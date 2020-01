Joroperos con alma de profesionales

Cada fin de semana Joroperos acude a cuantas presentaciones los invitan para aportar el ritmo característico. Acuden con las canciones del año pasado mientras en su local de ensayo están aprendiendo los pasos de baile del nuevo repertorio. Su director general, Fernando Hernández, no baja la guardia, y para ello se ha rodeado de un exigente equipo que parece exigir lo máximo: Juan Carlos Mera, en el baile; José Antonio Afonso, en voces, y Julio González, en percusión.

Adentrarse en el pabellón Juan Pablos Abril trae al recuerdo la serie televisiva Fama, en la que los protagonistas son 120 componentes que dan lo mejor de sí por un proyecto común: Joroperos. Y para buscar la excelencia, Fernando Hernández, director general de la vigente formación de cuerpo de baile y parranda ganadora en el escenario, se rodea desde hace más de veinte años de un equipo formado por Juan Carlos Mera, coreógrafo; José Antonio Afonso, responsable del canto, y Julio González, en la percusión. Fernando también incluyó en el equipo a Borja Abreu, que desde el año pasado se encarga del diseño. Un bailarín de Joroperos que desde 2019 da forma y color a las fantasías de sus compañeros.

Joroperos es una factoría de arte. Y este año intenta el más difícil todavía mientras florece el debate sobre la pregunta: qué es una comparsa. Para unos, la comparsa es un grupo desordenado, y hasta que no se distingue por cantar o hacer un trabajo con coordinación. Y recuerda Fernando el símil de este equipo parece una comparsa. Mientras, está el lado artístico, que se plantea desde la perspectiva caribeña. La comparsa brasileña, sinónimo de glamour.

Juan Carlos Mera lo tiene claro: la comparsa es un show. Y ese es precisamente el título del espectáculo de este año, donde busca innovar y hasta reinventarse, siendo capaz de vestir con disfraces caribeños, pero capaces de arrancar con ritmos menos convencionales. Insiste Mera: hay que innovar. Y pone alto el nivel, en especial a los componentes: "Los bailarines son amateurs, pero llevan bailando juntos desde hace ya tiempo -el que menos, 10 años-. No son profesionales, pero su trabajo lo valora un jurado profesional; por eso los bailarines son amateurs, pero deben tener alma de profesionales. Con una sonrisa quién te lo va a discutir". Esa es la filosofía, pero la clave está en el trabajo, del que no presumen porque este esfuerzo ya se ha convertido en costumbre. Un ejemplo: el domingo pasado comenzaron a ensayar a las once de la mañana y acabaron a las nueve de la noche. O el particular de Juan Carlos Mera, que viene cada fin de semana a ensayar a Joroperos. Sale muchos domingos a las seis de la mañana de Barajas, acude a Taco a marcar el baile y se vuelve a Madrid el lunes a las siete de la mañana para seguir su vida laboral, como ocurre desde hace 4 años.

Empezó con 9 años, y hace 25 que es el coreógrafo de la época más brillante. Un espejo para los bailarines de Joroperos, a los que verlos bailar en su local de ensayo merece la pena ya pagar una entrada. Con ellos llega el show.