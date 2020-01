Savia veterana para un grupo casi novel

Candelaria fue el municipio que le vio nacer, en el que jugaba a la pelota en el único campo que había y rodeado de un puñado de chiquillos ajenos al ajetreo de la ciudad. Hasta que Fito descubrió los placeres de una murga: desde la tarima de El Cabito se inició en el Carnaval chicharrero al que entregado cuatro décadas de buen hacer.

Nombres como Mamelucos, El Cabo, Apalancados o Tropicana son los que llenan las páginas de su historia particular, grupos en los que ha ido fraguando un nombre, en los que ha ido atesorando una filosofía. Ahora suma uno nuevo a esta lista, Arremangados, de cuya dirección musical se hace cargo en la presente edición de la fiesta.

Pero es mucho más que una muesca, ya que para Fito supone un regreso a sus orígenes. Primero porque comparte fila con "familia y amigos, los que han estado conmigo toda la vida" y segundo porque precisamente ese ambiente le devuelve a la ilusión de antaño.

"Es como en mis comienzos, con otro espíritu", explica el responsable musical de la murga sureña, quien admite que en esta formación trabaja "más relajado tranquilito". Eso sí, apunta que "esto es una competición y al final te enganchas porque sabes que se trata de un concurso en el que hay que estar a la altura".

De hecho, bromea que "Arremangados ha pasado de cantarle a la Morenita a cantarle a Santa Cruz". Si bien la responsabilidad pueda ser mayor, Fito desprende más ilusión que presión.

"Evidentemente no es lo mismo trabajar con una murga que lleva 40 años que con una que lleva dos, pero igual se trabaja muchísimo", explica antes de resumir que "para ellos sigo siendo Fito, el de El Pozo, pero dentro soy el director musical". De hecho, si a Fito le ha venido bien para disfrutar del Carnaval, a los chicos de Arremangados también, puesto que se empapan de su trayectoria: "Somos una murga humilde pero con mucha locura y un ambiente familiar, no en vano he mamado de Diablos Locos, resume el veterano murguero quien impregna de su sabia a unos casi noveles.