Una mujer vital

La voz femenina del Carnaval –para su nieto, la voz de Canarias, como presume entre sus amigos en Sevilla–, defiende la máxima de que prefiere "un me equivoqué a un por qué no lo hice", un juego de palabras al que suma otro: "prefiero morir viviendo que vivir muriendo en vida". Más que frases hechas evidencian su filosofía de encarar cada acontecimiento diario: "si llueve qué maravilla porque salgo de paseo con paraguas; si me mojo en un charco, una oportunidad para cambiar de calzado". La jubilación le ha permitido tiempo para ampliar su agenda de viajes, dedicar aún más al teatro y desarrollar su faceta pictórica.