Pedro 'El Tanene', como uno más... pero sin micro

Sabedor de sus limitaciones, pero con tanta entrega como el que más... y sin la más mínima vergüenza. Así se podría definir a Pedro Luis Quintero, más conocido por El Tanene, uno de esos puntales básicos en el mundo de las murgas, aunque el cantar no sea la mayor de sus virtudes. Él lo es en Cascarrabias, a quien lleva en el corazón desde hace "más de 15 años", un tiempo en el que en muy pocas ocasiones ha tenido que lidiar con el micro. "David Padilla, el director musical, me dice que para esto no sirvo. Yo pago la cuota y a veces canto pasacalles y despedida, pero nada más; aunque cuando nos falta gente el único que sale delante soy yo... el bobo es Pedro Luis", así se define este portuense de 43 años, encargado habitual de las parodias en la murga norteña.

"Como nadie se presta o tiene vergüenza a hacer algo, pues yo me ofrezco", explica Pedro, que no conoce lo que es el pudor. "No bebo, ni me drogo, hacerlo sale de mí. Lo hago por ellos, por mi murga", dice sobre su papel dentro de Cascarrabias, por mucho que hasta su mujer le haya "recriminado" que si no tiene "vergüenza". "En la murga hay mucha gente tímida, y tengo que hacer yo el bobo en todo", reitera, eso sí, nunca en tono de queja. Sobre su currículum en la parodia, El Tanene se queda con lo sucedido en el concurso del Norte "hace cuatro años", cuando lo vistieron "de Drag Queen, con el pecho lleno de pelo en forma de corazón y con unas plataformas". "Acabé en el suelo y la gente pensó que era cosa del show... pero en realidad no", recuerda Pedro.

Este año, por asuntos laborales, el showman de Cascarrabias no ha podido salir, pero eso no le va a eximir de vivir emociones con su murga. "Seguro que pasaré más nervios que ellos... Ni voy al concurso, ni lo voy a ver por la tele", reconoce.