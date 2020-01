Menos de un metro de puro Carnaval

"A Sandrita la ves chiquita, pero en realidad es enorme". Son palabras de Tatiana García, directora de Desatadas, acerca de una de sus chicas. Basta un segundo de charla para darse cuenta de que a la murguera le sobran kilómetros de ilusión y ganas por y de Carnaval en sus apenas 95 centímetros de estatura.

Admite que le tiene cierto respeto al micrófono, al que se enfrentará por primera vez el próximo 5 de febrero, pero no es porque Sandra Perera no se haya subido al escenario antes, sino porque siempre lo ha hecho, como se suele decir en el mundo murguero, cantando al Carnaval.

"Estoy acostumbrada a cantar al aire, no sé cómo haré este año con un micro", asegura la joven, que se estrena con Desatadas pero que ya militó con anterioridad en Diabólicas. De resto, como el resto de componentes de los grupos críticos, confiesa que hay nervios y que a medida que se acercan los días se irá traduciendo en más tensión.

Aunque sabe que la experiencia será buena, reconoce que con Desatadas hay diferencias. Se trata de una murga que se estrena y además explica que ha encontrado una complicidad y un apoyo tal entre la murga que incluso "han ayudado a enfrentar el resto de dificultades del día a día".

"No me dejo achantar, siempre he tirado para adelante a pesar de medir 95 centímetros", señala Sandra quien indica que su tamaño se debe a problemas durante el embarazo de su madre, que impidieron el crecimiento normal de un feto. De eso han pasado más de 40 años, en los que se ha encontrado con alguna que otra actitud poco respetuosa, tanto que comenta que "al principio pensaba que por mi tamaño me iban a apartar en la murga, pero en realidad me han apoyado muchísimo".

"Necesitaba este impulso y por eso les agradezco que me hayan dado esta oportunidad" asevera la gran murguera antes de concluir: "Sé que tengo este tamaño pero soy solo una más".