Miguel Ángel Catilla: "Mi traje no será un carromato pegado a una candidata"

Miguel Ángel Castilla es uno de los diseñadores más premiados del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. En 2020, cumple 50 años dedicándose al diseño y también regresa a la Gala de la Reina adulta tras dos años de descanso. ¿Qué ha preparado para esta edición de la fiesta?

He regresado este año a la Gala de la Reina porque quería celebrar por todo lo alto mi 50 aniversario en este mundo. Mi intención era hacerlo con una buena fantasía, con algo de mucha calidad, sin tener que adaptarme al presupuesto, que es lo que me había ocurrido en los últimos años. Conseguí un excelente patrocinador y por eso he vuelto. Vengo con muchas fuerzas y con ganas de ganar. Últimamente, lo que vemos en las galas del Carnaval son trajes convertidos en carromatos y poca originalidad en lo que llevan puesto las candidatas. Este año he decidido arriesgarme, pues pondré la atención en el vestido de la chica, más que en la fantasía que lleva detrás. Mi traje no estará formado por una candidata pegada a un carromato. Lo que llevará alrededor de su cuerpo solo será un complemento.

¿Cuándo empezó a trabajar en esta fantasía?

Llevamos dos meses trabajando y, afortunadamente, cuento con mucha ayuda, con la de toda mi familia. Aquí participa todo el mundo, hasta mis bisnietos.

A la hora de elegir a la candidata, ¿prefiere usted llevar a cabo un casting?

Yo soy partidario de elegir a la chica a través de un casting. En este, las chicas tienen que realizar varias pruebas y así te demuestran si están preparadas para subirse al escenario del Carnaval con una fantasía, y si realmente cumplen con los requisitos que estás buscando. La entrevista personal es para mí lo más importante. Este año buscaba una chica con mucha personalidad y que también tuviera una cara determinada, con labios finos y ojos rasgados.

¿Y la ha encontrado?

Sí. Ana Luisa Herrera es la candidata perfecta para mi diseño. Sabe mirar al público y para mí esto es fundamental.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife?

Cada concurso y cada acto del Carnaval tiene su formato y su momento. Nosotros no llevamos ni a la Reina ni a las damas de honor al resto de certámenes, como los de murgas, agrupaciones, rondallas o comparsas. Por lo tanto, yo creo que la Gala no debe convertirse en una cabalgata, con todos los grupos del Carnaval. Me parece bien que haya una representación, pero nada más. La Gala es para elegir a la Reina y las protagonistas son las candidatas.

¿Considera que el jurado debería estar formado por componentes más expertos en el mundo del Carnaval?

Sí. Debería ser un jurado especializado, para realmente puntuar con criterio. Me parece perfecto que traigan a artistas para que el Carnaval pueda promocionarse, pero también es necesario que algunos miembros sean personas que conozcan este mundo. Por ejemplo, debería haber un profesional del maquillaje; alguien que haya llevado tocados y que sepa lo que es desfilar con un traje de 400 kilos; y alguien del mundo de la revista, que tenga tablas en el escenario.

¿Y cree que el jurado debería comunicar sus puntuaciones en voz alta? ¿Le gustaría que el público también votase desde sus casas?

Con respecto a lo primero, no solo lo creo, sino que me encantaría. Es más, yo no los movería de la mesa en la que se encuentran para observar a las candidatas ni para deliberar, que todo lo hagan desde allí. Y en relación a que la gente pueda dar su opinión desde sus casas, considero que se trata de un sistema muy complejo. Puede ser que una candidata se vea más beneficiada porque conoce a mucha gente y no por la fantasía que lleva.

¿El Carnaval de Santa Cruz también debería tener un Rey?

Pienso que el Carnaval debe ser igualitario, pero la elección de un Rey es algo que no debería hacerse a lo loco. En el caso de que finalmente se crease una gala para elegir a un Rey, tendría que ser un espectáculo muy masculino, no como la Gala Drag.

¿Vuelve para quedarse?

El Carnaval ha sido mi vida. Mi intención es quedarme.