Jurado imperfecto

Los lunes suelen ser días tranquilos en mi cantina. Anoche tuve ocasión de pasar una fregona al local y también de echar una conversa con Julián "El Cabra", que venía un poco contrariado. Y es que, después de cumplidos los cincuenta, está intentando sacar el bachiller para adultos y ayer tuvo examen de lengua, asignatura que lleva fatal, en especial por los tiempos verbales.

Sus peleas con el pasado simple, o el presente de subjuntivo son tan difíciles de solventar como para Fiestas podría ser la elección del jurado de murgas adultas; sin exagerar. Me consta que, para la persona responsable de buscar posibles candidatos, estas semanas son difíciles porque no todo el mundo acepta sentarse en una mesa a puntuar, sin temor a ser el blanco de las críticas de todo aquel que no termina de aceptar que los fallos, son inapelables, y han de ser respetados. Siempre hemos oído decir que los jurados del Carnaval deberían estar formados por "gente que entienda" y no se dan cuenta que, normalmente, la gente que entiende es porque ha adquirido su experiencia a través de su participación en grupos de Carnaval lo que, automáticamente, hace que aparezca por las oficinas de la Organización el director o presidente de turno, dispuesto a recusar toda aquella designación que encuentra contraria a los intereses de su grupo. Siempre le digo a los clientes de mi cantina que, esto de las recusaciones, es algo que no entiendo porque ¿en qué puede influir de forma negativa la opinión de un solo miembro entre nueve si, además, la puntuación más baja directamente se elimina? Es tal la obsesión de algunos que, en mi caso, por ejemplo, me he enterado que algún año he sido recusado sin haber sido elegido, sin ni siquiera haber sido invitado. Tan real como triste.

Antes de que se marchara "El Cabra" quise ponerlo a prueba de sus conocimientos y le pregunté: Julián, en la frase "El Jurado habría elegido mejor si hubiera o hubiese deliberado", ¿cuál es el tiempo del verbo?... a lo que saboreando las garbanzas de mi madre contestó: Jurado imperfecto.