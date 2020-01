Tin Quintero: "Yo no pienso en ganar; sé que las Reinas son de las grandes empresas"

Aunque lleva 30 años vinculado al Carnaval, Tin Quintero forma parte de la nueva generación de los diseñadores de la Gala de la Reina. Empezó en 2017 y aún no ha logrado un premio. Pero asegura que él no piensa en ganar. "Soy consciente de que las Reinas son de las grandes empresas", manifiesta.

¿Será 2020 el año del diseñador Tin Quintero?

La verdad es que yo no pienso en los premios, en conseguir la Reina o alguna dama de honor. Participo en la Gala del Carnaval de Santa Cruz porque me gusta. Soy consciente de que las Reinas son para las grandes empresas, pues los diseñadores que están respaldados por ellas cuentan con más presupuesto para sus fantasías, por lo que hay mucha competencia. Por eso, no pienso en ganar, sino en pasármelo bien. Y tengo que admitir que, en realidad, lo que más me gusta es la Cabalgata, cuando la gente en la calle te felicita por tu trabajo, aunque no te hayas llevado nada en la Gala.

Aunque está vinculado al mundo del Carnaval desde hace 30 años, usted es uno de los diseñadores que forman parte de la nueva generación de creadores de fantasías para la Gala de la Reina adulta de la capital. Comenzó en 2017 y, de momento, no ha conseguido ningún premio. Asegura que eso no le importa, ¿pero sigue manteniendo los mismos ánimos que en el primer año?

Por supuesto. Mis ánimos siempre son los mismos, porque yo lo que quiero es disfrutar del Carnaval. Participar en la Gala de la Reina me ayuda a combatir el estrés, a evadirme de mis negocios.

¿Cómo aterrizó en el mundo del Carnaval?

Mi familia siempre fue muy carnavalera. Mi primer disfraz me lo hizo mi abuela. Yo era muy pequeño. Con un saco de papas me convirtió en un indio. Ya con 20 años, me metí en la comparsa Los Brasileiros, en la que estuve 5 años. Luego pasé a formar parte del equipo del diseñador Juan Carlos Armas, del que he aprendido muchísimo. Estuve con él hasta que empezó a dirigir la Gala de la Reina, en 2012. Me entró el gusanillo de presentar una fantasía, pero no podía porque había formado parte del equipo de Juan Carlos. Lo que sí hice fue participar en este espectáculo como empresario, con mi floristería, patrocinando trajes. Como diseñador comencé en Candelaria, hace cinco años. Logré una segunda dama. En 2017, por fin, di el salto a la Gala de Santa Cruz. Y aquí sigo, con la misma ilusión.

Sin desvelar detalles, ¿cómo será la fantasía de este año?

En el Carnaval está todo inventado. Y si el traje no lleva plumas y pedrería, ni es muy grande, pues es muy difícil que guste. Es muy complicado innovar. Mi fantasía será bastante diferente a la que hice el año pasado, pero será grande y llevará plumas. He llegado casi al límite del tamaño permitido, pero sin pasarme, que no quiero coger nervios cuando salga al escenario.

¿Desde cuándo lleva trabajando en él?

Desde agosto, pero me ayuda mucho mi equipo, en el que también está mi hermana. Si no fuera por ellos, yo no podría, porque tengo que atender mi floristería. Soy el diseñador que vive en el mundo de las flores.

¿A la hora de elegir a la candidata para su diseño, prefiere realizar un casting?

Yo no hago casting. O la elijo yo o la empresa patrocinadora, pero siempre teniendo en cuenta las características que necesito para el traje.

¿Los diseñadores del Carnaval prefieren a las chicas guapas, altas y delgadas para sus fantasías?

Yo no busco chicas guapas ni las típicas medidas, es más, prefiero las curvas. Además, para mí todas las mujeres canarias son bellas. Lo que yo quiero es una candidata a la que le guste el Carnaval y que disfrute con toda esta experiencia. La aspirante de este año, Lorena Gómez, es una chica que conocía desde hace tiempo. Me acordé de ella porque su cara es lo que yo buscaba para la fantasía de este año. Enseguida me dijo que sí.

¿En qué cree que debería mejorar la Gala?

El único problema que veo en la Gala de la Reina es que no caben todas las candidatas en el escenario del Recinto Ferial. En el momento en el que eligen a la Reina, solo suben la mitad de las chicas y me da un montón de pena.

¿Considera que el jurado debería estar formado por más expertos en el mundo del Carnaval?

La verdad es que prefiero no hablar del jurado. Lo que ocurre es que en esta Isla nos conocemos todos, y yo no veo lógico que a una candidata la puntúen con un 10 un montón de componentes del jurado y luego haya dos o tres que le pongan un 0. Eso significa que algo está pasando. También creo que el jurado debería ser más consciente y valorar más el trabajo artesanal que hay detrás de cada traje.

¿El Carnaval de Santa Cruz debería también tener un Rey?

No. El Carnaval de Santa Cruz se caracteriza por su Reina.