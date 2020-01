Graci Martín: "Antes ganaban siempre las mismas y ahora ganan otras"

¿Cómo se presenta Arremangados este segundo año?

Estamos contentos, con una mejoría respecto al primer año, por lo menos por lo que la gente nos ha dicho y yo he notado desde dentro, están superilusionados y a divertirnos en el concurso.

¿Cuál es esa mejoría?

En general, parece que suenan mejor que el año pasado, que está mejor trabajada. Y respecto a lo que yo vi desde fuera, sin juzgar el trabajo de nadie, sí que veo avance.

Los primeros años son difíciles, ¿también el segundo?

Bajo mi experiencia, tanto cuando formé la murga infantil como la adulta, el segundo cuesta más. El primer año se disfruta más porque es un proyecto nuevo y partes de cero mientras que el segundo siempre quieres subir un escalón más y te pones tus metas.

¿Cuál es la meta de Arremangados?

Sobre todo bajarse contentos del escenario, que agrademos al público y que los chicos se diviertan y se bajen con su cabeza bien alta.

Siendo un concurso, ¿no hay un objetivo más ambicioso?

El objetivo es estar en la final pero es verdad que es muy difícil.

¿Por qué lo ve difícil?

Hay murgas que normalmente son de calidad y hoy en día la mayoría tienen más calidad que años anteriores, ahora las hay que antes la gente ni seguía y hoy ves que el nivel ha subido bastante, murgas que incluso han merecido estar en la final y no han estado. Antes eran siete u ocho murgas que despuntaban y ahora hay 14. Normalmente siempre están las que ya sabes que están ahí para la final y competir con ellos es muy complicado.

¿Cómo llegó a Arremangados?

Estaba en casa y me llega un mensaje de Facebook de un chico de la directiva, que si iba a dirigir alguna murga y le dije que no, así que me propusieron la oportunidad de dirigir y sin duda les dije que sí. El año pasado, aunque me vino bien descansar, cuando llegó la época del concurso lo pasé fatal por no estar encima del escenario, no vivir esa experiencia con las murgas adultas.

¿Lo vio como un reto?

Sí, sobre todo porque me gusta empezar de las murgas desde abajo. Siempre me pongo esos retos a mí mismo, me ha gustado iniciar los proyectos enteros, este llega en segundo año de participación pero me sentía con ganas de volver a una murga y ponerme un reto a mí mismo que fuera que mejoraran respecto al año pasado.

Precisamente, ¿lo vio todo desde la grada por primera vez?

Llevo 34 años en murgas y el año pasado fue la primera vez que no subí al escenario porque siempre he estado vinculado, a agrupaciones o murgas infantiles, y sin dirigir sí que fue la primera vez.

¿Le ha servido para aprender?

Sobre todo para desconectar del Carnaval porque a veces acabas, no cansado porque es algo que amo, pero sí desmotivado. Así que me sirvió para coger fuerzas y un poco más de ganas. Lo extrañé pero es verdad que no me apetecía. Ahora lo cogí con más fuerza aunque me está costando compaginar los ensayos de la infantil con la adulta en Candelaria.

¿Qué podemos esperar de ustedes?

Creo que se vamos a divertir mucho en una de las canciones porque tenemos algo que va a gustar a la gente, es algo diferente para nosotros. La otra seguramente también va a gustar pero sobre todo queremos que la gente vea que es una murga que cada año va evolucionando. Subir un escalón es un premio y estar en la final sería lo máximo porque es muy difícil. Sabemos que hay murgas fuertes y cuesta dejarlos fuera, como ya le pasó a Bambones, luego hay otras que vienen apostando fuerte en los últimos años, como Desbocados o Tras con Tras. Eso es lo bonito, porque antes se pensaba que ganaban siempre las mismas y en los últimos año se ha visto que hay otras que pueden ganar.

¿Para Arremangados hay un referente?

Cuando llegamos nos decían que no querían crítica sino una variedad pero apuestan más por el humor, no sé si llegaremos a lo que hacía Triqui Traques en su época, porque eso pocas murgas lo han podido lograr salvo Triquikonas. Es muy difícil hacer humor, más que crítica incluso, que conecte con el público. Yo me he criado en una murga de crítica pura y mi referente son los Guachipanduzy con Luis Mariano, el humor no es algo que me llene aunque me gusta.