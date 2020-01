Carnaval, con voz de mujer

De Teresa Alfonso, la voz femenina del Carnaval por definición, alguien llegó a decir que parece que en vez de sonajero jugaba con un micrófono de chica. "Me sigue emocionando ponerme en una mesa y ante un micrófono", admite con novelería.

Desde chiquitita siempre le llamó la atención la radio. Aquel aparato que tenían en casa y del que ella no sabía "cómo vivía dentro tanta gente", cuenta mientras ríe. Su padre, guardia civil de profesión, vigilaba las estaciones de radio en La Palma, y esa era precisamente su premio si se portaba bien durante la semana: acompañarlo a la estación radiofónica.

Sus inicios en la vida laboral admite que se lo debe a Luis Cobiella Cuevas, con quien coincidió haciendo unas sustituciones en Telefónica cuando el teléfono era de clavija y ella ocupaba el panel de Luis Cobiella. Y surgió la oportunidad de hacer realidad su sueño cuando el jefe de producción de La Voz de la Isla de La Palma le hizo una prueba; le planteó que leyera un artículo de José Luis Gómez Tello, en el diario Pueblo.

Con 15 años, cuando cursaba bachillerato, recibió la llamada para que se incorporara a trabajar un 7 de enero; fue su particular regalo de reyes; como otro presente que le permitió la vida cuando tuvo la oportunidad de conocer a Luis Ortega, en la época y por su juventud Luisito, al que llamaban cada 5 de agosto para que fue él quien dedicada los discos con motivo de la festividad de la Virgen de Las Nieves, patrona de la Isla Bonita. En La Voz de La Palma pasó dos años y medio, para luego hacer prácticas en Radio Juventud de Canarias, en Santa Cruz de Tenerife, donde conoció a Ignacio García Talavera de quien mantiene viva aún su máxima: "No se anuncia igual un perfume que un licor o unas rebajas".

Radio Juventud le permitió conocer a César Fernández Trujillo, otra de las voces del Carnaval por definición, y precisamente él depositó en ella la confianza para que trabajaran juntos en Producciones Diana haciendo Publicidad, una época en la que también José Antonio Pardellas era otro de los referentes. Allí estuvo trabajando desde los 15 años hasta los 21, combinando la publicidad con los programa que grababa para Radio Juventud.

Contrae matrimonio y la vida cambia. Nacen sus hijos y se dedica a ellos hasta que retoma la actividad profesional a finales de 1979. "Leí en el periódico que Francisco Padrón acababa de ser designado director de Radio Club Tenerife y me planté en su despacho para pedirle trabajo. Se incorpora a una generación en la que estaban los hermanos Carmelo y Martín Rivero, Zenaido Hernández, Miguel González Santos, Genoveva del Castillo... Radio Club fue la casa de Teresa Alfonso durante 28 años, hasta su jubilación en diciembre de 2003. Pero solo fue un trámite laboral, porque ha continuado compartiendo su magisterio poniendo voz a documentales, haciendo publicidad o presentando galas del Carnaval o fiestas patronales.

Teresa Alfonso habla con pasión de la fiesta de la máscara y con el orgullo de haber presentado siete galas de elección de la reina y con orgullo precisa: la última del teatro Guimerá, en 1984; para estrenar la plaza de toros , en 1985, y la plaza de España, en 1989, el año que se dedicó a Egipto. Frente a las siete elecciones de reinas adultas... quince o dieciséis galas de los mayores. Estando ya fuera del mercado laboral, Teresa Alfonso presentó las galas de entrega de los Teide de Oro, máxima distinción que concede anualmente su Radio Club Tenerife.

Hace partícipe de su satisfacción profesional Sergio García, José Tamayo, Jaime Azpilicueta o Juan Carlos Armas, con el último responsable artístico con el que presentó una gala. "He tenido el privilegio de haber trabajado con los mejores directores", sentencia.

Cuando se le pregunta cuál es su escenario ideal, Teresa Alfonso destaca la seguridad que da celebrar los actos bajo el confort que garantiza el techo y las instalaciones del recinto ferial; la espectacularidad de la plaza de España o el sabor a tradición del teatro Guimerá, una bombonera que quedó desbordada porque no tenía ni capacidad para dar cabida a los invitados de la gala de la reina. Teresa Alfonso hace partícipe de su historia en el Carnaval a sus compañeros de fatigas, el recordado César Fernández Trujillo, y también Fabri Díaz y Juan Hernández, de Radio Nacional de España.

La voz femenina del Carnaval -para su nieto, la voz de Canarias, como presume entre sus amigos en Sevilla-, defiende la máxima de que prefiere "un me equivoqué a un por qué no lo hice", un juego de palabras al que suma otro: "prefiero morir viviendo que vivir muriendo en vida". Más que frases hechas evidencian su filosofía de encarar cada acontecimiento diario: "si llueve qué maravilla porque salgo de paseo con paraguas; si me mojo en un charco, una oportunidad para cambiar de calzado". La jubilación le ha permitido tiempo para ampliar su agenda de viajes, dedicar aún más al teatro y desarrollar su faceta pictórica.