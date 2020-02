Cuando dos décadas no son ni muchas

Después de cuatro años en las desaparecidas Ni Picas Ni Cortas, Carmen Déniz vivió con cierto desespero el Carnaval desde la grada cuando la formación que dirigía Loly Peña desapareció. Suficiente para decidir que era mejor estar sobre el escenario. Así nació Ni Muchas hace 20 años y con Carmita siempre al frente.

Asegura que ni siquiera le llamaban la atención las murgas hasta que su hija quiso entrar en Ni Picas. "Iba a acompañarla y esperaba todo el ensayo en la silla para después subir a casa, hasta me aprendí las letras", recuerda Carmita quien explica que así le nació el gusanillo, hasta que el resto de chicas la metieron casi a empujones.

Así, sin querer, aprendió la ilusión por la tarima, las trompetas y la purpurina. Descubrió su alma de payaso y le sacó el mayor provecho hace ahora dos décadas. Entonces decidió con otras exnipicas formar una nueva murga y tal y como afirma "ahí seguimos". No lo dice con resignación sino con orgullo.

No en vano aguantar 20 años al frente de un grupo, sobre todo si se tiene en cuenta que la propia presidenta de Ni Muchas reconoce que "no siempre ha sido fácil porque ha habido años muy duros". "De ellos se sale con ganas e ilusión", insiste Carmita, quien recurre a esas dos sensaciones para explicar cómo la murga logró superar su primera gran barrera: la escasez de componentes casi impiden que salgan en su séptimo aniversario. Lo mismo para este año, en el que se enfrenta al dolor por la pérdida de su compañero de vida: "No me podía quedar en casa", resume.

Son los momentos buenos los que ayudan a seguir: "en cada ensayo, cada vacilón, cada broma... eso es Carnaval", señala para resumir 20 años de murga.