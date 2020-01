Las murgas infantiles impugnan a Luci del Castillo como jurado

Fiestas decidió cambiar ayer a un jurado del concurso de murgas infantiles, que comienza esta tarde en el recinto ferial a partir de las 19:00 horas con la primera fase. La decisión de la organización está vinculada a la recusación planteada por algunos murgueros que cuestionaron la imparcialidad de Luci del Castillo, artesana del Carnaval durante más de cuarenta años, esposa del también artesano y letrista de murgas Berto González, hijo de la célebre Mama Lala.

Se da la circunstancia de que Luci del Castillo, que precisamente esta edición no ha realizado trabajos para los grupos de la crítica, sí ha participado en ediciones anteriores como jurado tanto de algunas galas como de la Canción de la Risa, entre otros certámenes. Las fuentes consultadas por EL DÍA aseguran que la artesana, a la que incluso se confirmó su participación en el jurado que comienza hoy, ha sido cuestionada por representantes de los colectivos infantiles porque alegan que está relacionada con Retorciditos, colectivo que preside Fran Conde Platanito, que ensaya en Granadilla y que el pasado año ganó en presentación con una llamativa fantasía de tiburón que hasta se movía.

La artesana, Luci del Castillo, ha negado estos extremos y aseguró que "jamás y nunca he dañado a nadie y menos lo voy a hacer con los niños", después de no salir de su sorpresa, máxime por su trayectoria demostrada durante más de 40 años.

La decisión le fue comunicada la tarde del pasado martes y en su sustitución ha sido designado otro clásico de los jurados: Mario Muñiz Pérez, profesor de la Escuela de Arte Fernando Estévez de la capital tinerfeña.

- Retorciditos estrena el escenario. Precisamente la murga infantil de Granadilla, que la pasada edición se alzó con el primer premio de Presentación, inaugura esta noche el escenario instalado en el recinto ferial de la capital tinerfeña. En segundo lugar participará Pita-Pitos, de Óliver Yanes, seguidos de Lenguas Largas, de Laura Martín; El Cabito, de Johana Neira; FrikiWiky's, de Nerea Rodríguez Govea, y Sofocados, de Paola Tosco.

Las diecinueve murgas infantiles se dividen en seis participantes esta tarde-noche, siete mañana y seis el sábado, cuando el jurado emitirá su veredicto.

- Faltan Distraídos, Bambas, Melositos y Revoltosos. En los 19 participantes que se sucederán desde esta tarde hasta el próximo sábado destacan las ausencias de las murgas infantiles Distraídos, Bambas, Melositos y Revoltosos. Los primeros, presididos por Tana Rodríguez López con el pulmón de Nahimir Lugo y su equipo de colaboradores, los primeros que trajeron a Josué Quevedo a hacer disfraces hace cuatro años a Tenerife. Distraídos revolucionó el concurso en los últimos diez años; los grandes ausentes de esta edición. Igual ocurre también con las otras tres: Bambas, la segunda murga infantil más antigua del Carnaval, de los infatigables Pepe Jiménez y Mary García; Melositos, de Luisa Machado, que descansó el año pasado y se le ha resistido el regreso, y Revoltosos, de Lali González Lezcano, miembro de la familia Zuppo, sinónimo de Carnaval en Juan XXIII.

- Regresan Rebobinados y Carricitos. Frente a las cuatro bajas, el retorno de la murga ganadora de 2018 Rebobinados, que defiende Romén Soriano con Sara Febles compartiendo tareas de dirección musical. En su retorno estrena directora: Jessika Hernández, que toma el relevo a un niño que encantó por su carisma en escenario: Jeremi Soriano. Otro regreso: Carricitos, en la que se pone al mando Lizzet Ramos, que fue reina infantil antes de directora de murga; sus voces llegan la firma de Urbano García.

- Las entradas, a la venta. Minutos antes de que se abriera la taquilla del recinto ferial, Fiestas anunció en las redes sociales que se ponían a la venta las localidades de murgas infantiles, así como de las fases adultas y las rondallas, a la vez que confirmaba que tanto las entradas de la final de murgas como de la gala adulta están agotadas. Fiestas también informó de que habilitará una zona especial para salvaguardar los carritos de bebés durante los espectáculos que se celebren en el recinto ferial de Tenerife.

- Jurado murgas adultas. De los nueve miembros que valorarán el repertorio en murgas adultas, tres son periodistas: Guillermo García Saavedra, de Cope Tenerife; Juanse Sánchez, de Diario de Avisos, y José Luis Román Díaz, de Radio Marca Tenerife. Los otros seis jurados de Interpretación son Lorena Álvarez, cantante; Rayco Alonso, profesor de canto; Jordi Arocha, músico profesional, percusionista y profesor de música; Carlos Piedrabuena, productor; Ariel Hernández, director de teatro musical; y Pili Soy Yo, actriz humorista. En Presentación, tres profesionales del diseño: Ana Consolación Amador de Francis, diseñadora de vestuario de fantasía y Carnaval; Cristo Delgado López, director de la Academia Nuevo Estilo e Imagen de Tenerife, y Cristo Rodríguez, técnico de confección.