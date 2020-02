El rodaje de Redoblones les lleva a la alfombra roja

Una voz infantil fue el comienzo de la segunda fase de murgas infantiles. Amaya y Mireia fueron las niñas encargadas del papel de maestras de ceremonias, junto a Alicia Rodríguez. Las tres fueron dando paso a las murgas participantes en el certamen en una noche que arrancó con Distorsionados.

El grupo de Los Realejos inició su actuación con fuerza en las voces para presentar su fantasía, de safari, que según destacó su propia directora, Cris Morales, cinco minutos antes fueron terminados por sus padres y madres. "Hoy no aficiones en las gradas" fue el contundente inicio de su primer tema, en el que no dejaron títere con cabeza, desde el alcalde de su municipio por no apoyarles hasta murgas adultas que "usaron mi idea para premiar". Crítica de arriba a abajo, con dificultad en la dicción pese al empeño de los pequeños.

En la segunda canción se metieron en el papel de enfermeros con los que recorrieron un centro hospitalario. Sirvió para denunciar diversas situaciones como por ejemplo la falta de recursos ("se pelean por las ceras para pintar") aunque más destacable fue la visita a oftalmología para demostrar que "los niños están hoy al móvil pegados".

La siguiente murga reveló un tropel de niños y niñas. Ya de primeras la imagen de Redoblones llamó la atención sobre el escenario. Contagiaron energía desde los primeros acordes de su presentación, con el público puesto en pie para admirar una lograda fantasía.

La lectura de una carta fue la excusa empleada en su primera canción para mostrar un alarde de creatividad, especialmente a la hora de usar recursos literarios para criticar a la sanidad. Con la hipérbole "cuatro horas en urgencias esperando" y con la metáfora "con ver solo batas blancas ya me pongo bueno". Un vistazo al periódico para concluir "que este es un mundo de locos". Lo más destacable, el control de las voces y la intensidad, además de la vocalización.

Se embarcaron en el rodaje de la película de su día para relatar diferentes actividades cotidianas que a su vez aprovecharon para denunciar. Desde el almuerzo en el comedor escolar, que a ritmo de Qué festín reclamaron menos comida basura en los centros. El efecto visual llegó con la grabación de la clase de gimnasia y el más divertido y comercial durante el rodaje del ensayo, que entre chiste y chiste incorporaron una retahíla sobre las modificaciones en las bases que "se cargan la cantera". 30 minutos (literalmente) aprovechados al máximo y con clase.

Con los acordes de Vaiana se plantó Triqui Traquitos sobre las tablas, con un elegante diseño de Daniel Pages. Se metieron en la piel de los animales para realizar un grito de auxilio en defensa del planeta, con insectos que "volamos en un aire contaminado". Se atreven con un rap y, pese a la dificultad, lograron mantener el tono. El giro en el que convencen a su padres para comenzar a reciclar fue tan inesperado como efectista. "Somos el futuro de este planeta, escucha los consejos que puede dar un niño", avisaron para concluir su primer tema.

Algo más dudosos en musicalidad se embarcaron en su segunda canción, en la que se transformaron en peluqueros. "Huelo a permanente, esta es mi vocación", aseguraron antes de usar las típicas revistas en estos establecimientos para hablar de "marujeo": vacaciones de Bermúdez y Gladis, el look de la alcaldesa Patricia Hernández o el buen resultado de la dieta del periodista Humberto Gonar, "que ya no se le ve de lado". Muy trabajada en cuanto a movimientos y cambios de ritmo, con un contenido sencillo pero variado, la segunda canción cerró una actuación descendente.

Desde La Orotava llegaron los componentes de Minivirgues, con el aval en letras de veteranos del concurso chicharrero como Yeray Lorenzo y Lolo Tavío y con un dedicatoria especial a su formación adulta, Virgueritos, que este año ha decidido no participar. Evocaron la magia del circo en su primer tema, pero con un show peculiar.

"Payaso el político malvado, no queremos verte más" era uno de los personajes del espectáculo, en el que incluyeron una defensa de la protección de los animales en contra del maltrato. Lo mejor del tema, no obstante, fue el llamamiento en contra de la discriminación aprovechando la presencia de personajes como la mujer barbuda "porque en el circo todos caben".

Con el despertar de un sueño convertidos en árboles envolvieron su segundo tema en defensa del cuidado del medio ambiente, cuyas menciones en forma de retahíla a toda la basura que se encuentra en las playas y la pena por el incendio del pasado verano en Gran Canaria fueron sus mejores estrofas.

Después de un año sabático, Carricitos regresó al concurso de murgas infantiles. Con arreglos sin alardes, la murga empleó su primer tema para cantarle al Carnaval. Entre los precios de las cantinas y las puntuaciones de los jurados o los controles de acceso, el grupo tuvo su mayor efecto en una sola frase a los mayores: "que por un premio se peleen todos los niños, no se dan cuenta de que somos todos amigos". Se trasladaron a un jardín multicolor en su segunda canción en la que criticaron que ahora son un vertedero. Con el ritmo de Clavelito avisaron del futuro incierto por "plásticos, desechos y polución". Una margarita que "siempre cambia de opinión" fue el mejor guiño en medio de una letra de marcado contenido medioambiental y con un final con un consigna: "Resistiré".

Tras ellos le tocó el turno a Tiralengüines, formación del Norte de la Isla que se estrena en el certamen de la capital tinerfeña y que aprovechó la primera canción para presentarse como historiadores que llegan del Norte, pese a los atascos de la autopista. Muy correctos en musicalidad, homenajearon a sus mayores y la tradiciones, con la queja de que "antes se recogía pinocha" como excusa para denunciar la situación generada durante el incendio de Gran Canaria: "Limpio todo estaba y las islas se cuidaban, lamentablemente eso se perdió". El público, ya escaso, aplaudió puesto en pie antes de que iniciaran su segundo tema en el que demostraron la misma fuerza, esta vez convertidos en exploradores.

Algo trepidante y un popurrí de temas, con una sonora denuncia por el uso por colores por género y un final melódico en contra de maltrato a los mascotas fueron las partes más aplaudidas de esta murga de garra. Un estreno notable.

También desde el Norte llegó Raviscuditos, murga que cumple diez años en el certamen y que usó su primer tema para cuestionar el trato a los grupos infantiles, recurriendo incluso a una melodía tan mítica como el pasadoble. Original planteamiento en el segundo, con los emojis como guía, emparejando uno para cada situación y que se empañó por la selección musical.