Lo mejor: Hacen bonito lo sencillo. Logran el objetivo del segundo tema: emocionar. Una demostración de que una murga infantil sin exceso de parafernalia enamora y nunca pasa de moda. Pita-Pitos conecta y contagia en un equilibrio de letras argumentadas.

Lo peor: La falta de público para que disfrute de esta actuación. No hace un despliegue de voces. No fueron su fuerte, pero no les hace falta porque se hacen escuchar, son agradables al oído y se les entiende, hasta el punto de lograr una carcajada. Lo peor, pues que no son un ejército..., pero ya querían ellos tener más componentes. Sin ser de las más numerosas ni con "tropecientas voces" enamoran.

El detalle: Sacaron las primeras luces de las que se prevén que se verán esta edición sobre el escenario, una influencia de Zeta-Zetas. Su director, un veterano que tira de la murga.