Sedomir Rodríguez: "Logré la Reina el año pasado y este Carnaval persigo el mismo objetivo"

El diseñador Sedomir Rodríguez de la Sierra logró la Reina en la Gala de Santa Cruz de Tenerife del año pasado, tras cinco Carnavales sin participar. En esta edición de la fiesta chicharrera persigue el mismo objetivo, según sus propias palabras. Eso sí, confiesa que la fantasía de este año, denominada Sentir, no tiene nada que ver con la de 2019. "He decido arriesgar e innovar, aunque manteniendo mi sello. Pero será muy diferente", cuenta Sedomir Rodríguez, que empezó en el mundo del Carnaval de Santa Cruz "por casualidad", sin "ni siquiera saber cómo era". Ahora, le encanta.

Sin desvelar detalles, ¿cómo será este año la fantasía que subirá al escenario de la Gala de la Reina adulta del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife el ganador de 2019, Sedomir Rodríguez de la Sierra?

Para este Carnaval he diseñado un traje totalmente diferente al del año pasado. Evidentemente, tendrá mi sello, pero cuenta con detalles muy distintos. Los materiales no son los mismos que los que utilicé en la pasada edición de la fiesta. Quería arriesgar e innovar un poco más y creo que lo he conseguido. Mi intención es que sorprenda al público. Espero haberlo conseguido.

¿Cuándo comenzó a trabajar en este diseño?

Empecé desde noviembre. Me ayuda mi equipo, formado por unas ocho personas.

El año pasado, tras cinco Carnavales sin participar, decidió regresar. Y lo hizo a lo grande, consiguiendo la Reina. ¿También en 2020 viene a por todas?

Es que si participo sin la intención de ganar, pues entonces, apaga y vámonos. Claro que quiero volver a conseguir la Reina del Carnaval de Santa Cruz.

¿Cómo empezó Sedomir en el mundo del Carnaval?

La verdad es que llegué al Carnaval por casualidad. Yo me dedicaba a diseñar trajes para galas y eventos. En una gala de las fiestas de verano de La Orotava, una empresa me propuso participar en el Carnaval de Santa Cruz de Tenerife. Y tengo que admitir que yo nunca había hecho nada para los Carnavales, ni siquiera había estado nunca en la fiesta chicharrera. Pero ni me lo pensé. Decidí arriesgarme. Y así empezó todo. Fue en el año 2004. A partir de ahí, he diseñado fantasías tanto para la Gala adulta como para la infantil de la capital y también he participado en el Carnaval de otros municipios, como Los Realejos, Tacoronte, La Orotava y Los Cristianos.

En esta edición de la fiesta chicharrera, presenta dos fantasías, una para la Gala de la Reina adulta y otra para la Reina infantil. ¿Cómo compagina su trabajo como diseñador de moda con la creación de estos trajes carnavaleros?

Pues sin tener tiempo ni para dormir. Es que, además, tengo varias bodas para marzo, para las que tengo que diseñar el traje de novia. Afortunadamente, tengo un equipo estupendo, que me ayuda muchísimo. Si no fuera por él, no podría con todo.

A la hora de elegir a la candidata para la Gala de la Reina adulta, ¿prefiere usted realizar casting?

A la chica que va a lucir mi fantasía en el escenario del Carnaval prefiero elegirla yo, porque uno no sabe con lo que se puede encontrar y siempre vas buscando algo en concreto, según el traje que hayas diseñado. Pero este año la empresa que me patrocina, el Centro Comercial Alcampo, decidió convocar un casting. Yo no estaba en el jurado pero les di una serie de pautas. Quería una chica con la piel clara, que tuviese mucho ángel. Y la encontramos, Ara Cruz. Es muy jovencita, solo tiene 18 años, pero estoy contento, porque está respondiendo muy bien.

¿Los diseñadores del Carnaval buscan chicas guapas, altas y delgadas?

No, eso no es así. En mi caso, yo no persigo cánones de belleza. Este año me tocó una chica alta, delgada y modelo, porque su cara cumplía con los requisitos de mi fantasía, pero yo no voy buscando modelos. Yo lo que quiero es una Reina del Carnaval. Los trajes del Carnaval son obras de arte y necesitan su musa, que elegimos nosotros. No existe un prototipo de chica determinado, porque todos las fantasías son diferentes.

¿Qué espera de la Gala de este año, que dirigirán, por primera vez, los diseñadores Marcos y María?

A Marcos y María los conozco desde hace muchos años. Tanto su firma como la mía forman parte de Tenerife Moda, así que hemos compartido muchas cosas. Estoy convencido de que lo harán muy bien.

¿En qué cree que debería mejorar la Gala de la Reina?

Todo es mejorable, pero hemos avanzado muchísimo. Las últimas cuatro galas han sido maravillosas.

¿Se refiere a las que dirigió Enrique Camacho?

Sí. Hizo un gran trabajo.

¿Considera que el público debería votar desde casa?

No lo sé. Los trajes no se ven igual desde casa que en el Recinto Ferial.

¿Cree que debería haber un Rey del Carnaval?

Pues yo creo que sí, pero en una Gala diferente a la de la Reina.

Un cantante para la Gala.

Ricky Martin.