La fantasía que presento en esta edición de la fiesta chicharrera es la más completa que he diseñado hasta el momento, es de la que más me siento orgulloso. Y, además, cuento con la mejor candidata.

¿Sin desvelar detalles, cómo es su traje?

Es el traje más elegante, el más delicado y fino de los que he hecho hasta ahora. Se trata de una fantasía con mucha alma, que transmitirá sentimientos al público. En un principio, tenía otra idea en la cabeza, pero durante un viaje a Fuerteventura con mi pareja me pasó algo muy extraño. Escuché una canción y esta me hizo cambiar todo lo que tenía planeado. De aquella melodía nació el proyecto que presentaré este año en la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz, en el que tan importante es el traje como la candidata. Y es que mi intención es romper con cualquier tipo de estereotipo de belleza asociado a este certamen. Mi diseño, denominado Me siento bien, está dedicado a la mujer real. Yo no quería a una chica delgada sino a una mujer que tuviese una talla grande. Quiero transmitir el mensaje de que el Carnaval es para todo el mundo. Y quiero preguntar tanto al jurado como al público por qué no puede ganar una candidata que no tenga una talla 36, ni una 38, ni una 40...

¿Cómo encontró a la candidata perfecta para su fantasía y para su objetivo?

Cuando se me ocurrió este proyecto, se lo propuse de manera inmediata a mi empresa patrocinadora, Urbaser. Sus responsables enseguida me apoyaron, son maravillosos. Tengo mucha suerte de contar con esta entidad. Ellos coinciden conmigo en que ha llegado el momento de acabar con la idea que todo tenemos de candidata. Cualquier mujer, cualquiera puede ser Reina. El Carnaval no tiene edad ni tallas. A Ana solo la conocía de haberla visto bailando en algún que otro escenario. Me llamó la atención por la seguridad que demuestra en todo momento y por su sensualidad. Es la primera vez que diseño una fantasía pensando en una chica en concreto y no al revés. Lo que se suele hacer es crear el traje y luego buscar a la candidata adecuada, pero a mí me pasó al revés. Cuando me reuní con ella, lo primero que me preguntó es que si la quería para enseñarle una coreografía a mi candidata. Yo le contesté que lo que quería es que la candidata fuese ella. No se lo creía. Le hizo mucha ilusión. Enseguida me dijo que sí.

¿Cuándo empezó a trabajar en este proyecto?

Llevo diseñando el traje de la Gala de la Reina adulta desde hace algunos meses. También participo en las galas infantil y de la tercera edad. Afortunadamente, me ayuda mi familia, porque yo solo no podría. Somos unas diez personas, a las que he tenido que enseñar los secretos de este mundo para que pudieran echarme una mano. Pero yo estoy encantando, tenemos todos mucha ilusión.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina adulta del Carnaval?

Si por mi fuese, el escenario sería mucho más grande, para que las candidatas tuviesen más espacio para desfilar y lucir sus trajes.

¿Cree que el jurado debería estar formado por componentes más expertos en el mundo del Carnaval?

Yo creo que los miembros del jurado deben ser personas con distintas profesiones pero, eso sí, que no sean de la Isla. Me parece muy mal, por ejemplo, que el Ayuntamiento haya puesto en el jurado, en otras ediciones de la fiesta, a personas vinculadas con Tenerife Moda, pues en la Gala participan diseñadores que pertenecen a dicha firma. Es algo que ya no me puedo callar.

¿Le gustaría que el jurado diese sus puntuaciones en voz alta? ¿Considera que el público también debería votar desde sus casas?

Con respecto a lo primero, me encantaría que se votase en voz alta. Pero como también soy director artístico, entiendo que no se haga, pues el espectáculo pierde emoción. Y en relación a lo segundo, no estoy muy de acuerdo, porque existen plataformas desde las que se podrían favorecer a determinadas empresas.

¿El Carnaval de Santa Cruz debería tener también un Rey?

En el caso de que fuese así, yo lo elegiría en una gala distinta a la de la Reina.

¿Quién le gustaría que actuase en la Gala de la Reina?

Jennifer López.