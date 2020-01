La subasta logra la mejor recaudación en ocho años gracias a la guerra entre feriantes

La tradicional subasta de los quioscos del Carnaval celebrada ayer remonta vuelo y registra la mejor recaudación en los últimos ocho años al ingresar 175.557 euros con la adjudicación de 39 de los 51 puestos que se sometieron a puja. Curiosamente, en la edición en la que la organización ha reservado un mayor número de establecimientos para repartirlos como contrapartida a los patrocinadores de la presente edición de la fiesta de la máscara.

Respecto al año anterior, Fiestas ingresa 38.557 euros más según los datos que facilitó la organización entonces, cuando dijo que se había alcanzado una recaudación de 137.000 euros; frente a este dato, el actual concejal responsable de la organización del Carnaval, Andrés Martín Casanova, asegura que en la subasta del año pasado se ingresaron 121.453 euros, según los datos que obran en poder de contabilidad.

La subasta de este año supone un cambio de tendencia, ya que en 2019 se ingresaron 24.909 euros menos (según los datos de la organización) que en la edición anterior. El resurgir de la subasta obedece no tanto al tirón del multitudinario Sábado de Piñata de la pasada edición que protagonizaron Juan Luis Guerra, Orishas y Billo's Caracas Boys sino que es una consecuencia directa de los piques que arrastran en el último año los feriantes. Mientras en ediciones anteriores llegaban con los quioscos repartidos de forma verbal antes de la puja, la subasta de ayer permitió a algunos ajustar cuentas, según explicaron habituales de la subasta. Estos ajustes de cuentas provocaron que un puesto para vender perritos calientes y hamburguesas tuviera un precio de salida de 3.102,47 euros y acabara adjudicándose en 8.066. Y todo por una cuestión de honor. El malestar entre algunos feriantes se fraguó en Puerto de la Cruz, cuando un empresario le quitó el puesto al otro, y aprovecharon para ajustar cuentas en la subasta de Santa Cruz. Algo similar ocurrió con una cervecería de Villalba Hervás, con un precio de partida de 4.196,97 euros y acabó adjudicada en 7.408,6; u otro establecimiento de similar actividad ubicado en la calle de La Marina, que subió de 4.390,08 a 7.884.14.

La puja estrella de la subasta de ayer celebrada en el salón de actos de CajaSiete se registró en un mesón de la plaza de La Candelaria. Precio de salida, 17.574,84 euros, y en un mano a mano entre el sobrino del histórico empresario Miguel Pegalajar y otro feriante llevado de Sevilla acabó en 33.411,20 euros a favor del pariente de El Chaleco, como se le conoce a Pegalajar, quien comenzó con 15 años en las ferias -tiene 77- y es testigo de cuando los quioscos se montaban alrededor del templete de la plaza del Príncipe. Curiosamente, como está jubilado, no se acreditó para la subasta de ayer y por tanto no puso acceder al interior y ver la puja. Fuera, cuando conoció la noticia, El Chaleco explicó que en la subasta del Carnaval "no se trata de ganar dinero; pero hay que venir" para defender el puesto que regenta en la plaza Candelaria con el mesón Los Jamones.

La subasta comenzó a las diez de la mañana, la hora convenida, pero con la verificación de los empresarios que se habían inscrito y después de una inspección, con perros incluidos, que hizo la Policía. Media hora después, el concejal de Fiestas saludó a los feriantes y vio cómo cayó en saco roto su petición de que no se sentaran todos al final para que a la presidencia de la subasta le fuera más fácil ver quiénes levantaban la mano. Ni caso. Y comenzó la puja de los 33 puestos que se sacaron a subasta: en la primera vuelta se adjudicaron trece y en la segunda, 19.

Según se sucedían las pujas, llamaba la atención la actitud de algunos empresarios, que parecían de acuerdo para elevar la puja en algunos casos, frente al consenso que reinó en ediciones anteriores en las subastas como ayer, a excepción de la guerra de las turroneras, en la década de los años noventa -cuando se celebraba en el teatro del Viera y Clavijo-. Historia. Solo con el cruce de miradas se lo decían todo, devolviendo la moneda por el desaire del Puerto. En la sala también llamó la atención de José María de la Cova, que lleva toda la vida en el mundo de la feria y este año se hizo con la adjudicación de la construcción del escenario del Carnaval, y que también se beneficia de quioscos en su condición como patrocinador de esta edición de la fiesta. Fue el mejor asesor para sus compañeros de profesión -o gran parte-, a los que animó y hasta aconsejó. Ahora solo resta que la inversión de la subasta sea rentable a los adjudicatarios y, como dijo el concejal de Fiestas, vendan mucho.