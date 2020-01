Yeray Díaz: "Me gustaría que también hubiese un Rey"

Aún no ha conseguido que sus fantasías para la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz estén entre las ganadoras, aunque también es cierto que solo ha participado, hasta ahora, en tres ocasiones. ¿Mantiene la esperanza de conseguir algún premio?

Yo soy de los nuevos diseñadores de la Gala y los comienzos no son fáciles. Aún así, en 2018, solo me faltaron cuatro puntos del jurado para conseguir la cuarta dama de honor, por lo que claro que mantengo la esperanza. Este año estoy muy contento y bastante motivado con mi traje, tiene mucha alma. Cuando ya lo vi casi montado, no pude evitar echarme a llorar. Sentí mucha emoción. Estoy orgulloso del trabajo que he realizado.

Sin desvelar detalles, ¿cómo será el diseño de este año?

Es maravilloso y muy carnavalero. Además, tengo preparadas algunas sorpresas. Mantendré mi sello, pero habrá cambios con respecto a lo que he presentado hasta ahora, espero que guste. Tengo que reconocer que estoy aprendiendo también mucho de mis compañeros, el resto de diseñadores que participan en la Gala, pues son grandes profesionales. Yo estoy empezando y no me puedo quedar estancado.

¿En qué se inspiró?

Mientras trabajaba en la fantasía de 2019, de repente me vino una inspiración y comencé a armar otro traje con piezas sueltas. Aquella idea me enamoró. Estuve a punto de cometer una locura y cambiarlo todo a última hora. Pero ya era muy tarde, por lo que decidí dejar aquella idea para esta año. Y aquí está, convertida ya en realidad.

¿Desde cuándo lleva confeccionando esta fantasía?

En la idea llevo trabajando desde hace un año y con la confección comencé en noviembre. La verdad es que estoy un poco cansado, pues prácticamente trabajo solo.

A la hora de elegir a la candidata que luzca su traje, ¿prefiere llevar a cabo un casting?

No cierro las puertas a los casting, pero prefiero ser yo quien elija a las chicas, pues lo que busco es alma. Es fundamental, por un lado, que las candidatas cumplan con las características que necesitan mis fantasías, y no me refiero a cánones de belleza, y, por otro lado, busco que tengan alma. La aspirante de este año, Aroa Cuesta, llevaba rondándome desde 2017. La conocí por medio de un amigo. Al diseñar el traje de este año, tuve claro que ella era la chica idónea. Cuando la llamé, ni se lo pensó. Tiene muchísima ilusión, por lo que nadie mejor que Aroa para defender esta fantasía.

¿Y qué características estaba buscando?

Buscaba, como dije antes, alma. Y para este traje en concreto necesitaba una mujer fuerte. No me refiero a fuerza física, sino a una mirada que te hable. Y Aroa es así.

¿Mejoraría algo de la Gala de la Reina adulta del Carnaval ?

Siempre hay cositas que mejorar. Estoy convencido de que los nuevos directores de este año, los diseñadores Marcos y María lo harán genial. Lo que sí me gustaría es que se les diera más protagonismo a las chicas, porque lo importante en este espectáculo son ellas.

¿Qué le pareció la Gala de presentación de las aspirantes a Reina que tuvo lugar en la parte trasera del Auditorio?

Me gustó mucho, pero hacía demasiado frío. Me pareció muy buena idea que todas las chicas salieran vestidas igual.

¿Cree que el jurado debería contar con componentes más expertos en el mundo del Carnaval?

En el Carnaval hay mucha rivalidad y aquí todos nos conocemos. Yo creo que la elección de los miembros del jurado debería realizarse con mucho cuidado, para que nadie se moleste. Y considero que debería haber gente de todo tipo, de diferentes profesiones.

¿Le gustaría que el jurado votase en voz alta? ¿Y qué le parecería que el público opinase también desde su casa?

A mí me encantaría que el jurado de la Gala votase en voz alta. De esta forma, las puntuaciones serían más transparentes y más justas. Y con respecto a la posibilidad de que la gente vote desde sus casas, pues yo no veo mal, mientras esté controlado y no se pueda hacer trampas.

¿Qué artista le gustaría que actuase en la Gala?

Mónica Naranjo.

¿Cree que el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife también debería tener un Rey?

Para mí sería maravilloso. Incluso, tengo ya varios diseños en mente para candidatos a Rey del carnaval. Eso sí, tendría que elegirse en otra gala, no en la de la Reina.